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Трамп отказался влиять на Израиль и сделал несколько заявлений по Ирану
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке, сказал он с летного поля в Морристауне, штат Нью-Джерси.
Когда президента США спросили, не попросит ли он Израиль прекратить авиаудары в обмен на потенциальные переговоры с Тегераном, он заявил о сложности подобной просьбы.
«Я считаю, сейчас сложно обращаться с такой просьбой. Кто-то выигрывает. Гораздо сложнее это делать, когда кто-то проигрывает», – приводит ответ Трампа Fox News.
По словам Трампа, США «готовы, хотят и могут» вести переговоры.
«Мы говорили с Ираном, посмотрим, что получится из этого», – добавил он.
Трамп отметил, что Иран, по его убеждению, не желает вести переговоры с Европой, предпочитая США для решения проблемы.
«Иран не хочет говорить с вами, он хочет вести переговоры с нами. Европа не может быть полезной тут», – сказа он.
Американский лидер указал на то, что наземная операция – это крайняя мера в ирано-израильском конфликте и подтвердил, что никаких решений еще не было принято.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается относительно ядерной угрозы Ирана.
Также в этот день министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.