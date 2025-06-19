Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия

Tекст: Александра Юдина

По словам заместителя главы сенатского комитета по разведке Марка Уорнера, данные разведки не изменились с марта, когда директор нацразведки Тулси Габбард заявляла, что Тегеран не предпринимал никаких действий по созданию бомбы, передает «Коммерсантъ».

Сенатор отметил, что комитет по разведке получил подтверждение отсутствия новой информации на этой неделе. Уорнер также выразил мнение, что президент США продолжает игнорировать разведданные и ведет внешнюю политику через социальные сети, что он назвал безумием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы»