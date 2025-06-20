Трамп заявил об ошибке главы нацразведки Габбард насчет ядерной угрозы Ирана

Трамп: Разведсообщество ошибается, говоря об отсутствии в Иране ядерной угрозы

Tекст: Ирма Каплан

На вопрос о том, какие разведданные подтверждают утверждение Трампа о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия, он ответил так, что стало ясно об очередном расколе между президентом и руководством его разведки.

«Ну, тогда мое разведывательное сообщество ошибается. Когда разведывательное сообщество так заявило, ваш директор национальной разведки Тулси Габбард ошибается», – приводит Fox News слова главы Белого дома.

Президент США намекал на ранее обозначенные данные нацразведки о том, что доказательств о наличии у Ирана ядерной угрозы нет.

«Я думаю, что в течение нескольких недель или, определенно, в течение нескольких месяцев они смогут получить ядерное оружие», – повторил Трамп.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявила о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

Wall Street Journal заявила, что президент США во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы».