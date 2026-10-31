Российский боец сравнил взаимодействие войск в зоне СВО с фантастикой

Боец СВО Ураган назвал современное взаимодействие войск фантастикой

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Говоря про взаимодействие родов различных войск, смежных подразделений, скажу тебе сейчас, это выглядит, наверное, как еще лет семь-восемь тому назад, как это выглядело в фантастических книжках», – заявил военнослужащий ТАСС.

Он добавил, что операторы беспилотников замечают противника на дистанции до 30 км и оперативно передают координаты артиллерии и пехоте. По словам Урагана, еще несколько лет назад только писатели-фантасты могли предположить, что основным родом войск станут беспилотные системы.

Боец также оценил ситуацию на фронте как «стабильно хорошую». Он отметил планомерное продвижение российских сил и ежедневное освобождение территорий на фоне отступления противника. Военнослужащий подчеркнул абсолютную уверенность в итоговой победе России в специальной военной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ.

В пятницу в Минобороны сообщили об уничтожении более 275 тыс. украинских БПЛА с начала спецоперации.

Во вторник министр обороны Андрей Белоусов проверил применение ударных беспилотников воинскими частями группировки «Днепр» в зоне проведения спецоперации.