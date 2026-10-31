Над Пензенской областью сбили беспилотник

Силы ПВО уничтожили беспилотник над территорией Пензенской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Над Пензенской областью нейтрализован беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.

«Сегодня в небе над территорией Пензенской области сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю военнослужащих сил ПВО Минобороны РФ и наши мобильные огневые группы, охраняющие покой и безопасность мирных граждан», – заявил Мельниченко.

Опасность атаки беспилотников действовала в регионе с 23:47 пятницы до 7:28 субботы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Владислав Шапша сообщил об уничтожении 94 украинских беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью.

Губернатор Вячеслав Федорищев заявил об отражении атаки беспилотников на Самарскую область.

В четверг губернатор Александр Хинштейн сообщил о ранении пяти человек при атаке дронов в Курской области.