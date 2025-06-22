Трамп заявил, что военные США нанесли удары по ядерным объектам Ирана

Tекст: Ирма Каплан

«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Самолеты США покинули воздушное пространство Ирана», – написал он.

По словам американского президента, полный комплект бомб был выпущен на объект в Фордо.

«Поздравляю великих американских воинов! В мире нет других военных, которые могли бы это сделать. Настало время для мира!» – завершил Трамп свой пост.

Решение Трампа напрямую вмешаться в поддержку усилий Израиля по разрушению ядерной программы Ирана знаменует собой эскалацию на Ближнем Востоке.

Это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью – тем, чего Трамп и многие его предшественники пытались избежать, в том числе посредством дипломатии с Ираном, пишет портал Axios.

Атака, которая произошла на девятую ночь войны между Израилем и Ираном, может спровоцировать ответные действия Тегерана против США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

Американский президент призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

В пятницу Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон отказывается влиять на Израиль и вмешиваться в его конфликт с Ираном, добавив, что якобы взял двухнедельную паузу, в течение которой будет думать и наблюдать за ситуацией.