Лавров: Выполнение соглашения 2014 года сохранило бы целостность Украины

Tекст: Антон Антонов

«Европейцам следовало бы не лицемерить и не жульничать, а заставить своих подопечных в Киеве выполнить подписанное в феврале 2014 года соглашение», – заявил Лавров в статье «Европа и украинское урегулирование» для газеты «Ведомости».

Министр отметил, что в этом случае удалось бы сохранить территориальную целостность Украины в границах 1991 года, которыми «грезят» в Киеве. Однако Запад предпочел пойти по пути попустительства экстремистам, отметил министр.

Первым шагом самопровозглашенных властей в Киеве, как напомнил Лавров, стало объявление планов запретить русский язык на Украине. Миллионы жителей Крыма и Донбасса, отказавшихся признать легитимность путчистов, объявили террористами и бросили на них подразделения вооруженных боевиков и регулярной армии, включая артиллерию и авиацию, отметил он.

В марте 2014 года в ходе свободного волеизъявления жители Крыма и Севастополя высказались в пользу независимости и воссоединения с Россией, аналогичные референдумы прошли в Донецкой и Луганской областях, напомнил глава МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр подчеркнул, что Москва готова к переговорам по Украине для достижения устойчивого и справедливого мира, но не согласится на паузу в специальной военной операции.

Лавров назвал запредельным лицемерием общение украинских руководителей между собой на русском языке при его официальном запрете в стране.

Лавров заявил о неоднократно упущенных Европой возможностях стать посредником в урегулировании украинского кризиса с 2014 года.