Путин заявил об отлове украинцев «как собак бездомных» для мобилизации в армию

Tекст: Валерия Городецкая

«Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. Где-то 14 тысяч примерно возвращаются из госпиталей после ранения», – рассказал российский лидер на встрече с главами мировых информагентств, проходящей в рамках ПМЭФ, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что «людей там на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию».

Президент добавил, что каждый месяц из рядов Вооруженных сил Украины дезертирует около 20 тыс. военнослужащих.

Ранее Путин назвал ситуацию для украинской армии на фронте катастрофической.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на неспособность Киева удерживать линию соприкосновения без постоянной мобилизации.

Украинские правоохранительные органы зафиксировали более 250 тысяч случаев дезертирства военнослужащих.