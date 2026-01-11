Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.2 комментария
Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии, оставшийся без российских туристов, будет закрыт до конца марта, сообщил работник аэропорта.
Аэропорт Лаппеенранты на юге Финляндии будет закрыт как минимум до конца марта из-за отсутствия российских туристов, передает ТАСС.
В аэропорту пояснили, что с конца октября прошлого года диспетчерская вышка не работает, и до 28 марта не будет организовано сопровождение воздушного движения в этом районе. В этот период будут возможны лишь отдельные разовые рейсы по специальным заявкам.
По данным финского вещателя Yle, в 2011 году этот аэропорт занимал пятое место по загруженности среди международных аэропортов страны, и основная часть пассажиров приезжала из Петербурга. Пассажиропоток с России начал снижаться после 2014 года, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине окончательно усугубили положение. Следующий плановый вылет из Лаппеенранты намечен на 23 мая.
Ранее сообщалось, что аэропорт Лаппеенранта в Финляндии ожидает только два рейса в мае нового года.
В аэропорту отметили, что регулярная очистка взлетно-посадочной полосы от снега не проводится, поскольку в ближайшие месяцы не ожидается ни одного планового рейса.
В сентябре сообщили, что аэропорт Лаппеенранта может закрыться из-за убытков на фоне отсутствия туристов с России.
Курорт Иматра, который пользовался популярностью у россиян, оказался в трудном финансовом положении.