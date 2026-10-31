Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.4 комментария
Российский боец сравнил взаимодействие войск в зоне СВО с фантастикой
Боец СВО Ураган назвал современное взаимодействие войск фантастикой
Боец подразделения беспилотных систем 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Ураган заявил, что взаимодействие между разными родами войск в армии России налажено как в фантастических произведениях.
«Говоря про взаимодействие родов различных войск, смежных подразделений, скажу тебе сейчас, это выглядит, наверное, как еще лет семь-восемь тому назад, как это выглядело в фантастических книжках», – заявил военнослужащий ТАСС.
Он добавил, что операторы беспилотников замечают противника на дистанции до 30 км и оперативно передают координаты артиллерии и пехоте. По словам Урагана, еще несколько лет назад только писатели-фантасты могли предположить, что основным родом войск станут беспилотные системы.
Боец также оценил ситуацию на фронте как «стабильно хорошую». Он отметил планомерное продвижение российских сил и ежедневное освобождение территорий на фоне отступления противника. Военнослужащий подчеркнул абсолютную уверенность в итоговой победе России в специальной военной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ.
В пятницу в Минобороны сообщили об уничтожении более 275 тыс. украинских БПЛА с начала спецоперации.
Во вторник министр обороны Андрей Белоусов проверил применение ударных беспилотников воинскими частями группировки «Днепр» в зоне проведения спецоперации.