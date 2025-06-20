  • Новость часаНа севере Ирана произошло землетрясение
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    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    15 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

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    20 июня 2025, 23:43 • Новости дня

    Трамп отказался влиять на Израиль и сделал несколько заявлений по Ирану

    Трамп отказался влиять на Израиль и сделал несколько заявлений по Ирану
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке, сказал он с летного поля в Морристауне, штат Нью-Джерси.

    Когда президента США спросили, не попросит ли он Израиль прекратить авиаудары в обмен на потенциальные переговоры с Тегераном, он заявил о сложности подобной просьбы.

    «Я считаю, сейчас сложно обращаться с такой просьбой. Кто-то выигрывает. Гораздо сложнее это делать, когда кто-то проигрывает», – приводит ответ Трампа Fox News.

    По словам Трампа, США «готовы, хотят и могут» вести переговоры.

    «Мы говорили с Ираном, посмотрим, что получится из этого», – добавил он.

    Трамп отметил, что Иран, по его убеждению, не желает вести переговоры с Европой, предпочитая США для решения проблемы.

    «Иран не хочет говорить с вами, он хочет вести переговоры с нами. Европа не может быть полезной тут», – сказа он.

    Американский лидер указал на то, что наземная операция – это крайняя мера в ирано-израильском конфликте и подтвердил, что никаких решений еще не было принято.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается относительно ядерной угрозы Ирана.

    Также в этот день министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.

    20 июня 2025, 08:26 • Новости дня
    Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
    Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
    @ McPHOTO/M.xGannx/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сообщения о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана являются спекуляциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что такое развитие событий было бы катастрофическим.

    Песков подчеркнул: «Много сейчас спекуляций. Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно». Представитель Кремля отметил, что не считает возможным давать оценку этим публикациям из-за их численности и недостоверности, передает ТАСС.

    Поводом для комментария Пескова стала информация, озвученная журналисткой телеканала Fox News Джеки Хайнрик. Она сообщила, что Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

    Ранее сообщалось, что национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    В среду Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах. Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    20 июня 2025, 04:28 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ заявил, что Иран не занимался созданием ядерной бомбы
    Глава МАГАТЭ заявил, что Иран не занимался созданием ядерной бомбы
    @ Albert Otti/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отрицательно ответил на вопрос о том, занимался ли Иран созданием ядерной бомбы на момент начала атак Израиля.

    У Гросси спросили: «Делал ли Иран бомбу?». «Ответ на данный момент «нет». Но у него было много элементов, ведущих к ней», – приводит слова Гросси ТАСС со ссылкой на La Nacion.

    Гросси призвал воздержаться от поспешных оценок относительно сроков, необходимых Ирану для создания ядерной бомбы. Он отметил, что подобные спекуляции могут привести к ошибочным выводам, напомнив о заявлениях про Ирак, которому якобы было «нужно 45 минут для использования оружия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    20 июня 2025, 21:41 • Новости дня
    На севере Ирана произошло землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана

    На севере Ирана произошло землетрясение
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе города Семнан в северо-западной части Ирана зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,1, передает ТАСС. Подземные толчки были зафиксированы в 36 километрах к северо-западу от иранского города Семнан, где проживает около 124 тыс. человек.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По предварительной информации, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории.

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    20 июня 2025, 06:55 • Новости дня
    Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана
    Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана
    @ Nidal Eshtayeh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран запустил ракеты в направлении Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «Некоторое время назад в нескольких районах страны были активированы оповещения после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль», – приводит ТАСС текст заявления.

    Военные призвали жителей страны пройти в защищенные помещения и оставаться там до дальнейших указаний.

    Позже ЦАХАЛ сообщил об устранении угрозы с воздуха. В ряде районов Израиля населению разрешили выйти из укрытий после соответствующей оценки ситуации и распоряжения тылового командования.

    По данным Israel Hayom, в городе Беэр-Шева в результате падения одной из ракет загорелись несколько автомобилей, повреждены жилые дома. На месте происшествия работают специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Израиля сообщает, что эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет резко упала.

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    20 июня 2025, 20:47 • Новости дня
    КСИР подтвердил удар по офису Microsoft в Беэр-Шеве
    КСИР подтвердил удар по офису Microsoft в Беэр-Шеве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель Корпуса стражей исламской революции объявил о нанесении ракетного удара по региональному офису корпорации Microsoft в израильском городе Беэр-Шева.

    Он заявил: «Корпорация Microsoft была уничтожена всего одной ракетой, выпущенной по Беэр-Шеве. Пособничество режиму имеет последствия!», передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    В пятницу заместитель губернатора иранской провинции Гилян Али Багери заявил, что на севере Ирана в районе города Решт произошли взрывы и были зафиксированы удары по военным объектам.

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    Ранее иранская баллистическая ракета упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля.

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    20 июня 2025, 13:49 • Новости дня
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на XIX Генассамблее OANA.

    Захарова во время Петербургского международного экономического форума подчеркнула, что обвинения Израиля в якобы скором создании Ираном ядерного оружия не подтверждаются ни одним международным наблюдением, в том числе данными МАГАТЭ, передает ТАСС.

    Захарова напомнила слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил: «На момент начала израильских ударов в рамках нынешней эскалации МАГАТЭ не имела ни одного подтверждения того, что у Ирана могут быть те наработки, которые Израиль сделал поводом для агрессии».

    По ее словам, атака могла быть организована с целью срыва переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Она отметила, что у России сложилось четкое понимание: «К сожалению, эта агрессия могла быть запланирована и могла быть реализована для того, чтобы сорвать очередной раунд переговоров непрямых, опосредованных, через Оман, которые вели Соединенные Штаты Америки с Ираном».

    Дипломат предупредила о непосредственной угрозе ядерной катастрофы в регионе, указывая, что удары Израиля наносятся в непосредственной близости от объектов, где хранятся радиоактивные материалы: «Мы в буквальном смысле слова – в сантиметрах от ядерной катастрофы».

    Захарова подчеркнула важность возвращения ситуации к дипломатическому диалогу, заявив, что Россия делает все возможное, чтобы снизить напряженность и обезопасить регион Каспийского моря.

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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выразила готовность содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и при необходимости предложить посредничество между Ираном и Израилем, однако настаивать на этом не намерена. Песков также отметил, что нестабильность на Ближнем Востоке негативно влияет на мировую экономику и представляет опасность для России.

    В пятницу вооруженные силы Израиля уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции, расположенные в районах Исфахана и Тегерана.

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    20 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва проявляет терпимость к стилю высказываний президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и рассчитывает на различное отношение со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу Sky News.

    По его словам, в Москве исходят из того, что в каждой политике свой стиль общения, а у Трампа – необычная манера речи, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Россия относится к этому с пониманием и ожидает переменного отношения к себе со стороны других государств.

    Отвечая на вопрос о положении заявления Трампа, который советовал Путину сначала урегулировать конфликт на Украине перед вмешательством в ближневосточные процессы, Песков пояснил, что Москва не считает такие слова неверными и придерживается принципов взаимной толерантности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает готовность Дональда Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь также отметил, что темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются медленными из-за накопившихся трудностей, которые требуют значительных усилий для их преодоления.

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    20 июня 2025, 17:56 • Новости дня
    МИД России сообщил о продолжающихся переговорах с Сирией по базам

    Богданов сообщил о продолжающемся диалоге МИД России с Сирией по базам

    МИД России сообщил о продолжающихся переговорах с Сирией по базам
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России сохраняет взаимодействие с Сирией по вопросам, связанным с размещением российских баз, и выражает надежду на достижение взаимопонимания с новыми властями страны, сообщил замглавы министерства Михаил Богданов.

    Замглавы министерства Михаил Богданов сообщил, что ведутся диалоги и выражена надежда на достижение взаимопонимания с новыми сирийскими властями, передает РИА «Новости».

    Ранее Кремль заявил, что Россия сохраняет контакты с Сирией по вопросу сохранения баз.

    Президент России Владимир Путин заявил о важности отмены санкций против Дамаска в разговоре с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа.

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    20 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Министр обороны Израиля приказал усилить удары по Ирану

    Министр обороны Израиля приказал ЦАХАЛ усилить удары по объектам Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории, сообщил Ynet.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии усилить удары по объектам на территории Ирана, передает РИА «Новости».

    В публикации Ynet отмечается, что распоряжение направлено на подрыв позиций режима Ирана и сдерживание ракетных обстрелов по израильскому тылу. Кац также подчеркнул необходимость нанести ущерб Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и подразделениям народной милиции «Басидж».

    В министерстве обороны Израиля уточнили, что это решение было принято после оценки ситуации в регионе совместно с начальником Генштаба.

    В четверг израильские военные атаковали ядерные объекты в Араке, Хондабе и Натанзе. Иранская организация по атомной энергии подтвердила эти удары и сообщила о произошедшем МАГАТЭ.

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    Вооруженные силы Израиля в пятницу уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции в районах Исфахана и Тегерана.

    Израильская армия сообщила об атаке на 35 объектов на территории Ирана, связанных с хранением и запуском ракет.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран.

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    20 июня 2025, 10:16 • Новости дня
    NYT: Возможное убийство Хаменеи подтолкнет Иран к созданию ядерной бомбы

    The New York Times: Убийство Хаменеи подтолкнет Иран к созданию ядерной бомбы

    NYT: Возможное убийство Хаменеи подтолкнет Иран к созданию ядерной бомбы
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американские разведывательные службы по-прежнему считают, что Иран не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы, однако, по их оценке, Тегеран может начать разработку оружия в случае атаки на завод по обогащению урана Фордо, или если Израиль убьет верховного лидера Ирана, пишет The New York Times.

    Иран по-прежнему не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы, сообщили представители американской разведки, передает The New York Times.

    По их словам, иранские лидеры, вероятно, примут решение о создании ядерного оружия, если США нанесут удар по основному иранскому объекту по обогащению урана или если Израиль убьет верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

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    Чиновники подчеркнули, что эта оценка не изменилась с марта, когда разведывательные службы в последний раз рассматривали намерения Ирана, несмотря на атаки Израиля на иранские ядерные объекты.

    Вопрос о том, завершил ли Иран работу над бомбой, остается спорным для американских и израильских сторонников жесткой политики против Тегерана.

    Ранее сообщалось, что национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    В среду Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

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    20 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Трамп назвал виновного в развитии ядерной программы Ирана

    Трамп назвал Обаму виновным в развитии ядерной программы Ирана

    Трамп назвал виновного в развитии ядерной программы Ирана
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.

    Трамп опубликовал ссылку на пост, в котором назвал бывшего американского лидера Барака Обаму ответственным за развитие ядерной программы Ирана. Публикация в Truth Social сопровождалось сгенерированным изображением, где Обама позировал на фоне пачек наличных денег.

    «Мы знаем, кто виновен в ядерной программе Ирана!» – сказано в посте Трампа.

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    Ранее Axios сообщил, что Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо.

    Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

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    20 июня 2025, 00:44 • Новости дня
    Песков предупредил о негативной реакции России на возможное убийство Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи вызовет крайне негативную реакцию Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о реакции России, Песков заявил: «Очень отрицательно». По его словам, Москва решительно осудит такие действия, если они произойдут, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Он также отметил, что поддержка США возможного убийства Хаменеи приведет к росту экстремизма внутри Ирана и откроет «ящик Пандоры». По его словам, иранское общество считается очень хорошо организованным и консолидированным, поэтому подобные действия вызовут соответствующее противодействие со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что недопустимо не только пытаться свергнуть власть в Иране, но даже обсуждать подобные темы. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац допустили возможность попытки устранения верховного лидера Ирана.

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    20 июня 2025, 20:55 • Новости дня
    МАГАТЭ озвучило новые данные об уровне радиации у иранского ядерного объекта в Натанзе

    МАГАТЭ: Уровень радиации у ядерного объекта в Натанзе в пределах нормы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень радиации за пределами иранского ядерного объекта в Натанзе не выходит за пределы нормы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН по видеосвязи.

    Гросси подчеркнул: «Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остался неизменным и находится на нормальном уровне», передает ТАСС.

    В ходе заседания СБ ООН, посвященного эскалации напряженности между Израилем и Ираном, Гросси также сообщил, что Международное агентство по атомной энергии не располагает сведениями о каких-либо повреждениях, нанесенных ядерному объекту в Фордо. По словам Гросси, Фордо является главным иранским объектом по обогащению урана до 60%.

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    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории. Вооруженные силы Израиля в пятницу уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции в районах Исфахана и Тегерана.

    Накануне официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи сообщил о нанесении израильскими военными удара по ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе.

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    20 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    Суд разрешил Трампу временно использовать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

    Апелляционный суд разрешил Трампу использовать Нацгвардию для разгона протестов

    Суд разрешил Трампу временно использовать Нацгвардию в Лос-Анджелесе
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральный апелляционный суд решил, что Дональд Трамп может временно продолжить привлекать Национальную гвардию для реагирования на протесты в Лос-Анджелесе, сообщает Bloomberg.

    Согласно решению суда, Трамп может и дальше использовать калифорнийскую Национальную гвардию для подавления протестов, пока продолжается судебное разбирательство. Это не изменило текущую ситуацию в Лос-Анджелесе, где федеральные военные силы уже действуют больше недели, передает Bloomberg.

    Постановление не является финальным и, вероятно, будет обжаловано. Калифорния может обратиться в Верховный суд США или к расширенной коллегии апелляционного суда. Окружной суд, ранее постановивший вернуть контроль над военными штату, проведет слушание на следующий день.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и представители штата резко осудили действия Трампа, назвав их «захватом власти» и угрозой для местных властей. Генеральный прокурор штата подчеркнул, что дело не завершено, и пообещал продолжить борьбу.

    Судебная коллегия отметила, что президент, вероятно, действовал в рамках своих полномочий, когда федерализировал Национальную гвардию, однако не согласилась с позицией Минюста о невозможности судебного контроля таких решений.

    Трамп приветствовал судебное решение и назвал использование Национальной гвардии «ключевым полномочием» президента. Ньюсом в свою очередь заявил, что президент не стоит выше закона.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что приказ о вводе Национальной гвардии предотвратил разрушительные последствия беспорядков в Лос-Анджелесе.

    Президент США заявил, что военные покинут штат только тогда, когда ситуация станет безопасной.

    Власти США рассматривали возможность применения закона 1807 года для привлечения армии к подавлению массовых протестов в Калифорнии.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о подаче иска против легитимности решения Трампа.

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    20 июня 2025, 01:58 • Новости дня
    Ицхак Герцог опроверг стремление Израиля свергнуть власть в Иране
    Ицхак Герцог опроверг стремление Израиля свергнуть власть в Иране
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У Израиля нет планов сменить власть в Иране, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также не является целью военной операции, заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

    В интервью Bild Герцог заявил, что военная операция против иранской ядерной программы стала единственно верным шагом. По его словам, Израиль должен был устранить угрозу, исходящую от Тегерана, передает ТАСС.

    Герцог подчеркнул, что Иран приблизился к созданию ядерной бомбы, обогатив уран до 60%. «Для этого нет другой причины, кроме разработки оружия», – сказал Герцог, добавив, что Израиль «устраняет эту угрозу заранее, до того, как она взорвется».

    Президент Израиля отметил, что действия Израиля направлены исключительно на ликвидацию ядерной угрозы, а не на смену власти в Иране. «У нас нет цели в отношении Хаменеи или смены режима. Но это может стать побочным эффектом с серьезными историческими последствиями, которые пойдут на пользу иранскому народу», – сказал Герцог. Bild пишет, что он противоречит министру обороны Исраэлю Кацу, который объявил убийство Хаменеи целью войны.

    Герцог также прокомментировал слухи о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху ведет войну по внутриполитическим причинам, назвав эти утверждения «полной чушью». Он указал, что все израильские органы безопасности и политический истеблишмент поддержали решение об операции против Ирана. Комментируя возможное участие США в конфликте, Герцог заявил, что решение о вмешательстве остается за Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля рассматривают возможность не только лишить Иран шансов создать ядерное оружие, но и полностью сменить правящий режим в Тегеране. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац допустили вероятность попытки устранения верховного лидера Ирана.

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