Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин сообщил о сотнях тысяч дел за дезертирство на Украине
Президент России Владимир Путин заявил о масштабных потерях украинской армии и массовых случаях уклонения от службы в рядах вооруженных сил соседнего государства.
Глава государства во время выступления на Восточном экономическом форуме подчеркнул разницу в подходах к комплектованию войск, передает РИА «Новости».
По его словам, российские граждане идут на военную службу совершенно осознанно.
«У нас люди идут, как известно, и добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине. Там, как известно, как мы смотрим каждый день по телевизору, в интернете, там людей, как собак бездомных, улавливают и силой затаскивают на фронт», – отметил Владимир Путин.
Российский лидер добавил, что ежемесячные потери противника значительно превышают число призывников, набранных в рамках насильственной мобилизации.
Кроме того, он указал на официальные данные о более чем 300 тыс. уголовных дел за дезертирство на Украине, предположив, что реальная цифра может превышать 500 тысяч.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ежемесячно в рамках принудительной мобилизации украинскую армию пополняют около 15 тыс. человек. При этом ряды ВСУ самовольно покинули порядка 480 тыс. военнослужащих.