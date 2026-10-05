Украинские СМИ и блогеры упоенно обсуждают гуманитарную катастрофу в Алешках. Из рилса в рилс, из сообщения в сообщение повторяется одно и то же: людям нечего есть, российская армия уничтожает гуманитарную помощь, которую направляет туда Украина.

Страшно? Очень страшно. Только Алешки находятся под контролем российской армии на левом берегу Днепра. Гуманитарную помощь от Украины, таким образом, вообразить сложно: всё та же украинская сторона повторяет о продуктах, которые сбрасываются с дронов – но дроны сбивает российская сторона.

(Вообразим, что украинская сторона действительно решила послать туда кулечек конфет; но когда на тебя летит тяжелый ночной агродрон «Баба-яга», невозможно разобрать, что именно она несет – кулечек конфет или противотанковые мины. Обычно она несет все же второе, причем не разбирая, сбрасывать эти мины на блиндажи солдат или на дома мирных жителей).

Украинская сторона также обвиняет российскую армию в том, что она не позволяет эвакуироваться мирным жителям. Об этом, в частности, заявил представитель Украины Сибига на заседании в ООН.

Ну давайте я объясню, как это происходит. Я там неподалеку была недавно.

В Алешки я не смогла попасть. Под Алешками украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра, тоже в бедственном положении, хотя и не настолько. Тоже, кстати, как раз хотели гуманитарку отвезти.

Ездили – два гражданских парня и две рыжие девчонки. На гражданской машине, белой потрепанной «Калине» с крымскими номерами.

FPV-дрон погнался за нами, как только мы въехали в город. Детекторы показывали, что он недалеко и уже приближается, и одному из наших парней решительно пришло в голову, что надо разворачиваться. Я, кстати, ныла и возражала с заднего сидения: ехали пять часов, теперь пять часов ехать обратно, а потом снова, и все это потому, что где-то рядом летает дрон? Он, может, вообще наш! К слову, по дороге, конечно, детектор засекал FPV постоянно, но они не настолько целеустремленно шли на сближение.

Цифры на детекторе ползли вверх к максимальному значению. На спидометре – тоже. Мы успели въехать под участок, защищенный сеткой, когда он спикировал. Взорвался о сетку. Открыв глаза, я пыталась сообразить, было ли у нас разбито лобовое стекло до этого. Нет, оно не было разбито. В целом, однако, мы обошлись без потерь, не считая лобового стекла и временно оглохшего моего уха: с моей стороны было открыто окно.

Видеозапись этого забавного приключения появилась на украинских каналах очень быстро. С подписью: «На трассе между Скадовском и Голой Пристанью украинский дрон пытался поразить машину с оккупантами. Эту дорогу ранее россияне закрыли антидроновыми сетками».

Оккупанты, ага. Гражданские парни и девчонки поехали сдуру причинять добро без разведки местности. Ну хоть признали, что дрон украинский, спасибо. Потому что так становится понятнее, что происходит сейчас в Алёшках.

А происходит вот что. Те немногочисленные жители, которые сейчас там остаются – остались добровольно. Еще в прошлом году туда возили продукты, товары, гоняли бензовозы – проехать можно было. В этом украинские дроны стали целенаправленно терроризировать трассы на подъездах к городам вблизи линии соприкосновения, где остаются мирные жители.

Эвакуация? Из Голой Пристани еще можно выехать. В Алешки въехать и выехать на машине практически невозможно. Почти все оставшиеся там жители – старики, которым сложно осилить пеший путь.

А единственный вариант выйти оттуда – идти в обход, с группой бойцов. И это в целом тоже не гарантия, что пройдешь живым.

В Алешках действительно гуманитарная катастрофа. Об этом сообщает и российская сторона – губернатор Херсонской области Владимир Сальдо это признал. И привел в пример недавний инцидент: украинская сторона расстреляла гуманитарный конвой из четырех машин, который пытался привезти в несчастные Алешки еду. Так оно и происходит, постоянно слышишь про гуманитарщиков – то те попали под обстрел, то эти погибли. Рискованная сейчас профессия стала.

В принципе, после фейка про Бучу не стоит удивляться профессиональной раскрутке происходящего в Алешках. Пиар-технологиями украинская сторона владеет блестяще. Но рассчитаны они на людей, лишенных критического мышления и плохо владеющих темой. Гуманитарную катастрофу в Алешках устроила Украина. И этот факт, как и Буча, я уверена, станет одним из пунктов обвинения на будущем нюрнбергском трибунале.