В Киеве сотрудники ТЦК вытащили двух мужчин из автобуса для мобилизации

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет издание «Страна», инцидент попал на видео. На кадрах видно, как два сотрудника полиции силой вытолкали из салона одного из горожан. Происходящее вызвало острое возмущение другого пассажира, стоявшего в дверях автобуса, передает ТАСС.

В следующее мгновение полицейский и неизвестный мужчина в камуфляжной форме схватили недовольного киевлянина и также выволокли его наружу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее киевские военкомы силой вывели мужчину из маршрутки на глазах у пассажиров.

Ранее в Черновцах сотрудники территориального центра комплектования принудительно мобилизовали работавших на высоте строителей.

Во Львове убегавший от патруля украинец взял в заложники 13-летнюю школьницу.