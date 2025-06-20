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Трамп заявил об ошибке главы нацразведки Габбард насчет ядерной угрозы Ирана
Трамп: Разведсообщество ошибается, говоря об отсутствии в Иране ядерной угрозы
Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов с летного поля в Морристауне, штат Нью-Джерси, в пятницу, и заявил, что директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается относительно ядерной угрозы Ирана.
На вопрос о том, какие разведданные подтверждают утверждение Трампа о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия, он ответил так, что стало ясно об очередном расколе между президентом и руководством его разведки.
«Ну, тогда мое разведывательное сообщество ошибается. Когда разведывательное сообщество так заявило, ваш директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается», – приводит Fox News слова главы Белого дома.
Президент США намекал на ранее обозначенные данные нацразведки о том, что доказательств о наличии у Ирана ядерной угрозы нет.
«Я думаю, что в течение нескольких недель или, определенно, в течение нескольких месяцев они смогут получить ядерное оружие», – повторил Трамп.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявила о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.
Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.
Wall Street Journal заявила, что президент США во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы».