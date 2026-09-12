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Путин прибыл на место саммита БРИКС в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин приехал на саммит БРИКС в Нью-Дели, где его встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Президент России Владимир Путин приехал в конгресс-центр «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели для участия в заседании лидеров стран БРИКС в узком составе, передает ТАСС.
Российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступающий хозяином саммита. Политики обменялись долгим рукопожатием, которое запечатлели фотографы.
После протокольной встречи глава российского государства направился в комнату ожидания, где пробудет до официального начала мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Позже российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двусторонние переговоры. Председатель КНР Си Цзиньпин также прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС.