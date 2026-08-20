Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Онищенко назвал способы избежать осенней депрессии
Онищенко: Правильное питание и здоровый образ помогут избежать осенней депрессии
Правильное питание, прием витаминов и здоровый образ жизни станут надежной защитой от сезонного упадка сил и помогут сохранить бодрость, заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Здоровый образ жизни и контроль за самочувствием выступают главными факторами борьбы с сезонной хандрой, передает РИА «Новости».
По словам заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, полноценный отдых имеет ключевое значение для поддержания общего состояния человека.
«Надо заниматься физической активностью, нормально питаться, следить за витаминами, чтобы был нормальный сон», – подчеркнул академик РАН.
Специалист добавил, что риску возникновения осенней депрессии особенно подвержены граждане с ослабленным иммунитетом. Кроме того, в группу повышенного риска входят люди, страдающие различными хроническими заболеваниями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Геннадий Онищенко предрек осенний рост простудных заболеваний из-за возвращения школьников за парты.
Врач-психотерапевт Ирина Крашкина назвала жару и обезвоживание причинами развития летней депрессии.
Весной академик отметил высокую частоту появления сезонной хандры у женщин.