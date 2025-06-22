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Иран заявил, что вправе сопротивляться агрессии США
Иранская сторона оставляет за собой право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов, заявило иранское министерство иностранных дел после атаки США на ядерные объекты исламской республики.
«Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает жестокую военную агрессию США против мирных ядерных объектов Ирана <…>. Исламская республика оставляет за собой право всеми силами сопротивляться военной агрессии США», – цитирует МИД Ирана ТАСС.
Также Тегеран считает себя вправе обеспечивать собственную безопасность и национальные интересы страны.
Кроме того, МИД Ирана отметил, что атака на атомные объекты стала «страшным ударом по режиму нераспространения ядерного оружия».
В ночь на 22 июня США поразили иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. МАГАТЭ сообщило об отсутствии утечек радиации за пределами иранских ядерных объектов.
Между тем СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа якобы заявила Тегерану, что американские удары были разовым актом, а не «началом войны с целью смены режима».