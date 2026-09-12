Школьник погиб от угарного газа в бане на Урале

В бане на Урале задохнулся угарным газом 12-летний мальчик

Tекст: Тимур Шайдуллин

Поздним вечером 5 сентября в предбаннике частного дома в селе Косой Брод города Полевского Свердловской области обнаружили мертвого 12-летнего школьника. Предварительно установлено, что смерть наступила из-за отравления угарным газом.

«В городе Полевском возбуждено уголовное дело после гибели малолетнего мальчика», – сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону. Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности. Для установления точных причин гибели назначена экспертиза.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, семья погибшего благополучная и полная, на профилактическом учете не состояла. Родители ранее не привлекались к ответственности за неисполнение обязанностей. Предполагается, что газ мог скопиться из-за закрытой печной заслонки. Ребенка нашла мать, вызвала скорую помощь, но спасти его не удалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в той же Свердловской области от вдыхания паров газа погиб 15-летний подросток. В январе в Татарстане жертвами отравления угарным газом стали четыре человека.

А осенью прошлого года в Курской области в одном из гаражей нашли тела четверых отравившихся угарным газом молодых людей.