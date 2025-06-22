WP: Ударом по Ирану Трамп поставил на карту свои президентские полномочия

Tекст: Алексей Дегтярев

Решение Трампа нанести удар по трем атомным объектам Ирана стало необычным и рискованным шагом, сообщает Washington Post.

Президент США так рассчитывает устранить иранскую ядерную угрозу, которая оставалась нерешенной проблемой для предыдущих американских лидеров.

Трамп делает ставку на то, что Иран не сможет нанести значимый ответный удар. Если этот расчет оправдается, президент США сможет продемонстрировать свою решимость не только Тегерану, но и другим глобальным соперникам – Китаю и России.

По мнению авторов материала, это решение может существенно повлиять на положение Трампа внутри страны и на международной арене.

В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Сам Иран указал, что вправе сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов. В Конгрессе США заявили, что удар наносился без разрешения конгрессменов, что нарушает конституцию и может стать поводом для импичмента Трампу.