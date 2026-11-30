На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Лавров указал на упущенный Киевом шанс сохранить целостность Украины
Лавров: Выполнение соглашения 2014 года сохранило бы целостность Украины
Если бы подписанное в феврале 2014 года соглашение об урегулировании политического кризиса между властями и оппозицией Украины было выполнено, Украина сохранила бы целостность, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Европейцам следовало бы не лицемерить и не жульничать, а заставить своих подопечных в Киеве выполнить подписанное в феврале 2014 года соглашение», – заявил Лавров в статье «Европа и украинское урегулирование» для газеты «Ведомости».
Министр отметил, что в этом случае удалось бы сохранить территориальную целостность Украины в границах 1991 года, которыми «грезят» в Киеве. Однако Запад предпочел пойти по пути попустительства экстремистам, отметил министр.
Первым шагом самопровозглашенных властей в Киеве, как напомнил Лавров, стало объявление планов запретить русский язык на Украине. Миллионы жителей Крыма и Донбасса, отказавшихся признать легитимность путчистов, объявили террористами и бросили на них подразделения вооруженных боевиков и регулярной армии, включая артиллерию и авиацию, отметил он.
В марте 2014 года в ходе свободного волеизъявления жители Крыма и Севастополя высказались в пользу независимости и воссоединения с Россией, аналогичные референдумы прошли в Донецкой и Луганской областях, напомнил глава МИД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр подчеркнул, что Москва готова к переговорам по Украине для достижения устойчивого и справедливого мира, но не согласится на паузу в специальной военной операции.
Лавров назвал запредельным лицемерием общение украинских руководителей между собой на русском языке при его официальном запрете в стране.
Лавров заявил о неоднократно упущенных Европой возможностях стать посредником в урегулировании украинского кризиса с 2014 года.