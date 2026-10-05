Почему бум на электромобили в России обманчив

Почти вдвое выросли продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января–сентября и составили 98,7 тыс. единиц, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК.

Доля в общем рынке за год выросла с 5,1% до 9,2%. Российские электромобили и гибриды не отстают. Их продажи выросли почти на треть – до 28 тыс. штук.

Откуда такой ажиотажный спрос на электромобили и гибриды?

Во-первых, покупки стимулирует господдержка в виде льготных автокредитов на такого рода автомобили. Учитывая недоступность и дороговизну рыночных кредитов, льготные кредиты – сегодня очень чувствительный стимул. «Господдержка делает покупку доступнее, но спрос поддерживают и расширение выбора моделей, и возможность экономить на топливе», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

При этом важное уточнение: ажиотажным спросом пользуются в первую очередь именно гибриды, а не электромобили. По данным Минпромторга, в первом полугодии продажи электромобилей выросли лишь на 7,9% год к году, тогда как вместе с гибридами на 90,7%. Следовательно, основной прирост обеспечили именно гибриды, которые позволяют использовать электротягу, но при этом сохраняют возможность дальней поездки без поиска зарядной станции, говорит Чернов.

Что касается электромобилей, то в прошлом году их продажи падали, в том числе из-за роста утилизационного сбора на электромобили с 1 января 2025 года до 667,4 тыс. рублей, почти в 20 раз выше прежней ставки. В этом году рост, но небольшой – менее 8%. В июле продавцы говорили о необычном всплеске спроса именно на электромобили из-за очередей на АЗС.

«Но объяснять двукратный рост гибридов плюс электромобилей преимущественно летними очередями на автозаправках я бы не стал. Уже по итогам первого полугодия продажи практически удвоились, поэтому тенденция сформировалась раньше. Топливные перебои могли подтолкнуть часть покупателей к решению перехода на электротягу, но оценить их вклад без опросов и помесячной статистики нельзя», – отмечает Чернов.

Эксперт ждет дальнейший рост спроса на электромобили и гибриды, но уже без удвоения продаж. «По мере увеличения рынка эффект низкой базы ослабевает, а результат все больше зависит от цены автомобиля, условий кредита и доступности зарядки», – считает Чернов.

Что касается рост продаж отечественных электромобилей и гибридов, то у них есть дополнительное преимущество в виде доступа к господдержке, которая снижает фактическую цену покупки. По условиям программы, опубликованным Минпромторгом, скидка на участвующие электромобили и последовательные гибриды достигает 35%, но не более 925 тыс. рублей. Существенны также наличие машины у дилера, официальная гарантия и сервис, отмечает Чернов.

Согласно данным Института развития технологий ТЭК, доля именно электромобилей в России составляет всего около 1% по итогам прошлого года.

«Модели местной сборки – «Москвич 3е», Evolute, «Амберавто» – строятся на китайских компонентах, а спрос держится на субсидии до 35% цены. Климат сокращает запас хода зимой на 20–40%, расстояния делают магистральную зарядную сеть неокупаемой, многоквартирная застройка лишает большинство владельцев домашней зарядки, а замещение машин с ДВС размывает топливные акцизы, на которых стоит дорожный фонд»,

– говорится в исследовании ИРТТЭК.

Электромобили плохо приживаются в России по многим параметрам. Один из факторов – это низкие температуры, которые замедляют процессы в литий-ионной батарее и поднимают расход на обогрев салона и самой батареи. Во-вторых, высокая протяженность федеральных трасс и низкая плотность населения за пределами европейской части страны, что делает магистральную зарядную сеть плохо окупаемой, отмечают в ИРТТЭК. Плотность сети зарядных станций в России мизерна – 8,4 тыс. по сравнению с 12 млн в Китае.

В-третьих, высотная многоквартирная застройка в городах создает проблемы с тем, чтобы найти место для установки частной зарядной станции, а внутридомовые сети не рассчитаны на зарядку электромобилей, и могут перегрузиться. Наконец, финансирование строительства и ремонта дорог в России происходит благодаря топливным акцизам в цене горючего и транспортному налогу, отмечается в исследовании ИРТТЭК. Электромобиль эти налоги не платит. И если электромобили начнут вытеснять обычные машины, то бюджет недосчитается доходов. Но пока таких рисков нет.

В-пятых, Россия имеет огромные мощности в сфере обычных двигателей, тогда как переориентация промышленности на выпуск электромобилей приведет к зависимости от импорта машинокомплектов и ключевых компонентов из Китая,



предупреждают в исследовании ИРТТЭК. Наши компетенции в ДВС могут быть утеряны.

Зато у России есть естественное преимущество – крупнейшие запасы природного газа и развитая газораспределительная сеть. Это создает условия для уклада на компримированном (КПГ) и сжиженном (СПГ) газе, считают в ИРТТЭК.

«КПГ и СПГ показывают высокую эффективность в коммерческом, грузовом и общественном транспорте, где предсказуемые маршруты и базовая заправка снимают часть ограничений. Для массового пассажирского транспорта в текущих условиях устойчивее гибриды и современные ДВС. Электромобиль занимает в этой картине узкий, но реальный сегмент, и его границы стоит очертить точно», – заключают эксперты в исследовании. Электромобили могут быть востребованы в узких нишах: внутригородская логистика, такси и каршеринг в столице и отдельных мегаполисах.

Каковы долгосрочные перспективы развития рынка электромобилей и гибридов в России?

«У гибридов, на мой взгляд, больше возможностей стать массовыми в России, поскольку они меньше зависят от развития зарядной сети. Чистые электромобили пока будут востребованы больше в крупных городах и среди владельцев собственной зарядки»,



– говорит Чернов.

Быстро приблизиться к ситуации как на европейском рынке России будет сложно, добавляет он. Так, для сравнения, по данным ACEA, в ЕС за январь–август 2026 года одни только электромобили заняли 21,7% продаж новых легковых машин. «России нужны более доступные модели, зарядки у жилых домов и на трассах, а также понятная стоимость обслуживания и перепродажи автомобиля», – говорит о проблемах эксперт.