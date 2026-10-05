  • Новость часаВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что происходит в Алешках

    @ Кадр из видео

    5 октября 2026, 09:02 Мнение

    Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    Анна Долгарева Анна Долгарева

    поэт, военный корреспондент

    Почему бум на электромобили в России обманчив
    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского
    Казахстан начал работы в порту Актау для расширения Транскаспийского маршрута
    Второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион

    Украинские СМИ и блогеры упоенно обсуждают гуманитарную катастрофу в Алешках. Из рилса в рилс, из сообщения в сообщение повторяется одно и то же: людям нечего есть, российская армия уничтожает гуманитарную помощь, которую направляет туда Украина.

    Страшно? Очень страшно. Только Алешки находятся под контролем российской армии на левом берегу Днепра. Гуманитарную помощь от Украины, таким образом, вообразить сложно: всё та же украинская сторона повторяет о продуктах, которые сбрасываются с дронов – но дроны сбивает российская сторона.

    (Вообразим, что украинская сторона действительно решила послать туда кулечек конфет; но когда на тебя летит тяжелый ночной агродрон «Баба-яга», невозможно разобрать, что именно она несет – кулечек конфет или противотанковые мины. Обычно она несет все же второе, причем не разбирая, сбрасывать эти мины на блиндажи солдат или на дома мирных жителей).

    Украинская сторона также обвиняет российскую армию в том, что она не позволяет эвакуироваться мирным жителям. Об этом, в частности, заявил представитель Украины Сибига на заседании в ООН.

    Ну давайте я объясню, как это происходит. Я там неподалеку была недавно.

    В Алешки я не смогла попасть. Под Алешками украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра, тоже в бедственном положении, хотя и не настолько. Тоже, кстати, как раз хотели гуманитарку отвезти.

    Ездили – два гражданских парня и две рыжие девчонки. На гражданской машине, белой потрепанной «Калине» с крымскими номерами.

    FPV-дрон погнался за нами, как только мы въехали в город. Детекторы показывали, что он недалеко и уже приближается, и одному из наших парней решительно пришло в голову, что надо разворачиваться. Я, кстати, ныла и возражала с заднего сидения: ехали пять часов, теперь пять часов ехать обратно, а потом снова, и все это потому, что где-то рядом летает дрон? Он, может, вообще наш! К слову, по дороге, конечно, детектор засекал FPV постоянно, но они не настолько целеустремленно шли на сближение.

    Цифры на детекторе ползли вверх к максимальному значению. На спидометре – тоже. Мы успели въехать под участок, защищенный сеткой, когда он спикировал. Взорвался о сетку. Открыв глаза, я пыталась сообразить, было ли у нас разбито лобовое стекло до этого. Нет, оно не было разбито. В целом, однако, мы обошлись без потерь, не считая лобового стекла и временно оглохшего моего уха: с моей стороны было открыто окно.

    Видеозапись этого забавного приключения появилась на украинских каналах очень быстро. С подписью: «На трассе между Скадовском и Голой Пристанью украинский дрон пытался поразить машину с оккупантами. Эту дорогу ранее россияне закрыли антидроновыми сетками».

    Оккупанты, ага. Гражданские парни и девчонки поехали сдуру причинять добро без разведки местности. Ну хоть признали, что дрон украинский, спасибо. Потому что так становится понятнее, что происходит сейчас в Алёшках.

    А происходит вот что. Те немногочисленные жители, которые сейчас там остаются – остались добровольно. Еще в прошлом году туда возили продукты, товары, гоняли бензовозы – проехать можно было. В этом украинские дроны стали целенаправленно терроризировать трассы на подъездах к городам вблизи линии соприкосновения, где остаются мирные жители.

    Эвакуация? Из Голой Пристани еще можно выехать. В Алешки въехать и выехать на машине практически невозможно. Почти все оставшиеся там жители – старики, которым сложно осилить пеший путь.

    А единственный вариант выйти оттуда – идти в обход, с группой бойцов. И это в целом тоже не гарантия, что пройдешь живым.

    В Алешках действительно гуманитарная катастрофа. Об этом сообщает и российская сторона – губернатор Херсонской области Владимир Сальдо это признал. И привел в пример недавний инцидент: украинская сторона расстреляла гуманитарный конвой из четырех машин, который пытался привезти в несчастные Алешки еду. Так оно и происходит, постоянно слышишь про гуманитарщиков – то те попали под обстрел, то эти погибли. Рискованная сейчас профессия стала.

    В принципе, после фейка про Бучу не стоит удивляться профессиональной раскрутке происходящего в Алешках. Пиар-технологиями украинская сторона владеет блестяще. Но рассчитаны они на людей, лишенных критического мышления и плохо владеющих темой. Гуманитарную катастрофу в Алешках устроила Украина. И этот факт, как и Буча, я уверена, станет одним из пунктов обвинения на будущем нюрнбергском трибунале. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Путин поздравил педагогов с Днем учителя
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    Второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион
    МИД обвинил Starlink во вмешательстве в дела государств
    Япония завила протест США из-за убийства окинавки морпехом
    Жителей Вашингтона на русском базаре угостили пельменями
    Burger King закрыла два заведения во Владивостоке после скандального видео

    Почему бум на электромобили в России обманчив

    Электромобили и гибриды удивили, показав удвоение продаж в России в этом году. Однако при детальном рассмотрении становится понятно, что даже летний ажиотаж не сделает электромобили массовым транспортом в нашей стране. Откуда же взялся такой резкий рост и что не так с электромобилями? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе воскресного визита в Киев заявил о планах расширить совместное с Украиной производство ракет и БПЛА. Владимир Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

      9 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Как изгнать бесов из рекламы

      Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

      17 комментариев
    Перейти в раздел

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации