Глава МИД Венгрии обсудила ситуацию на Украине с послом России

Tекст: Денис Тельманов

Посол России Евгений Станиславов был вызван в дипломатическое ведомство в Будапеште после сообщений об ударах по западным украинским территориям, передает Associated Press. Визит состоялся в четверг, 14 мая, и продлился менее 30 минут. Российского представителя приняла министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Позже она сообщила в социальных сетях подробности встречи.

«Заявила российскому послу о недопустимости ударов по западной части Украины», – подчеркнула глава венгерского МИД. Беспокойство Будапешта вызвано тем, что в этом регионе компактно проживает венгерское этническое меньшинство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр накануне анонсировал вызов российского посла из-за взрывов в Закарпатье.

Ранее политик отказался поддерживать евроинтеграцию Киева без восстановления прав венгерской диаспоры. Сама Анита Орбан до своего назначения исключила возможность отправки оружия украинской армии.