Samsung представила первые наушники с доступом к ИИ

Tекст: Игорь Иножарский

Устройство под названием Galaxy Buds On поступит в продажу на внутреннем рынке 27 октября. Новинка будет доступна в черном цвете по цене 299 тыс. вон (около 225 долларов), пишет Yonhap.

Специальный дизайн наушников позволяет слушать музыку и смотреть видео, оставаясь в курсе происходящего вокруг. Продукт ориентирован на бегунов и людей, которым важно слышать окружающие звуки в повседневной жизни. При разработке корпорация использовала технологии оптимизации на базе искусственного интеллекта с четырехмерными вычислениями.

«Если в голову внезапно приходит идея, пользователи могут вызвать Gemini Live, чтобы развить ее в ходе разговора, или быстро записать идеи и списки дел с помощью Quick Voice Memo, что делает наушники очень практичными для повседневного использования», – заявил представитель подразделения носимых устройств Samsung Нам Хен Чжон.

При сопряжении со смартфоном или планшетом наушники поддерживают голосовые команды без помощи рук. Устройство также распознает движения головы пользователя и оснащено сенсорным управлением. График выпуска новинки на рынках других стран пока не определен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Samsung представила новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ. Летом производитель электроники впервые за 25 лет уступил титул самой дорогой корейской компании. В прошлом году предприниматель Илон Маск заявил о помощи Samsung в выпуске чипов AI6 для компании Tesla.