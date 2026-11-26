СК: Уголовное дело об убийстве депутата в Новой Каховке передали в суд

Tекст: Вера Басилая

Пятеро фигурантов предстанут перед судом за организованный украинскими спецслужбами теракт в Новой Каховке Херсонской области, в результате которого в 2025 году погиб председатель городского совета депутатов, сообщает Следственный комитет.

«Перед судом вскоре предстанут пятеро фигурантов, причастных к теракту в 2025 году, в результате которого погиб председатель совета депутатов городского округа города Новая Каховка Херсонской области», – заявили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, обвиняемые Вячеслав Воронко, Николай Коломеиц, Павел Бородин, Олег Андрущак и Михаил Шпаковский были завербованы Вооруженными силами Украины. В настоящее время все они находятся под стражей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца суд приговорил четверых жителей Новой Каховки к срокам от 13 до 14 лет лишения свободы за содействие теракту.

В прошлом месяце глава администрации Каховского округа Павел Филипчук сообщил о гибели женщины при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины.

В сентябре пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил о повреждении зданий в Новой Каховке в результате удара украинских войск.