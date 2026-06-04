Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин заявил об отлове украинцев «как собак бездомных» для мобилизации в армию
Президент Владимир Путин сообщил, что в рамках принудительной мобилизации в украинскую армию ежемесячно набирают около 15-16 тыс. человек.
«Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. Где-то 14 тысяч примерно возвращаются из госпиталей после ранения», – рассказал российский лидер на встрече с главами мировых информагентств, проходящей в рамках ПМЭФ, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что «людей там на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию».
Президент добавил, что каждый месяц из рядов Вооруженных сил Украины дезертирует около 20 тыс. военнослужащих.
Ранее Путин назвал ситуацию для украинской армии на фронте катастрофической.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на неспособность Киева удерживать линию соприкосновения без постоянной мобилизации.
Украинские правоохранительные органы зафиксировали более 250 тысяч случаев дезертирства военнослужащих.