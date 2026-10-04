Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро

Tекст: Вера Басилая

«Есть новый пакет поддержки для Украины – комплексный пакет, более чем 1,3 млрд евро. Это оружие, которое поможет сейчас, а также поддержка для нашей энергетики перед зимой – важный энергетический пакет», – заявил Зеленский в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

Зеленский отметил, что на встрече также обсуждалась необходимость поставок систем противовоздушной обороны. Всего, по его словам, заключено 15 соглашений в сфере безопасности, совместного производства и закупок для немецкой промышленности. Общая стоимость достигнутых договоренностей превышает 8,5 млрд евро.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр экономики Катерина Райхе прибыли в Киев с необъявленным визитом в сопровождении представителей деловых кругов. По данным агентства, Мерц планировал объявить о передаче тысяч дронов-перехватчиков и производстве дальнобойного оружия на сумму 1 млрд евро, а еще 350 млн евро направить на восстановление энергетической инфраструктуры.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала визит Мерца и обещания новой поддержки, указав, что этих средств не хватает самой ФРГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье канцлер Германии выразил несогласие с мнением жителей ФРГ о поддержке Киева.

Эксперты указали, что российские военные не остановили удары по украинской столице из-за визита Мерца в Киев.

Почти половина граждан Германии признала бывшего канцлера Ангелу Меркель более эффективной на посту главы правительства по сравнению с Фридрихом Мерцем.