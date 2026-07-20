  • Новость часаСобянин: С вечера воскресенья на Москву летело более 400 дронов
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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы
    В «Золотое кольцо России» включен еще один город
    Мирошник: Зеленский не желает пускать конкурентов во власть
    Экстрадицию братьев Тейт признали испытанием отношений США и Британии
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB
    США перебросили больше истребителей на Ближний Восток
    Казахстан осудил атаки Украины на суда КТК
    Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    28 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    16 комментариев
    20 июля 2026, 05:07 • Новости дня

    В МИД подтвердили участие Запада в передаче разведданных террористам Африки

    МИД заявил о передаче Францией разведданных террористам в Африке

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные государства, в частности Франция, активно снабжают террористические группировки в Африке спутниковой и другой разведывательной информацией, заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.

    «Безусловно, да. Франция точно. И спутниковые, и другие виды разведданных для террористических группировок», – приводит ТАСС слова российского дипломата.

    По словам Башкина, без подобной логистической и информационной поддержки боевикам было бы крайне сложно организовать масштабную атаку в Мали 25 апреля.

    Аналогичная помощь, добавил он, оказывалась и при подготовке последующих, менее крупных нападений на четыре населенных пункта.

    Дипломат подчеркнул, что такая деятельность целенаправленно планируется и осуществляется западными структурами.


    19 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    Военкор Коц подвел итоги мощнейшего удара по Киеву
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли серию результативных ударов по ключевым предприятиям украинского ВПК, включая заводы по производству ракетных систем и склады дронов, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    «Мощнейший удар по Киеву. Разбор прилетов. «Радионикс» и «Артем». Мозг и станок украинского ракетостроения. Здесь делают системы управления для «Фламинго» – той самой, которой Зеленский обещал «испепелить Москву»», – написал Коц в Max.

    Военкор уточнил, что на пораженных объектах производили компоненты для ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и суррогата С-300. Также удары пришлись по заводу «Меридиан», который с 2015 года имеет статус стратегического. По его словам, под видом приборостроения там собирали корпуса и системы наведения для ракет.

    «Здесь – начинка для «Нептун-МД», FP-7, FP-9, для суррогата С-300 под названием «Клон». По «Артему» мы били в 2022-м, 2024-м, 2025-м. Били по цехам ракет «воздух – воздух», по линии «Ольхи». В начале июля 2026-го – накрыли «Радионикс». Казалось – всё, до побачення, «Фламинго». Оказалось – не всё. Значит, бьем снова. Накопительный эффект. Как в боксе – по печени, по печени, по печени. Пока не сложится», – отметил он.

    Кроме того, поражены мощности компании «Оаклайн», выпускающей дальнобойные дроны Deep Strike. Пострадал и логистический хаб «Новой почты», через который шли комплектующие из Европы. В Тарасовке уничтожен склад, где под прикрытием недвижимости собирали агрегаты для беспилотников.

    Военкор добавил, что восьмые сутки подряд наносятся удары по портовой инфраструктуре южных регионов, включая Одессу и Южный, где уничтожаются резервуары с топливом. Это создает серьезные проблемы со снабжением украинских войск на южном направлении.

    «Кто-то в Киеве до сих пор думает, что «Фламинго» и Deep Strike – это про безнаказанность. Что можно кидать по нашим городам, а свои цеха останутся под стеклянным колпаком. Это не так», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили оборонные заводы «Радионикс» и «Меридиан» в Киеве.

    В портах Одесской области военные уничтожили резервуары с топливом для украинской армии.

    В начале месяца армия России нанесла значительный ущерб производителям ракет «Нептун-МД» и «Фламинго».

    Фото последствий российских ударов по военным объектам на Украине опубликованы в канале газеты ВЗГЛЯД в Маx здесь и здесь.

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    19 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    Физика из института Роскосмоса арестовали по делу о госизмене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалиста по аэродинамике из столичного Центрального научно-исследовательского института машиностроения взяли под стражу по подозрению в совершении тяжкого преступления.

    Правоохранительные органы задержали подозреваемого 24 июня, передает Lenta.RU. Однако информация о заключении под стражу 35-летнего россиянина появилась в публичном поле только сегодня. Подробности расследования скрыты под грифом «секретно».

    Арестованный Максим К. работал в столичном ЦНИИМАШ, входящем в структуру государственной корпорации. Ученый написал несколько научных трудов, посвященных аэродинамике, а также параллельно занимался предпринимательской деятельностью.

    До начала СВО на Украине физик регулярно совершал поездки на украинскую и молдавскую территории. В 2016 году перспективный сотрудник получил квартиру по программе социальной ипотеки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2026 года Новосибирский областной суд приговорил ученых-физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина к 12,5 года колонии строгого режима по делу о государственной измене. В том же месяце Лефортовский суд Москвы заключил под стражу 46-летнего жителя столицы Дениса Панчука по аналогичному обвинению. Ранее Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку за госизмену.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    19 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире

    Стоимость золота в мире выросла в 12 раз с конца прошлого века по 2025 год

    Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость главного драгоценного металла в мире увеличилась в 12 раз в период с конца прошлого века по 2025 год, сообщила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

    «Если сопоставлять стоимость металлов в самом конце XX века (в 2000 году) и в XXI веке, например, в конце 2025 года, исходя из статистики Всемирного банка, то большинство основных металлов подорожали, однако более всего – золото (в 12 раз)», – отметила она, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, медь за аналогичный период подорожала почти в шесть раз, железная руда – в 3,39 раза. Цены на никель и алюминий выросли в 1,71 и 1,66 раза соответственно.

    Левашенко пояснила, что на удорожание металлов повлияли рост потребительских цен, увеличение затрат на добычу, переработку и энергию. Также сказались изменения курса американской валюты, финансовые кризисы 2008–2009 и 2019–2020 годов, а также колебания стоимости нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам 2025 года мировая добыча золота достигла исторического рекорда.

    За прошлый год стоимость этого драгоценного металла продемонстрировала максимальный рост с 1979 года.

    Стабильное увеличение мировых котировок позволило России удвоить стоимость своих золотых резервов до 282,1 млрд долларов.

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    19 июля 2026, 13:28 • Новости дня
    Politico: Экстрадиция братьев Тейт станет испытанием отношений США и Британии
    Politico: Экстрадиция братьев Тейт станет испытанием отношений США и Британии
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прокуратура Британии предъявила братьям Эндрю и Тристану Тейтам новые обвинения в изнасилованиях и торговле людьми, запросив их экстрадицию после ареста в Майами. Как полагает европейская Politico, запрос экстрадиции братьев Тейт, имеющих двойное гражданство США и Британии, станет испытанием отношений трансатлантических союзников.

    Британские прокуроры объявили о десятках новых обвинений против Эндрю и Тристана Тейтов, включая изнасилование и торговлю людьми, и официально запросили их экстрадицию, пишет Politico.

    Запрос на экстрадицию стал испытанием готовности Вашингтона передать европейскому союзнику двух видных фигур интернета, поддерживающих Дональда Трампа.

    «Америка не делает грязную политическую работу Британии», – заявил адвокат братьев Джозеф Макбрайд. Он назвал обвинения клеветой, направленной на противодействие иску о диффамации, который Тейты подали в США.

    Королевская прокурорская служба Британии сообщила, что 39-летнему Эндрю Тейту предъявлены обвинения в изнасиловании, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и правонарушениях, связанных с детской порнографией. 38-летний Тристан Тейт обвиняется в изнасиловании, сексуальном насилии и торговле людьми.

    Новые 38 обвинений дополняют 21 обвинение, уже выдвинутое против братьев в Британии, увеличив число предполагаемых жертв до семи. По данным прокуратуры, правонарушения совершались в период с июля 2010 года по август 2017 года. Министерство юстиции США подтвердило, что аресты были проведены в соответствии со стандартными процедурами экстрадиции.

    Братья переехали в Румынию в 2016 году, где были арестованы в 2022 году по отдельному делу о сексуальной эксплуатации. Они отправились в США после снятия запрета на поездки в Румынию в 2025 году. Тейты, имеющие двойное гражданство США и Британии, отрицают все обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские маршалы задержали братьев Эндрю и Тристана Тейт в Майами по запросу Британии.

    Британская прокуратура выдвинула против блогеров дополнительные обвинения в торговле людьми и изнасилованиях.

    В прошлом году румынская полиция лишила Эндрю Тейта водительских прав за значительное превышение скорости.

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    19 июля 2026, 11:18 • Новости дня
    Названы три задачи авианосца «Шарль де Голль» в Средиземном море

    Макрон поручил авианосцу «Шарль де Голль» оценивать ситуацию на Украине

    Названы три задачи авианосца «Шарль де Голль» в Средиземном море
    @ CHRISTOPHE SIMON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции и его авианосная группа, которые недавно прибыли к французским берегам после пятимесячного развертывания в восточном Средиземноморье, были привлечены к миссии по оценке ситуации на Украине и в Ливане, заявил командующий группой адмирал Тибо Одо де Поссес.

    Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» и сопровождающая его ударная группа недавно завершили развертывание в районе Ормузского пролива, передает ТАСС. Корабли привлекли к выполнении миссии по контролю обстановки в кризисных регионах, сообщил командующий группировкой адмирал Тибо Одо де Поссес.

    «Когда в начале марта мы прибыли в восточную часть Средиземного моря, президент республики Эмманюэль Макрон определил три приоритета. Первый заключался в обеспечении безопасности французских объектов, наших граждан и военнослужащих, развернутых в регионе», – заявил французский военачальник.

    По словам адмирала, вторым поручением главы государства стала защита Кипра как союзника Парижа и члена Евросоюза. Третьей задачей было продолжение оценки ситуации на Украине и в Ливане на фоне действий Израиля. При этом военный не стал уточнять конкретную роль кораблей при мониторинге украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, флагман французского флота авианосец «Шарль де Голль» завершил свою длительную ближневосточную миссию. В порту Тулона корабль пройдет плановое техническое обслуживание. Весной президент Франции Эммануэль Макрон перебросил этот авианосец в акваторию Средиземного моря.

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    19 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    Тверь включили в «Золотое кольцо России»

    Тверь официально вошла в туристический маршурт «Золотое кольцо»

    Тверь включили в «Золотое кольцо России»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Город официально стал частью знаменитого национального туристического маршрута, что открывает новые перспективы для развития местной экономики и инфраструктуры.

    Тверь стала полноправным участником национального туристического маршрута «Золотое кольцо России», передает РИА «Новости».

    Информацию о новом статусе города подтвердил врио губернатора Тверской области Виталий Королев во время торжественного открытия Дня города.

    Заседание организационного комитета, посвященное подготовке к празднованию 60-летия создания знаменитого маршрута в 2027 году, состоялось в июне на площадке форума «Путешествуй!» в Москве. Именно там обсуждались перспективы расширения туристической сети.

    «Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте «Золотое кольцо России»! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас!» – написал глава региона в своем канале на платформе Мах.

    Позднее Королев отметил, что местные жители с большим воодушевлением восприняли известие. По его мнению, обретение нового статуса не только стимулирует туризм, но и будет способствовать экономическому росту, обновлению инфраструктуры и повышению качества жизни горожан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе правительство анонсировало расширение туристического маршрута «Золотое кольцо» на 49 новых населенных пунктов.

    В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин назначил Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

    Во время рабочей встречи глава государства отметил особый экономический потенциал данного региона.

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    19 июля 2026, 12:22 • Новости дня
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    Ормузский пролив предложили поделить по примеру послевоенной Европы
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выходом из конфликта в Ормузском проливе может стать соглашение о совместном управлении акваторией, предусматривающее введение символической транзитной пошлины для нефтяных супертанкеров, полагают аналитики британского центра Bourse & Bazaar Foundation.

    Британский исследовательский центр Bourse & Bazaar Foundation разработал компромиссный план управления Персидским заливом, пишет The New York Times. Инициатива предполагает создание региональной коалиции по аналогии с Европейским объединением угля и стали, действовавшим после Второй мировой войны.

    «Если мы не можем представить себе мир, в котором эти страны взимают номинальную плату за обеспечение безопасности на море и экологическую работу, то это своего рода индикатор того, будет ли найден путь к более прочному региональному миру», – заявил глава центра Эсфандияр Батмангелидж.

    Авторы идеи считают необходимым взимать плату за обслуживание водного пути исключительно с крупных нефтяных танкеров. Подобная мера удовлетворит требования Ирана об усилении контроля и заинтересует все восемь прибрежных государств в поддержании стабильности.

    Военные специалисты называют применение силы для открытия пролива слишком опасной задачей из-за угрозы минирования и использования беспилотников. При этом иранские издания уже выразили заинтересованность в коллективном урегулировании, тогда как позиция США остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. Тегеран запланировал совместное с Оманом управление Ормузским проливом без участия Вашингтона. Американская администрация предложила создать международный консорциум для обеспечения свободного судоходства в регионе.

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    19 июля 2026, 14:02 • Новости дня
    Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

    Эксперт Кнутов: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

    Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия наносит прицельные удары по военным объектам ВСУ в Киеве. Эти атаки призваны добиться вполне четкого результата – вывести из строя ВПК противника. И судя по результатам самой мощной баллистической атаки ВС РФ, Москва не намерена сбавлять обороты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Если посмотреть на список пораженных в Киеве и области целей, то можно сделать вывод, что ВКС России сосредоточили усилия на предприятиях, производящих беспилотники и ракеты», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    При этом мощность удара была довольно серьезной, во многом превосходящая силы оппонентов, считает аналитик. Так, по данным ресурсов противника, в общей сложности было запущено порядка 40 баллистических ракет. И это неслучайно. «Баллистика более эффективна – ее сложно перехватить, и она гарантированно поражает цели», – объясняет собеседник.

    Кроме того, у Украины сейчас есть объективные проблемы с ПВО, что значительно увеличивает эффективность российских ударов. Между тем Кнутов обратил внимание на публикацию Минобороны в соцсетях. На фото изображен запуск ракеты «Искандер» и подпись: «Сегодня точно не финал – заряжены и продолжаем».

    По его мнению, это четкий сигнал – Россия не намерена останавливаться на пути достижения поставленных целей и не будет сбавлять обороты. «Обратите внимание на то, что делают ВСУ – наносятся удары по мирным объектам, по складам Wildberries, по автобусам, машинам скорой помощи… Другими словами, они ведут войну с простыми россиянами и делают это с одной целью – добиться медийного результата», – рассуждает спикер.

    «В то же время ВС России придерживаются тактики эффективных ударов, цель которых – выведение из строя ВПК Украины. Речь идет о разрушении логистических цепочек, используемых для доставки вооружений на фронт, сборочных цехов и предприятий, портов и мест хранения ГСМ», – перечислил аналитик.

    Резюмируя, Кнутов отметил, что у российских военных прослеживается четкая тенденция – делается все необходимое для того, чтобы ВПК Украины и средства доставки оружия НАТО из-за рубежа были парализованы. «И на этом фоне нет никаких сомнений в том, что удары по Киеву, а также другим городам не прекратятся до полной победы», – заключил эксперт.

    Минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, передает Минобороны. Основными целями стали предприятия в Киеве и области, а также портовая инфраструктура в Одесской области.

    В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан». Там производились системы управления и комплектующие для крылатых ракет, включая аналоги С-300 и «Нептун-МД». Кроме того, на одном из предприятий модернизировали оборудование для истребителей МиГ-29.

    Удары также пришлись по компании «Оаклайн» и сортировочному центру «Новой почты», где собирали и хранили ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы. В Киевской области уничтожен логистический комплекс, распределявший детали для дальнобойных беспилотников.

    Владимир Зеленский уже назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных. Он отметил, что минувшей ночью по целям выпустили более 40 ракет и 120 ударных беспилотников. В ликвидации последствий задействовали почти 600 спасателей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

    Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Зеленский, пользуясь случаем, подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.

    «Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе, передает Страна.ua. Он назвал обстрел «самой большой трагедией в истории компании».

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    19 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB

    Эксперты: Восстановление уничтоженных дронами складов RWB обойдется в 35,8 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановление разрушенных в результате атаки беспилотников логистических комплексов маркетплейса Wildberries обойдется компании в 35,8 млрд рублей, при этом потери инфраструктуры составили около 7%.

    Затраты на реконструкцию поврежденных объектов в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 млрд рублей, передает «Коммерсант». Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании RWB, развивающей площадку Wildberries.

    Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тыс. рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 млрд рублей», – заявил эксперт. Другой источник на рынке недвижимости назвал сумму в 21,5 млрд рублей.

    Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей. Аналитик подчеркнул, что цены на восстановительные работы продолжают неуклонно расти.

    Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

    Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели локализовали основной очаг возгорания на складе в подмосковной Электростали.

    Работники распределительного центра в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место. Руководство компании пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    19 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    В Грузии задержали сломавшего нос российской туристке мужчину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении легких телесных повреждений иностранной гражданке в одной из гостиниц Телави в Грузии, сообщает МВД республики.

    Инцидент произошел в одной из гостиниц грузинского города Телави, передает РИА «Новости». Местный житель ворвался в комнату к девушкам, начал их толкать и нанес удар одной из отдыхающих. В результате пострадавшую госпитализировали со сломанным носом.

    «Сотрудники Кахетинского департамента полиции МВД Грузии задержали одного человека по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Конфликт начался во время проведения свадебного торжества на территории отеля. Свидетели утверждают, что иностранные гражданки с балкона своего номера оскорбляли гостей праздника и облили водой музыкальную аппаратуру. После этого агрессивно настроенный мужчина поднялся в апартаменты и совершил нападение.

    Сейчас правоохранители ведут расследование по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Согласно местному законодательству, виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года грузинские полицейские задержали ранивших ножом пятнадцатилетнюю россиянку грабителей. В сентябре суд приговорил убийц другого российского туриста к восемнадцати годам лишения свободы. Месяцем ранее представители правящей партии «Грузинская мечта» заявили об опасности нападок радикалов на граждан России.

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    19 июля 2026, 19:29 • Новости дня
    ВКС России поразили два судна в порту Одессы

    ВКС России поразили два судна с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли удар по двум судам типа «балкер», перевозившим грузы военного назначения на рейде порта Одессы.

    Вооруженные силы России успешно атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы, передает РИА «Новости». Удары были нанесены самолетами Воздушно-космических сил и беспилотниками.

    «Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

    В течение дня российские военные продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    До этого военные уничтожили еще три перевозивших военные грузы украинских судна.

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    19 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали газоперерабатывающий завод противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в рамках специальной военной операции.

    Российские подразделения нанесли огневое поражение украинскому газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Подразделения других группировок, в том числе «Север», «Запад», «Юг» и «Центр», улучшили свои тактические положения и заняли более выгодные рубежи. Войска нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике. Потери противника на этих направлениях составили сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки дронов, объекты инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации. За двое суток до этого украинская армия потеряла порядка 1450 военнослужащих. Неделей ранее подразделения Вооруженных сил РФ улучшили свое положение в Харьковской области.

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    19 июля 2026, 18:53 • Новости дня
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    @ BAYKAR/Handout/Anadolu/Reuters Connect

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Компании проведут специальный брифинг, на котором расскажут об испытаниях концепции пилотируемо-беспилотного взаимодействия, передает Anadolu. Тестирование с участием учебно-боевого самолета M-346 и ударного дрона Bayraktar KIZILELMA проходит в Турции.

    На выставке также покажут беспилотник Bayraktar TB3, способный использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Этот аппарат является ключевым проектом совместного предприятия LBA Systems, нацеленного на европейский рынок.

    Партнерство Baykar и Leonardo, начавшееся в 2025 году, направлено на развитие беспилотных систем. Турецкая сторона отвечает за проектирование платформ, а итальянская предоставляет электронные системы и развивает технологии роевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar весной этого года заключила первый экспортный контракт на поставку беспилотников Kizilelma в Индонезию.

    В конце прошлого года этот беспилотный истребитель впервые в мире поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Морская версия аппарата Bayraktar TB3 со складным крылом ранее успешно взлетела с палубы турецкого универсального десантного корабля «Анадолу».

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    19 июля 2026, 21:51 • Новости дня
    Трамп назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу

    Дональд Трамп намерен болеть за Аргентину в финале ЧМ-2026 по футболу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в победе сборной Аргентины в решающем матче мирового первенства по футболу против Испании благодаря выдающейся игре ее главной звезды Лионеля Месси.

    Президент США Дональд Трамп признался, что в финале чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией будет поддерживать аргентинцев, передает The Independent. «Трудно ставить против Месси», – заявил он.

    Трамп, которому предстоит вручить кубок победителям, отметил великолепную игру Лионеля Месси в полуфинале против Англии. Политик восхитился идеальным пасом и умением футболиста уходить от защитников. Он также назвал президента Аргентины Хавьера Милея своим другом, отлично справляющимся с работой.

    Американский лидер отказался называть Месси величайшим игроком в истории, упомянув свою дружбу с Криштиану Роналду и воспоминания об игре Пеле. Трамп добавил, что его сын Бэррон является большим поклонником футбола, и отметил талант француза Килиана Мбаппе.

    Кроме того, политик рассказал о предложении президенту ФИФА Джанни Инфантино провести следующий чемпионат мира сразу в двух странах, чтобы избежать пустых стадионов. По словам Трампа, США будут немедленно запрашивать проведение турнира снова, учитывая переполненные трибуны на текущем первенстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу. Аргентинский президент Хавьер Милей из-за суеверий отказался от поездки на решающий матч турнира. Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом.

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    19 июля 2026, 21:24 • Новости дня
    Мерц назвал причину затяжного энергетического кризиса в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Затяжной энергетический кризис в Германии вызван прекращением поставок газа из России, что усугубляется снижением поддержки НАТО со стороны Соединенных Штатов.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что затяжной энергетический кризис в стране спровоцирован отсутствием поставок российского газа, передает РИА «Новости». Таким образом политик попытался объяснить невыполнение своих громких предвыборных обещаний.

    «Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны Китайской Народной Республики. Продолжающийся энергетический кризис из-за отсутствия российского газа», – сказал Мерц в интервью телеканалу ZDF.

    Политик также обратил внимание на сложную ситуацию в отношениях с США под руководством Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон больше не оказывает НАТО поддержку в тех объемах, что наблюдались на протяжении десятилетий.

    В начале работы на посту канцлера Мерц исходил из других предпосылок, но затяжные проблемы заставили пересмотреть ситуацию. Германия уже несколько лет находится в состоянии экономической стагнации из-за высоких цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава немецкого правительства признал сложности руководства страной при администрации Дональда Трампа.

    На фоне падения рейтингов политик обвинил внешние факторы в экономической стагнации ФРГ.

    В прошлом году лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала возобновить поставки дешевого природного газа из России.

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