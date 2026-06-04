Путин заявил об отлове украинцев «как собак бездомных» для мобилизации в армию

  • Новость часаПутин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
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    Деньги перестали помогать Германии в ООН
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»
    Минтранс отказался от идеи тотального запрета электросамокатов
    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио
    Путин сообщил о готовности Москвы к согласованным в Анкоридже компромиссам на Украине
    Путин: Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между РФ и КНР
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

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    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

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    4 июня 2026, 20:40 • Новости дня

    Путин заявил об отлове украинцев «как собак бездомных» для мобилизации в армию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что в рамках принудительной мобилизации в украинскую армию ежемесячно набирают около 15-16 тыс. человек.

    «Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. Где-то 14 тысяч примерно возвращаются из госпиталей после ранения», – рассказал российский лидер на встрече с главами мировых информагентств, проходящей в рамках ПМЭФ, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что «людей там на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию».

    Президент добавил, что каждый месяц из рядов Вооруженных сил Украины дезертирует около 20 тыс. военнослужащих.

    Ранее Путин назвал ситуацию для украинской армии на фронте катастрофической.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на неспособность Киева удерживать линию соприкосновения без постоянной мобилизации.

    Украинские правоохранительные органы зафиксировали более 250 тысяч случаев дезертирства военнослужащих.

    4 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»

    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос»

    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»
    @ Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Мартой Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции в Париже.

    Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу восьмой ракетки мира Андреевой, передает РИА «Новости». Матч продолжался один час 16 минут.

    До этой встречи россиянка ни разу не выигрывала партию у Костюк, потерпев поражения в двух предыдущих очных матчах. Андреева стала первой представительницей России с 2021 года, вышедшей в финал турнира такого уровня.

    В решающем поединке «Ролан Гаррос» 19-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер, посеянной под 25-м номером, и полькой Майей Хвалиньской. Предыдущий раз в финал турнира в Париже выходила Анастасия Павлюченкова, уступившая чешке Барборе Крейчиковой.

    Ранее в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю. Диана Шнайдер на этой же стадии соревнований победила белоруску Арину Соболенко.

    В прошлом году Костюк из-за травмы снялась с матча против Андреевой на турнире в Штутгарте.

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    4 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась о колоссальных проблемах с финансированием Организации Объединенных Наций, вспомнив известную сцену из популярного советского фильма «Служебный роман».

    Захарова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме оценила финансовые трудности всемирной организации, вспомнив слова героини Ольги Рыжовой из «Служебного романа», пишут «Известия».

    «А помнишь, как ты все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило», – сыронизировала представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подтвердила наличие серьезных проблем с поступлением средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства из-за неуплаты многомиллиардных взносов Соединенными Штатами и Китаем.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил об угрозе надвигающегося финансового коллапса.

    Для частичного погашения задолженности Вашингтон направил в регулярный бюджет организации около 160 млн долларов.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    В Киеве заявили о способности Украины быстро создать ядерное оружие

    Производитель дронов заявил о возможности быстрого создания ядерного оружия на Украине

    В Киеве заявили о способности Украины быстро создать ядерное оружие
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская промышленность способна разработать собственное ядерное вооружение при наличии соответствующего политического решения руководства страны, заявил руководитель компании по производству дронов для ВСУ Fire Point Денис Штилерман.

    Совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил о технической готовности страны к производству ядерного арсенала. По его словам, процесс создания подобного вооружения не представляет особой сложности для местных специалистов, передает ТАСС.

    «Если там думают, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, то там ничего сложного нет. Конечно же, мы можем это делать», – подчеркнул предприниматель в интервью. Штилерман напомнил, что ранее Киев добровольно отказался от ядерного статуса, однако обещанные гарантии безопасности так и не были выполнены.

    Ранее в апреле Служба внешней разведки России сообщала о планах западных стран передать Киеву ядерные технологии. По данным ведомства, Лондон и Париж обсуждают скрытые поставки европейских комплектующих, включая малогабаритную боевую часть от французской баллистической ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России предупредил о недопустимости передачи Украине элементов ядерного оружия. Посольство Франции в Москве назвало ложью информацию о подготовке отправки таких вооружений Киеву.

    Между тем еще осенью 2024 года немецкая газета Bild сообщала о готовности украинских властей создать собственную бомбу за несколько недель.

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    4 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Украинские войска атаковали пассажирский пригородный поезд в ЛНР
    Украинские войска атаковали пассажирский пригородный поезд в ЛНР
    @ t.me/glava_lnr_info

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские вооруженные силы нанесли удар по пригородному поезду в Луганской народной республике, в результате других атак погиб один мирный житель.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Мах об атаке украинских военных на гражданский транспорт в регионе. По его словам, под обстрел попал пассажирский состав.

    «В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск – Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры были оперативно эвакуированы», – заявил руководитель республики.

    Помимо инцидента с поездом, в результате других вражеских ударов по гражданскому транспорту погиб один человек, еще один получил ранения. В настоящее время движение на атакованном участке железной дороги полностью восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день украинский дрон убил водителя в Троицком округе ЛНР.

    Двумя днями ранее вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус на маршруте Рубежное – Кременная.

    В конце мая беспилотники ВСУ повредили здание гимназии в Сватовском муниципальном округе.

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    4 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал подход зарубежных партнеров к переговорам по ситуации на Украине.

    «Запад недоговороспособен и действует по принципу: я здесь пообещаю, потом потяну время, потом либо ишак умрет, либо как там в арабской пословице?» – подчеркнул министр в интервью телеканалу RT Arabic, передает РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что подобная тактика нацелена на получение преимуществ и постоянное выдвижение новых требований об уступках. Дипломат с сожалением констатировал полное доминирование такой несправедливой линии в текущих реалиях.

    В январе глава МИД России подтвердил готовность Москвы к поиску дипломатического решения украинского кризиса.

    В конце прошлого года министр указал на отсутствие у европейских кураторов Киева стремления к конструктивным переговорам.

    Весной прошлого года российский дипломат назвал украинские власти абсолютно недоговороспособными.

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    4 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска поразили солнечную электростанцию украинской армии
    Минобороны: Российские войска поразили солнечную электростанцию украинской армии
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Войска беспилотных систем нанесли успешный удар по объекту энергетической инфраструктуры ВСУ, который обеспечивал нужды украинских военных в районе населенного пункта Старозаводское.

    Российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области, передает ТАСС. Объект активно использовался Вооруженными силами Украины.

    В Министерстве обороны России предоставили кадры объективного контроля, подтверждающие успешное выполнение боевой задачи. Специалисты войск беспилотных систем нанесли точный удар по солнечной электростанции «Никопольская», расположенной в районе населенного пункта Старозаводское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая текущего года российские войска поразили используемые украинской армией объекты энергетики.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли точный удар по логистическому хабу ВСУ в Днепропетровской области.

    В марте специалисты войск беспилотных систем при помощи аппарата «Герань» уничтожили украинский вертолет Ми-8 на аэродроме базирования.

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    4 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным

    Уничтоживший первый Abrams беспилотник «Пиранья» получил модульную конструкцию

    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разработчик усовершенствовал уничтоживший первый танк Abrams дрон «Пиранья» модульной системой, аппарат получил возможность быстрой замены комплектующих и автоматический выбор частот управления для повышения боевой эффективности.

    Российский беспилотник «Пиранья-10», который подбил первый на СВО американский танк Abrams, прошел глубокую модернизацию.

    На полях международной выставки HeliRussia 2026 представитель разработчика сообщил ТАСС об интеграции модульной системы. Теперь операторы могут оперативно менять универсальные детали в полевых условиях.

    «Первый Abrams был уничтожен 10-дюймовым дроном, который работал на одной частоте видео и на одной частоте управления. Затем мы модернизировали дрон, что позволило использовать сразу четыре частоты управления одновременно. То есть без участия оператора система автоматически выбирала более стабильный сигнал», – рассказал представитель компании.

    По словам специалиста, раньше для замены камеры или видеопередатчика требовалось полностью разбирать устройство и применять пайку. Новая конструкция оснащена специальными креплениями, что значительно упрощает процесс ремонта.

    Работы провели в Симбирском конструкторском бюро в Ульяновской области. С 2022 года предприятие выпустило свыше 35 тыс. беспилотных систем. Современные модели способны нести нагрузку от пяти килограммов и оснащены искусственным интеллектом для самонаведения на цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Симбирское конструкторское бюро ежемесячно выпускает до 10 тыс. беспилотников «Пиранья». Именно этот дрон поразил первый американский танк Abrams в зоне специальной военной операции.

    Позже Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения данной техники.

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    4 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Российские войска освободили Комсомольское в Запорожской области
    Российские войска освободили Комсомольское в Запорожской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Комсомольское в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Самойловки, Любицкого, Новоселовки, Новониколаевки Запорожской области и Гавриловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 430 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Линово, Свободы, Кияницы и Шалыгино Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах Слобожанского, Избицкого и Рубежного.

    Противник потерял свыше 195 военнослужащих и две бронемашины.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом со Стецковкой, Пески-Радьковскими Харьковской области, Лозовым и Щурово Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два америкаснких бронетранспортера М113, три артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ у Николаевки, Малиновки, Новоселовки и Славянска ДНР.

    Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии поблизости от Рубежного, Доброполья, Райского, Белозерского ДНР, Василевка и Чугуево Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, три бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Напомним, в начале июня российские войска освободили Тихоновку в ДНР.

    В конце прошлой недели российские войска освободили четыре населенных пункта.

    А ранее они освободили харьковскую Нововасилевку.

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    4 июня 2026, 17:22 • Новости дня
    В Киеве снесли памятник писателю Михаилу Булгакову
    В Киеве снесли памятник писателю Михаилу Булгакову
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рабочие демонтировали монумент Михаилу Булгакову на Андреевском спуске в Киеве. О сносе монумента сообщила украинская журналистка Екатерина Некречая.

    В социальных сетях она опубликовала видеозапись процесса демонтажа. Рабочие увезли замотанную скульптуру, оставив на месте лишь пустой постамент. «Андреевский спуск, Булгакова уже нет», – сказала она на видео, передает ТАСС.

    На Украине долгое время продолжаются дискуссии вокруг фигуры классика. В марте 2024 года комиссия Института национальной памяти признала автора символом российской имперской политики. Националисты много лет требовали исключить его книги из школьной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности киевских властей привлечь Михаила Булгакова к уголовной ответственности за его произведения.

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    4 июня 2026, 14:36 • Новости дня
    В МИД сочли угрозы Киева Лукашенко проявлением нацизма
    В МИД сочли угрозы Киева Лукашенко проявлением нацизма
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкие высказывания украинского руководства в отношении белорусского лидера в очередной раз подтверждают террористическую и преступную природу действующей киевской власти, заявили в МИД.

    Выпады советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко подчеркивают нацистский характер киевского режима, передает РИА «Новости» слова замглавы МИД Михаила Галузина. Заявление прозвучало на полях ПМЭФ в Петербурге.

    «Чего еще ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю великой победы советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал дипломат.

    Галузин добавил, что украинские руководители в очередной раз продемонстрировали свою террористическую сущность. Замминистра выразил уверенность, что белорусские партнеры внимательно фиксируют происходящее и делают правильные выводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    В мае украинский чиновник заявил о планах Киева устроить пролет беспилотников над Москвой в День Победы. В ответ белорусский лидер назвал агрессивные высказывания украинской стороны обычным трепом.

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    4 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Русский язык впервые вошел в четверку самых влиятельных в мире

    Русский язык поднялся на четвертое место в глобальном индексе конкурентоспособности

    Русский язык впервые вошел в четверку самых влиятельных в мире
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По итогам исследования за 2025 год русский язык укрепил свои позиции на международной арене благодаря активному распространению в цифровой среде и научной сфере, говорится в исследовании лингвистов.

    В преддверии Дня русского языка ректор Государственного института имени Пушкина Никита Гусев представил обновленный рейтинг положения языков в мире, пишет «Российская газета». Эксперты оценивали конкурентоспособность речи в политике, науке и медиа, сравнивая ее с 11 другими мировыми языками.

    На протяжении всей истории наблюдений русский язык удерживал пятую строчку, однако по итогам минувшего года ситуация изменилась. «За 2025 год русский язык, что отрадно, укрепил свои позиции и впервые за всю историю нашего проекта поднялся с пятого на четвертое место в мире, прежде всего за счет стабильного положения по большинству параметров», – заявил Гусев.

    Значительный рост зафиксирован в сфере международных научных баз данных, где позиции поднялись с четвертого на третье место. Кроме того, улучшились показатели в цифровой среде, включая разработку программного обеспечения и приложений.

    Ректор также выразил уверенность, что благодаря государственной поддержке и созданию профильной международной организации популяризация отечественной культуры за рубежом продолжит расширяться. Специалисты учитывали распространенность речи, количество официальных международных организаций, число периодических изданий и уровень использования в интернете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило план мероприятий для популяризации русского языка за рубежом. Ранее глава МИД Сергей Лавров анонсировал начало практической работы Международной организации по русскому языку. Также министр отметил второе место русского языка по распространенности в интернете.

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    4 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Глава Минцифры назвал лидера среди ИИ-ассистентов в России

    Минцифры: Алиса стала лидером среди ИИ-ассистентов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ассистент на базе искусственного интеллекта Алиса лидирует в своем сегменте в России, сообщил на ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев.

    Второе место занимает Gemini от корпорации Google, а замыкает тройку лидеров китайский проект DeepSeek, передает «Интерфакс».

    «Новый рынок – это ИИ-ассистенты. Тут у нас уверенно лидирует Алиса как ИИ-ассистент. Но мы видим стремительный взлет Google Gemini, который вышел на второе место и обогнал DeepSeek», – заявил Шадаев.

    Министр подчеркнул, что успехи отечественного продукта вызывают радость. По его словам, ведомство внимательно следит за развитием конкурентов, что заставляет «Яндекс» оставаться мобилизованным и поддерживать активную конкуренцию. Шадаев также добавил, что государство должно стимулировать развитие собственных игроков.

    В заключение глава Минцифры отметил, что Россия демонстрирует уверенные позиции по многим направлениям. Однако, по его оценке, некоторую обеспокоенность вызывает игровой сегмент.

    На ваш взгляд
    Как вы общаетесь с нейронными сетями?





    Результаты

    Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Россию лидером в развитии технологий искусственного интеллекта.

    Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о превосходстве голосового помощника «Алиса» над зарубежными аналогами по объему трафика.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил эффективность китайской нейросети DeepSeek на фоне американских разработок.

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    4 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» пока не применялась в полном боевом смысле по территории Украины и использовалась в рамках испытаний и проверки результатов, в том числе для оценки точности и эффективности работы комплекса перед возможным будущим применением.

    По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

    Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.

    «Мы подобные системы испытывали на полигонах – «Орешник» мы испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника», – сказал глава государства.

    Последние пуски производились по Белой Церкви в Киевской области и основному укрепрайону в Донбассе. Эти локации выбрали для того, чтобы было удобно посмотреть результаты работы оружия.

    «У нас потом туда залетели наши дроны – в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все», – сказал президент.

    «Ударили туда, где было удобно посмотреть результат. ... Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – заявил Путин.

    В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.

    Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.

    Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.

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    4 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Советник главы офиса Зеленского пригрозил Лукашенко убийством

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк пригрозил Лукашенко убийством

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает РИА «Новости». «Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии… ему было бы желательно сегодня просто молчать», – заявил чиновник.

    Подобная риторика вызвала недоумение у депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Парламентарий призвал советника прекратить публичный цирк.

    Законотворец отметил, что подобные спикеры никогда не участвовали в реальных боевых действиях и привыкли отвечать за свои слова только на телеэкране. Он задался вопросом, кто именно будет реализовывать озвученные угрозы, намекнув на принудительно мобилизованных граждан, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил превентивными мерами руководству Белоруссии.

    Минск зафиксировал более сотни попыток украинских беспилотников пересечь государственную границу.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал агрессивные высказывания Киева обычным трепом.

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    4 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Лавров: На Украине война Байдена стала войной Трампа
    Лавров: На Украине война Байдена стала войной Трампа
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывания госсекретаря США Марко Рубио свидетельствуют о трансформации роли Вашингтона в украинском конфликте, который, по его словам, фактически стал «войной Трампа».

    Высказывания госсекретаря США Марко Рубио подтверждают, что украинский конфликт перестал быть исключительно делом Джо Байдена, передает РИА «Новости». Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что теперь это полноправная война нового американского лидера.

    «То, что сказал Марко Рубио в Конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном, что это уже война Байдена стала войной Трампа», – подчеркнул министр иностранных дел в ходе Петербургского международного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе.

    До этого американский политик заявлял о готовности Соединенных Штатов выступить посредником для завершения конфликта.

    В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой Госдепа.

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