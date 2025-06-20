Трамп отказался влиять на Израиль и сделал несколько заявлений по Ирану

Tекст: Ирма Каплан

Когда президента США спросили, не попросит ли он Израиль прекратить авиаудары в обмен на потенциальные переговоры с Тегераном, он заявил о сложности подобной просьбы.

«Я считаю, сейчас сложно обращаться с такой просьбой. Кто-то выигрывает. Гораздо сложнее это делать, когда кто-то проигрывает», – приводит ответ Трампа Fox News.

По словам Трампа, США «готовы, хотят и могут» вести переговоры.

«Мы говорили с Ираном, посмотрим, что получится из этого», – добавил он.

Трамп отметил, что Иран, по его убеждению, не желает вести переговоры с Европой, предпочитая США для решения проблемы.

«Иран не хочет говорить с вами, он хочет вести переговоры с нами. Европа не может быть полезной тут», – сказа он.

Американский лидер указал на то, что наземная операция – это крайняя мера в ирано-израильском конфликте и подтвердил, что никаких решений еще не было принято.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается относительно ядерной угрозы Ирана.

Также в этот день министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.