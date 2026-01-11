ВС России пресекли попытку ВСУ установить флаг на администрации Купянска

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы России сорвали попытку Вооруженных сил Украины установить украинский флаг на здании городской администрации в Купянске Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По данным Минобороны, украинские военные не смогли прорваться в город, поэтому попытались обозначить свое присутствие с помощью беспилотника, к которому был прикреплен флаг. В итоге флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены.

Также российские военные также отразили две атаки со стороны ВСУ на купянском направлении. Подчеркивается, что обе попытки украинских сил оказались безуспешными и не привели к изменению позиций.

Минобороны сообщило, что на Харьковском направлении поражены подразделения теробороны ВСУ в районах Старица и Марьино. На Купянском направлении российские войска отразили атаки сил противника и уничтожили до 15 украинских военнослужащих.

Ранее российские войска отразили две атаки ВСУ, которые пытались прорваться в Купянск.