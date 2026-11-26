При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.0 комментариев
Huawei собралась бросить вызов Nvidia в сфере чипов
Китайская Huawei Technologies и партнер Phlexing Technology объявили о прорыве в разработке собственных инструментов проектирования микросхем на базе концепции Tau Scaling Law, что должно укрепить независимость полупроводниковой отрасли КНР.
Китайская Huawei Technologies и ее партнер Phlexing Technology объявили о прорыве в разработке отечественных инструментов проектирования микросхем на базе концепции Tau Scaling Law, пишет SCMP. Прорыв стал очередным шагом Китая к созданию самодостаточной цепочки поставок полупроводников.
Базирующаяся в Ханчжоу Phlexing Technology сообщила на ежегодном мероприятии Huawei по интеллектуальной собственности в Пекине во вторник, что совместно с Huawei из Шэньчжэня разработала инструменты извлечения и верификации для проектирования электроники.
Huawei также рассчитывает выйти на мировой рынок и составить конкуренцию американской корпорации Nvidia в сфере чипов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские компании арендовали вычислительные мощности в дата-центрах Юго-Восточной Азии для обхода американских ограничений на передовые чипы. Американская корпорация Nvidia запретила своим производственным партнерам поставлять серверы с ее чипами в Сингапур, Таиланд, Малайзию и Индонезию.