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    17 июня 2025, 18:30 • В мире

    Что будет в случае убийства Израилем верховного лидера Ирана

    Что будет в случае убийства Израилем верховного лидера Ирана
    @ Iranian Leader Press Office/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    Израиль, уничтоживший уже большое число иранского генералитета, может ликвидировать и верховного лидера (рахбара) Ирана Али Хаменеи. По крайней мере, соответствующие заявления звучат в том числе из уст израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Насколько реальна такая угроза и к чему приведет ее исполнение?

    Израиль не исключает сценария, при котором может быть предпринята попытка устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху.

    Ранее телеканал CBS передал слова неназванного представителя израильских спецслужб, который посоветовал верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи «менять спальню каждую ночь», так как разведка еврейского государства может покуситься на его жизнь. А глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил Хаменеи судьбой Саддама Хусейна.

    При этом Израиль продолжает охотиться на иранских государственных и военных деятелей. В ЦАХАЛ сообщили, что после получения разведывательных данных истребители ВВС атаковали штаб-квартиру в самом центре Тегерана и убили Али Шадмани, возглавлявшего центральный штаб ПВО Ирана. Обращает на себя внимание, что убит он был, опять же, в своей квартире в Тегеране, то есть Иран почему-то не предпринимает никаких особых мер для обеспечения особой безопасности высшего генералитета КСИР.

    Примечательно, что идея о возможном уничтожении Израилем духовного лидера Ирана Али Хаменеи появилась не в виде какой-то утечки или вброса, а в прямом эфире американского телеканала. Прямой ответ на прямой вопрос без паузы и раздумий: «Не приведет ли убийство Хаменеи к эскалации конфликта?». «Наоборот, это положит конец войне», – заявил Нетаньяху.

    Прежде всего, так ли это?

    Существует две противоположные оценки внутренней ситуации в Иране. Согласно той, что доминирует в западном информационном поле, Иран сейчас «колосс на глиняных ногах», в котором доминирует «двоемыслие», похожее на то, что было в Советском Союзе 1970–1980-х годов. Якобы население, особенно в Тегеране, выполняет нормы шариата и почитает духовного лидера и его фетвы чисто формально, а само только и ждет, как бы встать на рельсы западного образа жизни.

    Основанием для такой оценки ситуации становятся периодические уличные протесты в Тегеране, возникающие из-за перегибов шиитских радикалов на местах, особенно в отношении женщин, а также из-за активного использования в качестве «разведывательной» информации показаний беженцев и эмигрантов, которые всегда все описывают в «революционных» тонах. Это у всех эмигрантов такой жанр для поддержания имиджа своей значимости. Из всего этого делается вывод, что «власть мулл» номинальна и условна. Если ее чуть подтолкнуть (например, уничтожить верхушку), то режим рухнет, война закончится.

    Под «концом войны» понимают дистанционную победу Израиля по очкам в соревновании «у кого ракет больше», а в более широком смысле – прекращение ядерной программы Ирана на выгодных для всех, кроме Ирана, условиях.

    По другим оценкам, общественная ситуация в Иране более стабильна. Прежде всего за счет устоявшегося общественного представления (консенсуса) о светских причинах и характере конфликта с Израилем и Западом.

    Возможно, часть общества, особенно молодежь в больших городах, и не готова дословно воспринимать именно религиозную составляющую сложившегося в Иране режима государственной власти. Но даже они воспринимают это противостояние не как что-то «навязанное муллами», а как некий закономерный итог именно межгосударственной борьбы. Израиль и США в таком контексте посягают не столько на религиозные устои шиитов или госустройство Ирана, а вообще на независимость персидского государства.

    В таком контексте уничтожение престарелого духовного лидера Ирана Али Хаменеи может стать фактором сплочения иранского народа. И кстати, не факт, что новым духовным лидером Ирана может стать кто-то, кто более «удобен» Израилю и коллективному Западу.

    Об этом же, кстати, заявили (если верить западным источникам) в Белом доме. Как сообщается, высокопоставленный представитель администрации США сказал, что Хаменеи – это аятолла, которого Израиль знает, в то время как на его место придет неизвестный еврейскому государству человек.

    Кроме того, Али Хаменеи – сейид, то есть прямой потомок пророка Мухаммеда. За сотни лет количество сейидов увеличилось до многих тысяч, но они все равно составляют особую касту, приравненную к святым, и им традиционно отводится роль трактователей ислама.

    В традиционных европейских и российских терминах это сложно передать или объяснить. С некоторой долей приближения убийство сейида, носителя черной чалмы в шиизме, близко к покушению на жизнь патриарха, который к тому же родственник венценосной семьи. Осуществить такое возьмется только язычник или атеист. Кстати, Али Хаменеи в 1980-х годах пережил два покушения, и оба они были организованы иранскими левацкими группами троцкистского направления, то есть идейными атеистами.

    Иначе говоря, для Израиля выгоды от уничтожения Али Хаменеи весьма туманны. Заявления Нетаньяху можно расценить либо как неверную оценку разведданных, либо как излишнюю запальчивую браваду в разгар боевых действий. Другое дело – мировые двойные стандарты и те опции, которые Тель-Авив вообще допускает для себя.

    Главные мировые СМИ почти не заметили заявления Нетаньяху.

    Такое впечатление, что для коллективного Запада предположение о «необходимости» уничтожить духовного лидера другого государства – обычное явление, на котором не надо заострять внимание. Но по факту израильский премьер озвучил планы политического убийства. Нетаньяху уже говорил о борьбе «добра против зла», расчеловечивал Иран и иранцев, а также подчеркивал, что национальные интересы Израиля выше любых других факторов.

    Для Израиля такого рода акция выглядит как просто еще один ход на шахматной доске. В Тель-Авиве действительно полагают, что это возможно, приемлемо и допустимо, а также не будет осуждено или даже поставлено под вопрос пресловутым мировым сообществом.

    Ни в одной другой стране мира, кроме Израиля, озвучить такое, да еще и спокойным тоном в интервью иностранному СМИ никто не осмелится. Например, сложно даже представить, какой скандал начнется в западных СМИ, если представителями России будут озвучено допущение о ликвидации главы киевского режима, уже больше года узурпирующего пост президента Украины.

    Одна система координат – для «своих», другая – для тех, кого западное сообщество по каким-то отдельным причинам «своими» не считает. В таком контексте вся система мирового порядка и «старой» дипломатии выглядит разрушенной. Ну и конечно, Израиль делает эти заявления, имея прикрытие в виде стоящей за его спиной военной мощи США. И вряд ли пойдет на этот шаг без прямого благословления Вашингтона. Которое, как мы уже указали, в данный момент отсутствует.

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