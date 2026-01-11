Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.2 комментария
Минобороны сообщило о провале попытки ВСУ установить флаг в Купянске
ВС России пресекли попытку ВСУ установить флаг на администрации Купянска
Вооруженные силы России уничтожили беспилотник и украинский флаг, которые пытались установить на здании администрации города Купянск в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.
Вооруженные силы России сорвали попытку Вооруженных сил Украины установить украинский флаг на здании городской администрации в Купянске Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
По данным Минобороны, украинские военные не смогли прорваться в город, поэтому попытались обозначить свое присутствие с помощью беспилотника, к которому был прикреплен флаг. В итоге флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены.
Также российские военные также отразили две атаки со стороны ВСУ на купянском направлении. Подчеркивается, что обе попытки украинских сил оказались безуспешными и не привели к изменению позиций.
Минобороны сообщило, что на Харьковском направлении поражены подразделения теробороны ВСУ в районах Старица и Марьино. На Купянском направлении российские войска отразили атаки сил противника и уничтожили до 15 украинских военнослужащих.
Ранее российские войска отразили две атаки ВСУ, которые пытались прорваться в Купянск.