Израиль готовит почву для сноса иранского руководства

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Тель-Авив может применить в отношении Ирана так называемую доктрину Дахия. Об этом пишут израильские СМИ. Смысл доктрины в том, что боевые действия ведутся не только и даже не столько против военных, сколько против экономики страны и гражданского населения. Дахия – пригород Бейрута, который Израиль бомбил таким образом в 2006 году. Массовые бомбежки, уничтожение жилых кварталов и инфраструктурных объектов – все это делается для того, чтобы население страны принудило свои власти искать мира с Израилем.

Ну или – при самом благоприятном для Тель-Авива раскладе – взяло власть в свои руки. «Народу Ирана хочу сказать: вы великий народ с огромным талантом и гением, который был лишен надежды этой узурпаторской тиранией. Она отобрала у вас нормальную жизнь. Я много обращаюсь к иранскому народу – записываю видео и получаю миллионы откликов. Люди пишут: “Вива, Израиль! Браво, освободи нас от тирании!” Мой ответ: ваш час свободы близок. Поднимитесь, будьте свободны», – обратился к иранскому населению израильский премьер-министр.

Проще говоря, целью израильской операции является не только ликвидация иранской ядерной программы и так называемой оси сопротивления (возглавляемой Тегераном группы ближневосточных движений, враждебных Израилю), но и уничтожение того, что Тель-Авив считает корнем проблемы, – власти аятолл.

«Курс на смену режима в Иране Израиль взял еще несколько лет назад. Тогда у Биньямина Нетаньяху появилась четкая идея о том, что без этого он не обеспечит безопасность своей страны», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. И так считает не только Нетаньяху.

«Израильское правительство рассматривает сам иранский режим, а не только его ядерную и военную инфраструктуру, как реальную опасность. И это неудивительно, учитывая, что иранские лидеры, многие из которых горячо верят в крайнюю шиитскую исламистскую идеологию, уже давно угрожают уничтожить Израиль», – пишет издание Politico.

Демонтировать этот режим Израиль, как считают западные эксперты, хочет через серию шагов. Во-первых, провоцирование экономического кризиса. «Нанося удар по иранской промышленности, местным силам безопасности и инфраструктуре, Израиль стремится ослабить иранское государство, еще больше нанести ущерб и без того неустойчивой экономике страны и, возможно, спровоцировать смену режима», – говорится в публикации The Washington Post.

Кроме того, через демонстративные удары по объектам, которые, как утверждает Тель-Авив, являются «символами репрессивного режима». Например, по подразделениям Корпуса стражей исламской революции, которые занимались вопросами общественного контроля. Ну и, наконец, через точечные ликвидации высшего военного и политического руководства страны. Показывая тем самым, что иранские власти себя даже защитить не могут.

То есть ставка делается на запугивание, демонстрацию слабости режима и пустой холодильник. Сработает ли эта тактика? По всей видимости, в моменте – нет.

Прежде всего потому, что вертикаль власти в Иране – несмотря на все удары и ликвидации – до сих пор существует. «Определенные разногласия в Иране существовали и ранее, однако с подачи Запада и особенно израильтян степень этих разногласий в информационном пространстве была сильно преувеличена. Задачей было создать впечатление некоего раскола в иранском руководстве – а на самом деле никакого раскола там нет. Несмотря на свой возраст и болезни, духовный лидер Ирана Али Хаменеи все держит в своих руках», – говорит Елена Супонина.

Иранское общество все еще консолидировано. Да, Иран является конгломератом различных народов – персов, азербайджанцев, арабов и белуджей. Этот конгломерат связан прежде всего единой идеологией Исламской республики, которая отчасти закостенела. Однако, помимо идеологии, есть история и такое понятие, как национальная гордость – которую сейчас израильтяне и задели. А также патриотизм, замешанный на великой истории и региональных амбициях.

«Те, кто надеялся ударами внести рознь и спровоцировать общество на антиправительственные протесты, просто не знают иранцев. Любое нападение на Иран, как показывает история, заканчивается сплочением и консолидацией общества – как было, например, во время иракского нападения», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Аббас Джума. В 1980 году глава Ирака Саддам Хусейн тоже надеялся, что арабоязычное суннитское население Ирана, где только-только состоялась революция, поддержит своих иракских соплеменников по вере и крови. Однако этого не произошло.

Поэтому если предположить, что целью Израиля является смена режима здесь и сейчас, то Нетаньяху идет по граблям. То есть по тому же пути, по которому шел ЕС в своем конфликте с Россией, – и делает те же самые ошибки. Искренне считая российское общество расколотым, европейцы пытались вызвать внутреннее брожение – однако вместо этого лишь сплотили его.

Сплотили потому, что демонизировали Россию – как это сейчас делает Нетаньяху с Ираном. Когда обвиняет его во всех ближневосточных грехах и в абсолютно безумных якобы намерениях – например, передать ядерное оружие хуситам.

Сплотили потому, что, рассказывая о том, что не враждуют с российским народом, пренебрежительно относились к нему и дискриминировали везде, где только можно. Как это делает Нетаньяху с иранцами. «Израиль борется не с вами, храбрым народом Ирана, который мы уважаем и которым восхищаемся. Наша борьба – с нашим общим врагом, убийственным режимом, который и угнетает вас, и разоряет», – говорит он иранцам. И в то же время оправдывает теракты против иранских ученых, сравнивая этих ученых с соратниками Гитлера. «Это не мы убили высокопоставленных военных и ученых страны, а эти террористы сделали это», – напоминает иранский президент Масуд Пезешкиан.

В итоге иранское общество действительно показывает сплоченность. «Сейчас в Иране вести разговор о переговорах с Западом – самый настоящий моветон. Такие речи для любого политика станут убийством собственной карьеры», – говорит Аббас Джума. А то, что выдается за готовность Ирана к капитуляции – например, заявления политиков о том, что страна готова отказаться от ядерного оружия, – не является какой-то сменой политической линии. Иран об этом заявлял всегда.

Сложно представить, что израильское руководство этого всего не понимает. Поэтому, скорее всего, его целью не является смена режима здесь и сейчас.

«Вряд ли израильское руководство рассчитывало, что сейчас ему удастся раскачать ситуацию настолько, чтобы в стране произошли коренные перемены. Ставка скорее делается на ослабление иранского противника», – говорит Елена Супонина. Отсюда и бомбежки, и ликвидации, и теракты – и уничтожение инфраструктуры.

То есть шаги, которые уже в среднесрочной перспективе как раз могут создать все необходимые условия для смены режима. Например, когда экономический кризис грянет с новой силой, а иранские НПЗ будут уничтожены. Население будет недовольно – особенно то, что живет на национальных окраинах.

Или когда после ухода Рахбара нужно будет обновлять политическое руководство страны – а все тяжеловесы с непререкаемым авторитетом уничтожены. После чего в стране начнется борьба за власть с выплескиванием в прессу грязного белья, несовместимого в глазах населения с принципами Исламской республики. Ну или когда иранцам придется идти на какие-то компромиссы с Израилем и США, которые значительная часть населения страны воспримет как слабость. И предательство идеалов страны и патриотизма.

Поэтому да, Израиль ставит целью сменить режим в Тегеране. Но на перспективу. Сейчас же он обстоятельно готовит для переворота все условия.