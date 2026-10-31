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Правительство продлило запрет на экспорт дизеля до конца января 2027 года
Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива непосредственными производителями до 31 января 2027 года для стабилизации внутреннего рынка.
Правительство подписало постановление о продлении ограничений на вывоз дизельного и судового топлива, а также газойлей до 31 января 2027 года включительно. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке, сообщает кабмин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о планах правительства продлить ограничения на экспорт дизеля до конца января 2027 года и заявил об отсутствии необходимости планировать объемы поставок на декабрь.
В воскресенье Новак отметил готовность России обеспечить экспорт дизельного топлива в требуемых иностранным партнерам объемах.