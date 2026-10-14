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Женщина погибла при обстреле Каховки со стороны ВСУ
Женщина погибла в результате обстрела Каховки
В результате обстрела города Каховка в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина, еще один человек получил ранения, сообщил глава администрации округа Павел Филипчук.
«В светлый православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы украинские боевики обстреляли город Каховка: погибшая, пострадавший и разрушения. Ночью удар пришелся по частному домовладению. Во время поисково-спасательных работ под завалами обнаружили тело женщины», – сообщил Филипчук в Max.
По его словам, утром украинский беспилотник атаковал территорию действующей торговой базы, в результате повреждены грузовой и пассажирский автомобили, находившийся рядом мужчина получил ранения.
Также в течение дня под атаки ВСУ попали здание и территория Каховского РЭС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский беспилотник повредил продуктовый магазин в Новой Каховке.
Дрон ВСУ атаковал храм Рождества Пресвятой Богородицы в Херсонской области.
Во вторник дрон ВСУ ударил по машине с матерью и ребенком в Новой Каховке.