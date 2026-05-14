При атаке дронов ВСУ под Белгородом погиб мирный житель

При атаке дронов ВСУ под Белгородом был убит мирный житель

Tекст: Тимур Шайдуллин

Один человек погиб и трое пострадали в ходе атак ВСУ на территорию Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Трагедия произошла в селе Головчино Грайворонского округа, где FPV-дрон ударил по частному подворью. Мужчина от полученных травм скончался на месте, еще один местный житель получил осколочные ранения головы и ног и был госпитализирован во вторую горбольницу Белгорода.

В Шебекинском округе, в селе Бершаково, детонация беспилотника стала причиной акубаротравм и осколочных ранений лица у двоих мужчин. Им оказали помощь в той же больнице и отпустили на амбулаторное лечение. В самом городе Шебекино из-за взрыва дрона загорелась кабина грузовика, возгорание ликвидировали сотрудники МЧС и бойцы самообороны. Второй дрон повредил осколками пять автомобилей на дороге.

Удары зафиксированы и в других населенных пунктах. В селе Ржевка Шебекинского округа после атаки дрона на частный дом загорелась крыша, пожар был потушен. В Грайворонском округе в селе Глотово беспилотник выбил окна и пробил кровлю частного дома. В Головчино два дрона повредили фасад и окна коммерческого здания, одна машина была уничтожена огнем, другая повреждена. В Волоконовском округе в селе Шидловка беспилотник атаковал КамАЗ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль.

А накануне в областной клинической больнице скончался тяжелораненый в среду при атаке дрона в селе Бессоновка мужчина. До этого 12 мая в нескольких округах Белгородской области от ударов украинских дронов погибли двое и ранены восемь мирных жителей.