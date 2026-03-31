Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Шебекино, есть раненые

Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого – в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.
Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.10 комментариев
Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим.0 комментариев
Владимир Зеленский резко отреагировал на высказывание главы Rheinmetall Армина Паппергера, передает «Политика Страны».
Генеральный директор немецкой оборонной компании ранее заявил, что украинские дроны – это «работа домохозяек».
Зеленский в ответ подчеркнул: «Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что производство беспилотников на Украине носит кустарный характер и лишено инноваций.
Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall планирует поставить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.
Эксперт Джерелиевский: Упавшие в Финляндии украинские БПЛА могли быть запущены из Балтийского моря
«Страны НАТО в 2025 году после серии инцидентов с неопознанными дронами над Европой обсуждали, что делать с такими аппаратами. Решение было однозначным – сбивать. Сейчас объяснения Хельсинки, почему финские военные не стали открывать огонь по дронам, выглядят неубедительно и скорее похожи на попытку продемонстрировать свою непричастность», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Но я думаю, что власти Финляндии знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели», – добавил собеседник. Он допустил, что пуски осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря – «с какого-нибудь сухогруза под чужим флагом» – и финское руководство предоставило свое воздушное пространство.
Аналитик на этом фоне упомянул опыт Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония открыли свое небо для атак на Россию. «Учитывая русофобскую, антироссийскую направленность финского президента, вполне вероятно, что финны могли последовать их примеру», – рассуждает Джерелиевский.
Он счел сомнительной версию, что БПЛА просто сбились с курса. «Я склоняюсь к тому, что беспилотники были запущены с территории Финляндии. Поскольку аппараты летят на сверхмалой высоте, они могли столкнуться с препятствием: скажем, высоким деревом, опорой электропередач или трубой электростанции, как это было в Эстонии – что и привело к падению», – уточнил эксперт.
Ранее власти Финляндии объяснили, что не сбили украинские дроны в районе Коуволы, так как те не представляли непосредственной опасности. Как заявил генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен, один из БПЛА был идентифицирован истребителем, однако решение о применении огня не принималось, в том числе во избежание сопутствующего ущерба.
«Беспилотники проникли на территорию Финляндии. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Органы безопасности отреагировали на инцидент незамедлительно. Расследование событий продолжается, дополнительная информация будет предоставлена по мере ее подтверждения», – отчитался финский министр обороны Антти Хаккянен.
Напомним, 29 марта два беспилотника упали в районе Коуволы, еще один – на лед в море неподалеку от города Эспоо. Позднее военные уточнили, что один из аппаратов был идентифицирован как украинский AN196. Премьер-министр республики Петтери Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело». По его словам, БПЛА не были сбиты – они упали самостоятельно.
Финские власти предупредили, что активность дронов в окрестностях страны, скорее всего, продолжится, передает Bloomberg. Напомним, Финляндия заняла четвертое место в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.
Примечательно, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах такого решения и прогнозировала его последствия.
Министр обороны Украины Федоров сообщил о начале работы частной ПВО в ВСУ
В своем Telegram-канале он заявил: «Частная ПВО уже работает… Запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты. Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО», передает РИА «Новости».
По словам Федорова, на данный момент такие группы формируют еще 13 предприятий, и все они находятся на разных этапах подготовки. Некоторые команды уже приступили к выполнению боевых задач, другие проходят обучение, а часть завершают подготовку и вскоре пополнят силы противовоздушной обороны страны. Министр подчеркнул, что частная противовоздушная оборона интегрирована в единую систему управления воздушных сил ВСУ и уже функционирует в ее структуре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана.
Ранее Politico сообщило, что Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL.
В районе аэродрома Гостомеля в Киевской области украинская система противовоздушной обороны была уничтожена ударом, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, в районе аэродрома, где раньше располагалась военная часть с позициями для ракетных ПВО, произошли мощные взрывы. Он отметил: «Взрывы в направлении аэродрома Гостомеля, там находится бывшая военная часть с позициями для ракетных ПВО. Есть склады с ракетами. Сообщают, что была уничтожена минимум одна система – Partiot или другая, пока не известно».
В подполье уточнили, что кроме уничтоженной системы ПВО, на территории бывшей военной части могут находиться склады с ракетами, однако подробности пока неизвестны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка войск уничтожила за сутки 24 блиндажа с личным составом и шесть пунктов управления беспилотниками ВСУ.
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ.
По словам Багаи, государства региона достаточно мудры, чтобы не позволить украинскому лидеру заключать сделки, наносящие ущерб их интересам. Дипломат отметил, что Зеленский за четыре года подверг Украину разрушительной войне и создал трагедии для украинского народа, передает ТАСС.
Багаи подчеркнул, что попытки увязать конфликт на Украине с действиями сионистского режима и США против Ирана являются серьезной ошибкой. Он выразил уверенность, что страны Ближнего Востока не попадутся в такую ловушку, и поблагодарил их представителей за отказ участвовать в антииранских инициативах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о договоренности между Киевом и ОАЭ по сотрудничеству в оборонной сфере. Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.
Газета ВЗГЛЯД рассматривала, может ли глава киевского режима реально предложить арабским монархиям то, что им действительно нужно, и зачем ему самому подобные сделки.
На освобожденных от ВСУ территориях ДНР спецслужбы республики обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием, сообщает ТАСС. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова на выставке трофейного вооружения, приуроченной к премьере сериала «Центурия».
Клепанова заявила: «Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население».
По её словам, подобные арсеналы находят регулярно, и их обнаружено уже довольно много.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим ведет скрытый проект по созданию запрещенного оружия при поддержке ряда иностранных государств.
Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что украинские военные систематически используют отравляющие вещества против армии России и мирных жителей.
Ранее на константиновском направлении украинские формирования применили беспилотники с химическими зарядами против российских бойцов, но военные смогли защититься с помощью противогазов.
Выборы в Венгрии назначены на 12 апреля, и хотя партия Орбана «Венгерский гражданский союз» (ФИДЕС) отстает от партии «Тиса» Петера Магяра на девять пунктов, в Евросоюзе готовятся к сценарию его победы, пишет Politico.
Поводом для особого раздражения стало блокирование Будапештом кредита для Украины, одобренного ранее, а также сообщения о контактах венгерского руководства с Москвой во время спецоперации на Украине.
Собеседники издания отмечают, что в случае победы Орбана «перчатки будут сняты», и в ЕС начнется более жесткий разговор о том, как сдерживать Будапешт.
Обсуждаются пять направлений: расширение практики квалифицированного большинства на сферы внешней политики и долгосрочного бюджета, переход к формату «Европы разных скоростей», усиление финансового давления, лишение Венгрии права голоса и даже юридические варианты фактического «выхода» страны из союза.
Сторонники расширения голосования квалифицированным большинством считают, что это позволит быстрее реагировать на кризисы и снизит риск блокирования решений одним лидером.
Противники предупреждают, что отказ от принципа единогласия по чувствительным вопросам затрагивает основы национального суверенитета. Форматы «коалиции желающих» и расширенного сотрудничества уже частично применяются, но дипломаты подчеркивают, что они не могут полноценно заменить площадку всех 27 стран.
Усиление финансового давления предполагает более жесткое применение механизма условности, когда доступ к средствам ЕС напрямую увязывается с соблюдением норм верховенства права. Новый проект многолетнего бюджета ЕС включает дополнительные инструменты заморозки выплат, однако решения Брюсселя уже оспариваются в суде. Венгрия в свою очередь предупреждает, что в ответ готова блокировать весь бюджет.
Еще один вариант – активизация процедуры по статье 7, которая позволяет при согласии остальных 26 членов лишить страну права голоса, но здесь уже сейчас виден блок со стороны Словакии.
Идея фактического изгнания Венгрии из ЕС остается скорее теоретической, указывает издание. В договорах подобной опции нет, а часть дипломатов напоминает, что в этом случае Будапешт может окончательно уйти в орбиту России.
Напомним, Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал выделение Украине кредита на 90 млрд евро, рассчитанного на 2026–2027 годы.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии, добиваясь смены курса Будапешта. Европейские дипломаты рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса в ЕС, вновь задействовав статью 7 договора объединения.
«Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил глава региона в Max.
Также он сообщал, что всего над областью за ночь поразили 38 БПЛА.
Напомним, всего за ночь над Россией нейтрализовали 92 украинских беспилотника.
Группировкой «Запад» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Благодатовки, Синичино, Боровой в Харьковской области, Красного Лимана, Старого Каравана и Щурово в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.
Потери противника составили до 190 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад с боеприпасами.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Луговское в Запорожской области.
Нанесено поражение формированиям штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Великомихайловки, Покровского, Добропасово, Богодаровки, Писанцев в Днепропетровской области, Долинки, Воскресенки, Зоревки, Воздвижевки, Марьяновки и Любицкого в Запорожской области.
При этом противник потерял более 275 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и склад матсредств.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны рядом с Миропольем, Новодмитровкой, Новой Сечью и Вольной Слободой в Сумской области.
А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Избицкого, Шевченково, Терновой и Покаляным.
Потери ВСУ при этом составили до 265 военнослужащих, три бронемашины. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств, отчитались в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад, отдельного центра сил спецопераций ВСУ и бригады теробороны в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Никоноровки, Малой Пискуновки, Крестища и Краматорска в ДНР.
Противник потерял до 155 военнослужащих, три бронемашины, шесть артиллерийских орудий и три станции РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Сергеевки, Доброполья, Марьевки, Светлого, Красноярского в ДНР, Межевой и Гавриловки в Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, пять бронемашин и станция радиоэлектронной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска освободили Ковшаровку к югу от Купянска.
За день до этого они освободили Брусовку в ДНР.
ВС России за минувшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.
«К 6.00 мск над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил губернатор в Max.
В поселке Молодцово Кировского района из-за падения фрагментов дрона пострадало остекление в трех домах, это 30 квартир. Также оно повреждено в двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты.
Пострадали три человека, включая двух детей. Угрозы их жизни нет. Пострадавшим оказывают помощь в больнице Шлиссельбурга.
Ликвидированы пожары в районе гаражей и котельной.
Атаку продолжают отражать в Кингисеппском и Выборгском районах.
Ранее Дрозденко сообщал, что в ночь на вторник у порта Усть-Луга сбили 17 дронов.
«Последние годы научили нас на эти громкие броские заявления Зеленского реагировать очень осторожно. Поэтому я не вполне верю в степень серьезности этих предложений», – сказал Карасин «Ленте.ру».
Он добавил, что это его личное мнение, и пояснил, что видит в таких призывах уловки, которые необходимы киевскому режиму, чтобы получить временное преимущество.
Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня на пасхальные праздники.
«Идет отражение атаки в портовой зоне Усть-Луга», – сообщил Дрозденко в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее он сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Ленинградской областью.
В конце марта Украина провела серию атак БПЛА на объекты в Ленинградской области. Дрозденко указывал, что регион «в последнее время испытывает серьезное давление» из-за «попыток атаковать портовые комплексы со стороны Украины беспилотными летательными аппаратами». Он заявил, что «порты продолжают работать, отгружать продукцию».
Бывшая модель Якимова стала почетным консулом Украины в Доминикане
Новое почетное консульство открылось в городе Ла-Романа, передает РИА «Новости». Якимова отметила, что не скрывала своей прошлой карьеры в модельном бизнесе и подчеркнула право современной женщины выбирать и менять профессию.
Якимова ранее стала известна благодаря фотосессиям в кокошнике и откровенных образах. По информации из ее соцсетей, Якимова родом из Одессы, а сейчас проживает в Ла-Романе. Образование она получила в Одесском государственном экономическом университете.
В 2022 году сексолог стала послом Украины в Болгарии.
На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), она отметила: «Хорошо, что в Демократической партии есть здравомыслящие и нормальные люди, которые хотят дипломатических переговоров и мира с Россией, Украиной и США!».
Она также заявила, что так называемый сговор Russiagate, участники которого безосновательно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, является полным обманом. При этом, по ее словам, «некоторые коррумпированные члены Конгресса всё ещё держатся за него, будто он вот-вот оживёт».
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложенные США идеи по урегулированию конфликта на Украине пока не нашли практического применения.
Президент США поддержал идею скорейшего переговорного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта возможно только при согласии Киева на определенные уступки.
В Харькове пьяные сотрудники военкомата застрелили людей при мобилизации
Представители российских силовых структур заявили о трагическом инциденте в Харькове с участием сотрудников украинского военкомата. По данным источника, шесть вооруженных мужчин из ТЦК напали на общежитие в городе, передает РИА «Новости».
Собеседник агентства уточнил, что эти сотрудники военкомата находились в состоянии алкогольного опьянения после совместного распития спиртных напитков. После этого полковник и несколько рекрутеров решили провести мобилизацию среди местных жителей, которых они подозревали в торговле наркотиками.
«После распития спиртных напитков полковник и несколько рекрутеров отправились мобилизовать «наркоторговцев», потому что у них были деньги. И они их мобилизовали так, что застрелили их», – привел слова депутата Верховной рады Юлии Яцик представитель силовых структур.
По предварительным данным, в результате этих действий были застрелены люди, однако точное число погибших не уточняется.
Пьяный военнослужащий 159-й бригады ВСУ в Харьковской области открыл огонь по своим сослуживцам и расстрелял троих человек.
Сотрудники ТЦК в Одессе газом «выкурили» мужчину из машины.
В Одессе военкомы похитили женщину с годовалым ребенком.