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Над Пензенской областью сбили беспилотник
Силы ПВО уничтожили беспилотник над территорией Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об уничтожении вражеского беспилотного летательного аппарата над территорией региона силами противовоздушной обороны.
Над Пензенской областью нейтрализован беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.
«Сегодня в небе над территорией Пензенской области сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю военнослужащих сил ПВО Минобороны РФ и наши мобильные огневые группы, охраняющие покой и безопасность мирных граждан», – заявил Мельниченко.
Опасность атаки беспилотников действовала в регионе с 23:47 пятницы до 7:28 субботы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Владислав Шапша сообщил об уничтожении 94 украинских беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью.
Губернатор Вячеслав Федорищев заявил об отражении атаки беспилотников на Самарскую область.
В четверг губернатор Александр Хинштейн сообщил о ранении пяти человек при атаке дронов в Курской области.