Трасс назвала события в Польше шокирующим нападением на демократию

Экс-премьер Британии Трасс назвала события в Польше атакой на демократию

Tекст: Мария Иванова

«Шокирующее нападение на демократию в Польше», – написала политик в социальной сети, передает ТАСС.

Политический кризис в республике обострился после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена своего кабинета министров Мачея Берека. У здания инстанции регулярно проходили протесты, а 30 октября глава Минюста Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета исполняющего обязанности председателя суда Богдана Свенчковского.

В ночь на субботу протестующие попытались прорваться через ограждение у здания суда, полиция задержала трех человек. На фоне обострения ситуации президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву, тогда как ряд оппозиционных политиков назвали происходящее попыткой государственного переворота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал кризис вокруг судебной системы в Польше повторением незаконных методов украинских властей.

Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра страны Дональда Туска.

Внеочередное заседание Совета парламентариев из-за политического кризиса назначили на вторую половину дня.