Сын Кашпировского обвинил работу отца в разрушении семьи

Сын Анатолия Кашпировского заявил о разрушительном влиянии работы отца на семью

Tекст: Тимур Шайдуллин

Проживающий в США сын психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергио Монтана рассказал РИА «Новости», что считает, что полное увлечение отца своей работой в итоге разрушило их семью.

«Отец был по-настоящему предан своему делу, но мне кажется, что в конечном итоге эта преданность разрушила нашу семью. Его работа сильно повлияла на нашу жизнь», – заявил Монтана.

Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Он родился на Украине, около 25 лет работал психиатром в винницкой больнице, а в 1989 году получил широкую известность благодаря телевизионным сеансам, которые посмотрели около 300 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гроб с телом прибыл в Турцию для дальнейшей транспортировки в Польшу и захоронения на родине. Позже журналист Дмитрий Гордон (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) сообщил о похоронах психотерапевта.

А во вторник Сергио Монтана объяснил свое отсутствие на похоронах отца в украинской Виннице невозможностью приехать.