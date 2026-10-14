Женщина погибла при обстреле Каховки со стороны ВСУ

Женщина погибла в результате обстрела Каховки

Tекст: Вера Басилая

«В светлый православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы украинские боевики обстреляли город Каховка: погибшая, пострадавший и разрушения. Ночью удар пришелся по частному домовладению. Во время поисково-спасательных работ под завалами обнаружили тело женщины», – сообщил Филипчук в Max.

По его словам, утром украинский беспилотник атаковал территорию действующей торговой базы, в результате повреждены грузовой и пассажирский автомобили, находившийся рядом мужчина получил ранения.

Также в течение дня под атаки ВСУ попали здание и территория Каховского РЭС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский беспилотник повредил продуктовый магазин в Новой Каховке.

Дрон ВСУ атаковал храм Рождества Пресвятой Богородицы в Херсонской области.

Во вторник дрон ВСУ ударил по машине с матерью и ребенком в Новой Каховке.