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    18 июня 2025, 21:00 • В мире

    Иран начал навязывать Израилю свои приемы ведения войны

    Иран начал навязывать Израилю свои приемы ведения войны
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhot/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами, но рисунок этой войны начинает меняться. ЦАХАЛ не удается разбомбить подземные объекты, а ответные удары КСИР продолжают причинять ущерб. Как говорят эксперты, не исключен вариант затяжной войны на истощение, к которой больше готов Иран, хотя и у Израиля есть свои козыри в этом вопросе.

    Вспыхнувший на прошлой неделе конфликт между Израилем и Ираном начинает вызывать все больше вопросов на Западе о том, к каким результатам приведет это противостояние на Ближнем Востоке. По данным американских СМИ, у Израиля заканчиваются противоракетные комплексы «Стрела» (Arrow), которые помогают сбивать иранские баллистические ракеты большой дальности.

    Как пишет газета Wall Street Journal, в американской администрации обеспокоены тем, что если конфликт не будет завершен в ближайшее время, то у Израиля возникнут серьезные проблемы с отражением иранских атак.

    У многих наблюдателей в первые дни после начала острой фазы конфликта было ощущение, что эта кампания окажется скоротечной по двум причинам: первая – тактические успехи за счет действий израильской разведки, которая попыталась ликвидировать почти всю верхушку Исламской республики; вторая – уничтожение Израилем множества комплексов ПВО, что позволило достигнуть господства авиации в воздухе над Ираном и его столицей.

    Тем не менее Иран продолжает оказывать сопротивление и регулярно наносит ракетные удары по территории противника, но уже не такие массированные, как в первые два дня после нападения. По мнению газеты The Washington Post, затяжная война на истощение между Израилем и Ираном может оказаться непосильной для Тель-Авива в случае исчерпания запасов противоракет или отказа США от прямого военного вмешательства.

    При этом Иран, по оценкам международных экспертов, имеет самую большую ракетную программу на Ближнем Востоке с тысячами баллистических ракет с различной дальностью и скоростью. Поэтому при нынешних темпах Тегеран способен продолжать атаковать Израиль в течение многих недель.

    В экспертной среде уже высказываются предположения о том, что Иран переводит этот конфликт в войну на истощение, однако у Израиля остаются возможности быстро переломить ход противостояния в свою пользу.

    На данный момент обе страны ведут боевые действия в рамках собственных стратегий, подчеркивает военный эксперт Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий: «Израилю крайне важно провести максимально быструю военную операцию, воспользовавшись элементом неожиданности. Но чем дольше длится эта операция, тем сильнее сглаживается эффект внезапности. Большая территория позволяет Ирану выдерживать атаки Израиля».

    ЦАХАЛ удалось подавить иранские средства ПВО в основном в западной части страны и в районе столицы. «Охота на средства ПВО Ирана продолжается, но у Израиля не получается разбомбить расположенные в горах основные ракетные базы Ирана. Уничтожена только часть ядерных объектов, пробить ядерный объект в Фордо – главный центр по обогащению урана – пока им не удается», – перечислил Лямин.

    По мнению эксперта, постепенными ракетными ударами Иран пытается навязать Израилю войну на истощение: «Массированных ракетных ударов у Ирана нет, но каждый пуск сокращает израильские запасы противоракет. При этом на подземных базах Исламской республики остается еще много ракет. Поэтому в итоге эффект от точечных ракетных пусков по Израилю может усилиться».

    Однако есть и другие мнения. «Пока нет причин делать вывод о том, что Иран навязывает Израилю войну на истощение. ЦАХАЛ прекрасно представляет военные возможности Ирана и осознанно начинал эту операцию. Около трети из двух тысяч иранских ракет уже уничтожено. Плюс примерно 400 ракет было запущено по территории Израиля. Из этой формулы понятно, сколько еще примерно ракет осталось у Ирана», – отмечает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его словам, Израиль не только добился господства в воздухе, но и прекрасно ориентируется на земле благодаря разведке и союзникам. «Иран не может одномоментно прекратить этот конфликт. Но страна в состоянии проявить выдержку, чему способствует большая территория. Иранцы готовились к подобному конфликту», – добавил спикер.

    В свою очередь, Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, подчеркивает, что достоверной информации о запасах противоракет у Израиля нет и говорить можно скорее об истощении арсеналов Ирана, который «сильно сократил свои ракетные пуски по сравнению с первыми залпами».

    «Израиль полностью доминирует в воздухе и уже начал возвращать свою гражданскую авиацию с Кипра, а также ослаблять жесткие требования к безопасности внутри страны. Это говорит о том, что израильская разведка реально оценивает потенциал Исламской республики к сопротивлению. Ирану все сложнее прятать и выводить из-под ударов свои огромные пусковые ракетные установки», – пояснил Клинцевич.

    При этом журналистские утверждения о дефиците у Израиля противоракет могут быть неверными, информация подобного рода, как правило, засекречена, добавляет эксперт.

    Однако Клинцевич согласен, что Израиль не готов к длительным войнам, хотя при этом наземная операция в секторе Газа продолжается больше полутора лет: «Сейчас Израиль ведет войну на четыре фронта: сектор Газа, сдерживает "Хезболлу", сирийские подразделения и развернул воздушную кампанию против Ирана».

    В пользу же Ирана играет прежде всего его обширная территория, которая заставляет израильскую военную машину работать на пределе. «По количественным и качественным показателем израильская авиация лучшая в регионе, но она испытывает проблемы – значительная часть территории Ирана на данный момент вообще не подвергается ударам. У израильских летчиков накапливается усталость от длительных перелетов, на техническом персонале тоже лежит огромная нагрузка», – пояснил Лямин.

    В то же время Клинцевич считает, что Израиль ставил перед собой две задачи, одна из которых почти решена – откат ядерной программы Ирана. «Израиль хочет разбомбить все ядерные комплексы Исламской республики. Из трех комплексов остался один в Фордо, потому что находится глубоко в скале. И вторая опциональная задача – это смена политического режима», – считает собеседник.

    Эксперты сходятся во мнении, что без поддержки США Израилю будет трудно добиться желаемых результатов.

    По мнению Лямина, Тель-Авив всеми силами пытается втянуть США в этот военный конфликт. «Израиль начинал боевые действия против Ирана с расчетом на то, что ему удастся привлечь США. Мы видим, что без американцев израильтянам не удается добиться стратегического результата – разрушить иранскую ядерную программу и подкосить его ракетные силы».

    «Иран, в свою очередь, понимал, какой может быть тактика Израиля, поэтому все свои ключевые объекты размещал глубоко под землей. Тель-Авив создает ситуацию, при которой США будут вынуждены вмешаться. Как мы видим, военные приготовления американцев идут полным ходом», – пояснил Козюлин.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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