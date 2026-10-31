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В России назвали условие массового запуска беспилотных такси
Массовый запуск беспилотных такси в России увязали с принятием закона
Массовое использование беспилотных такси на территории России станет возможным только после принятия соответствующего закона, заявила директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.
Использовать в массовом порядке беспилотные такси на территории России можно будет только после принятия соответствующего закона. Пока беспилотные автомобили проходят ограниченные испытания. Об этом заявила ТАСС директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.
«Сегодня мы уже наработали и продолжаем нарабатывать опыт в реальных условиях. Беспилотные такси тестируются в Москве, Иннополисе и на федеральной территории Сириус. <…> Это важный шаг, но я бы не спешила называть его полноценным запуском. Пока речь идет об ограниченном тестировании в рамках экспериментального правового режима, и о массовом коммерческом использовании говорить рано», – сказала Давыдова.
По ее словам, до конца 2026 года компания «Яндекс» планирует запустить в Москве около 200 автономных машин, половина из которых будет доступна для заказа пассажирами.
Давыдова добавила, что основными участниками испытаний выступают «Яндекс» и «Навио». Серийных автопроизводителей, готовых обеспечить массовый выпуск именно беспилотных такси, в стране пока нет. На данный момент рынок находится в стадии становления, констатировала директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японская компания Toyota Motor и американская Waymo решили запустить тестовую службу автономных такси в Японии.
Ранее первый замглавы Минтранса Константин Пашков заявил о вхождении России в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта.
До этого министр транспорта Андрей Никитин сообщил о введении экспериментальных требований к работе беспилотных курьеров в городских условиях.