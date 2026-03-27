    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки
    Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана
    Стубб заявил о расколе трансатлантического партнерства
    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
    Неназванный бизнесмен предложил Путину крупный взнос в пользу России
    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор
    Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте
    Bloomberg: Украина останется без денег через два месяца
    Politico: На кону выборов в Венгрии стоит бюджет ЕС в 1,8 трлн евро
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    27 марта 2026, 14:10 • Новости дня

    МИД указал на использование Киевом медперсонала для пыток пленных

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что имена медицинских работников, причастных к пыткам российских военнослужащих в плену на Украине, будут установлены и никто из них не избежит наказания.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» заявила, что российское внешнеполитическое ведомство регулярно привлекает внимание мирового сообщества к преступлениям киевского режима, передает РИА «Новости».

    По ее словам, опубликованы доклады о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь и нарушениях прав человека, а теперь к ним добавилось системное использование медицинского персонала для пыток военнопленных.

    В новом докладе Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под названием «Доктора Менгеле киевского режима» представлены многочисленные свидетельства пострадавших. По информации Захаровой, украинские врачи оперировали и проводили медицинские манипуляции на пленных российских военнослужащих без обезболивания, преднамеренно причиняя им боль и подвергая издевательствам.

    Также официальный представитель МИД России отметила, что имена тех, кто участвовал в пытках российских солдат, будут установлены, и никто не избежит наказания.

    Ранее Мария Захарова заявила о ставших рутиной издевательствах украинских «врачей» над российскими военнопленными.

    Татьяна Москалькова сообщила о случаях пыток и гибели российских военных в украинском плену и о нарушении международных норм обращения с пленными.

    Военные следователи собрали доказательства массовых пыток российских военнопленных украинскими врачами, включая операции без наркоза.

    27 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине

    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине
    Tекст: Антон Антонов

    Украина нарушила все возможные международные обязательства, в отличие от Ирана, который обязательств не нарушал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В чем отличие ситуации в Иране и на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы... Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что «ядерную сделку» с Ираном разрушила американская сторона, а Тегеран не совершал нарушений. Что касается Украины, российская сторона, по словам министра, неоднократно предупреждала Францию, Германию и другие западные страны о рисках, а также предлагала США и НАТО в декабре 2021 года подписать договоры о гарантиях безопасности, однако получила отказ.

    «Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО», – подчеркнул Лавров.

    Лавров с иронией отметил манеру ведения беседы французской телеведущей, заметив: «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: «Правда ли, что мы помогаем Ирану?», а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: «До каких пределов дойдет эта поддержка?».

    Министр указал на соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», – сказал он.

    Глава МИД России добавил, что координаты американских военных баз на Ближнем Востоке известны всем и являются открытой информацией. Он отметил, что не удивлен их атакам со стороны Ирана.

    Комментируя ситуацию в Персидском заливе, Лавров заявил, что «трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак», поскольку, по его словам, первопричина – это агрессия США и Израиля против Ирана. Он указал, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прежде всего США и Израиль прекратить военные действия.

    Повторная атака США на Иран посреди переговоров, начатая 28 февраля, не может не вызывать вопросы к переговорщикам, которые вели процесс с американской стороны, считает Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    26 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Каллас предложила использовать активы России при блокировке Венгрией кредита Киеву
    Tекст: Вера Басилая

    Глава евродипломатии Кая Каллас допустила финансирование Украины за счет российских замороженных активов в случае блокировки Венгрией кредита Евросоюза на 90 млрд евро.

    Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg заявила, что в случае блокировки Венгрией кредита на 90 млрд евро для Украины Евросоюз должен вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для финансирования Киева. По словам Каллас, этот кредит был альтернативой использованию замороженных активов России, и если кредит не будет предоставлен, необходимо реализовать первоначальный план, передает РИА «Новости».

    Каллас также признала, что Украине сейчас крайне необходим кредит в 90 мдрд евро, который пока остается заблокированным Венгрией. Она отметила, что вопрос европейской надежности также стоит на кону, и выразила надежду на то, что возможные решения еще существуют. Евродипломат добавила, что в ЕС также прорабатываются альтернативные варианты помощи Киеву.

    В декабре прошлого года на саммите Евросоюза было принято решение о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро под гарантии европейского бюджета. В то же время Бельгия заблокировала предложение об использовании замороженных российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear, для финансирования Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского немедленного вывода сотрудников и агентов украинских спецслужб с территории Венгрии.

    Венгрия на заседании послов Евросоюза заблокировала вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Кая Каллас ранее отмечала рост трудностей с достижением согласия между странами ЕС по экспроприации российских активов.

    По данным Politico, Евросоюз на встрече лидеров в Копенгагене стремился заручиться поддержкой большинства государств для утверждения кредита Киеву за счет замороженных российских активов в обход позиции Венгрии.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 15:36 • Новости дня
    Трамп обвинил Украину в попытке повлиять на выборы в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп сообщил о перехваченных сообщениях украинских чиновников, в которых обсуждалось финансирование предвыборной кампании его соперника на выборах главы государства Джо Байдена.

    Американский президент Дональд Трамп обвинил Украину в попытках помешать его предвыборной кампании. В своем аккаунте Truth Social Трамп репостнул сообщение о якобы перехваченных данных украинского правительства, где обсуждается заговор по перенаправлению сотен миллионов долларов на переизбрание Джо Байдена. К публикации он также прикрепил статью Just the News с подробностями, пишет РИА «Новости».

    По данным издания, недавно рассекреченные документы свидетельствуют, что в 2022 году украинские чиновники обсуждали возможность перевода значительных сумм на поддержку кампании Байдена 2024 года. Отмечается, что американская разведка получила эти сведения еще при Байдене, однако расследование не проводилось.

    Только сейчас, как утверждает Just the News, о содержании этих сообщений узнала директор национальной разведки Тулси Габбард, а журналисты получили доступ к рассекреченному отчету. Трамп, уже занимавший кресло президента после выборов 2016 года, вновь выиграл президентскую гонку 5 ноября 2024 года, и стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

    У демократов изначально выдвигался Джо Байден, однако партия в итоге сделала ставку на Камалу Харрис, которая проиграла выборы.

    Ранее Трамп отметил, что отсутствие выборов на Украине указывает на отсутствие демократии в стране. Он также пригрозил союзникам США прекращением поддержки Киева из-за их позиции по Ормузскому проливу.

    До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ждет смерти Трампа для вступления Украины в НАТО.

    27 марта 2026, 02:56 • Новости дня
    В Словаки заявили о расследовании против Фицо из-за Украины

    В Словаки заявили о расследовании против Фицо из-за Украины
    Tекст: Антон Антонов

    Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра страны Роберта Фицо в связи с решением остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину, сообщил глава представленной в словацком парламенте оппозиционной партии Sloboda a Solidarita («Свобода и солидарность») Бранислав Грелинг.

    Основанием для проверки стали обвинения со стороны оппозиционной партии Sloboda a Solidarita, заявляющей, что распоряжение Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину якобы содержит признаки государственной измены, превышения полномочий и других преступлений.

    Грелинг сообщил, что заявление было изначально направлено в Генеральную прокуратуру, затем передано в областную прокуратуру и, в итоге, поступило в полицию. «Полиция начала расследование в отношении Фицо», – приводит слова Грелинга РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Словакии приняло решение о немедленном прекращении соглашения с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии. Словакия уведомила компанию «Укрэнерго» о расторжении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Ранее Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    26 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу

    Tекст: Вера Басилая

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально разрешили пролет беспилотников Вооруженных сил Украины через свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории России, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash. По информации источника, ранее такие пролеты согласовывались неофициально и в исключительных случаях, чтобы избежать риска ответных мер.

    В сообщении подчеркивается: «Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА – для атак на Петербург, Ленобласть и Северо-Запад России».

    Отмечается, что теперь украинские военные запускают дроны из Черниговской области. Прямой маршрут через территорию России до северо-западных регионов составлял бы 850 километров и, по мнению авторов публикации, был практически невыполним.

    Альтернативный путь проходит через территорию Польши и Прибалтики в обход Белоруссии. Такой маршрут позволяет украинским беспилотникам избежать российских систем ПВО и выйти к Финскому заливу.

    Украина нанесла массированный удар беспилотниками по объектам в Ленинградской области, включая балтийские порты и Кронштадт.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией, его украинское происхождение подтвердили в латвийском руководстве.

    Российские спецслужбы следят за запусками украинских дронов, о чем заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя падение БПЛА над Прибалтикой.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла возможные ответные шаги России в случае, если прибалтийские страны разрешат киевскому режиму использовать свою территорию для запуска дронов.

    27 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Bloomberg: Украина останется без денег
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев может столкнуться с дефицитом средств на оборону уже в ближайшие два месяца из-за заморозки западных кредитов и помощи, пишет Bloomberg.

    Украина может столкнуться с нехваткой средств для финансирования обороны уже в ближайшие два месяца, поскольку западная помощь существенно сокращается, передает Bloomberg.

    По оценкам как украинских, так и иностранных чиновников, у Киева сейчас хватит денег только до июня. Поддержка от западных союзников была критически важна для Украины на протяжении более четырех лет спецоперации на Украине.

    Ситуация осложняется из-за недавней серии неудач – от вето Венгрии на кредит Евросоюза в размере 90 млрд евро до трудностей с пакетом помощи МВФ и сбоев в инициативе НАТО по поставкам оружия. Глава Национального банка Андрей Пышный заявил: «Если международные средства не поступят, мы, возможно, вынуждены будем возобновить прямое кредитование Минфина, чтобы выплатить зарплаты военным и работникам, а также профинансировать важнейшие государственные услуги».

    США практически прекратили прямую помощь Украине после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году, оставив Европе основную нагрузку по финансированию поставок вооружений и поддержки украинского бюджета. Новый транш из Евросоюза должен был поступить в ближайшее время, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать его до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС выполнит обещание по кредиту, но пока конкретных сроков нет.

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия Будапешта шантажом и предупредил: если финансирование не поступит, армия столкнется с недофинансированием, что скажется на производстве беспилотников и покупке систем ПВО. Проблемы с финансированием военного бюджета усугубляются и задержками по выполнению условий МВФ, а также нежеланием ряда стран НАТО выделять новые средства на закупку американского вооружения.

    Согласно прогнозам украинских финансовых властей, в 2026 году Киеву потребуется 52 млрд долларов иностранной помощи. Если ситуация не изменится, Украина может столкнуться с «финансовой трагедией» уже в апреле, предупредил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, провал ЕС с кредитом на 90 млрд евро Киеву поставил под сомнение способность Украины продолжать боевые действия.

    Международный валютный фонд, по данным Associated Press, оценил потребности Украины в 2026–2027 годах в 137 млрд евро и предупредил о риске банкротства.

    Немецкая газета Handelsblatt ранее сообщила о риске серьезного финансового кризиса на Украине уже в январе из-за отсутствия новых выплат от Евросоюза.

    27 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    ПВО сбила 36 беспилотников в Ленинградской области
    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области уничтожены 36 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», – сообщил Дрозденко в Max.

    По предварительным данным, никто не пострадал.

    Росавиация в Max проинформировала о снятии введенных ранее ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Пскова и Пулково. Кроме того, отменены «ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА атаковали Ленинградскую и Псковскую области. Угроза БПЛА была объявлена в Петербурге. Украина на этой неделе провела серию атак с использованием дронов по объектам в Ленинградской области.

    Комментарии (13)

    27 марта 2026, 05:10 • Новости дня
    Беспилотники атаковали промышленную зону в Вологодской области

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО задействована в отражении атаки беспилотников на череповецкую промышленную зону, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

    Филимонов сообщил, что силы ПВО работают над отражением угрозы. На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атакам подверглись Ленинградская и Псковская области, Москва и Севастополь.

    27 марта 2026, 13:40 • Новости дня
    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на участившиеся атаки иранских беспилотников Саудовская Аравия и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, предусматривающее обмен технологиями и экспертами, пишет Politico.

    Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает Politico.

    В ходе визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд была достигнута договоренность о будущем технологическом партнерстве и инвестициях, а также о совместной работе в сфере безопасности. Зеленский отметил: «Мы готовы поделиться нашими наработками и системами с Саудовской Аравией и совместно укреплять защиту жизни людей».

    Президент Украины подчеркнул, что украинцы уже пятый год противостоят тем же атакам с использованием баллистических ракет и дронов, которые сейчас осуществляются Ираном на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Он добавил, что у Саудовской Аравии тоже есть возможности, которые интересны Украине, и это сотрудничество может быть взаимовыгодным.

    С начала войны США и Израиля против Ирана в феврале страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, стали чаще подвергаться иранским атакам дронов по энергетической, военной и гражданской инфраструктуре. Украина, располагающая уникальным опытом противодействия массированным атакам дронов с 2022 года, уже отправила свыше 200 своих специалистов по борьбе с дронами в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, а также собирается направить экспертов в Иорданию и Кувейт.

    Зеленский сообщил, что украинская сторона готова обменять свои дроны-перехватчики и опыт на американские ракеты PAC-3, которыми располагают страны Персидского залива. По его словам, у этих государств есть значительные финансовые ресурсы и опыт противодействия баллистическим угрозам, но им необходимы украинские знания в сфере борьбы с дронами, которые наносят большой ущерб инфраструктуре региона.

    Президент Украины также подчеркнул, что соглашение с Саудовской Аравией станет первым среди ряда подобных договоренностей в регионе. «Наш вклад в безопасность этого региона будет реальным вкладом в глобальную безопасность», – отметил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине.

    Британский премьер Кир Стармер заявил о направлении британских и украинских специалистов на Ближний Восток для помощи государствам Персидского залива в отражении атак иранских беспилотников.

    По данным портала Axios, около семи месяцев назад Киев предложил США свои технологии перехвата иранских дронов Shahed, включая недорогие дроны-перехватчики и системы обнаружения, а администрация Вашингтона тогда не стала развивать эту инициативу.

    27 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    Tекст: Антон Антонов

    На территории Санкт-Петербурга действует объявление об угрозе БПЛА, следует из сообщения в приложении МЧС России.

    «Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Власти предупреждают жителей города о возможных временных ограничениях мобильного интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области уничтожены два дрона. ПВО сбила летевший на Москву беспилотник.

    Украина на этой неделе провела серию атак с использованием дронов по объектам в Ленинградской области.

    Комментарии (0)

    26 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    Системы ПВО за три часа сбили 30 украинских БПЛА
    Tекст: Ольга Иванова

    В течение трех часов системы ПВО ликвидировали 30 украинских беспилотников, атаковавших сразу пять российских областей.

    В течение трех часов средства ПВО России сбили 30 украинских беспилотников над пятью регионами, передает РИА «Новости». Как сообщает Минобороны, инцидент произошел 26 марта с 18.00 до 21.00 по московскому времени.

    В ведомстве уточнили: «Двадцать шестого марта в период с 18.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Тверской и Новгородской областей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО за пять часов уничтожили 96 беспилотников самолетного типа над разными областями, включая Крым и Подмосковье.

    26 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где у него запланированы встречи.

     Он сообщил в Telegram-канале: «Прибыл в Саудовскую Аравию. Запланированы важные встречи», передает РИА «Новости».

    Ранее в тот же день Зеленский отметил, что на фоне ситуации вокруг Ирана западные страны стали уделять меньше внимания вопросам поддержки Киева. По его словам, Украина сейчас испытывает трудности с обеспечением ПВО и сталкивается с нехваткой финансовых ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Зеленского о возможности продолжения конфликта на Украине еще три года не согласуются с его заявлениями о стремлении к миру.

    Между тем Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о полном отсутствии согласованного с Россией текста урегулирования конфликта на Украине.

    26 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    «Слуга народа» стала лидером антирейтинга партий Украины

    «Слуга народа» стала лидером антирейтинга партий Украины
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящая партия «Слуга народа» набрала наибольший уровень недоверия среди украинских парламентских партий по результатам соцопроса центра «Социс».

    Правящая партия «Слуга народа» Владимира Зеленского стала лидером антирейтинга среди парламентских партий на Украине. Согласно результатам опроса социологического центра «Социс», 23,6% респондентов заявили, что не проголосовали бы за эту партию ни при каких условиях, передает ТАСС.

    На втором месте по уровню антирейтинга оказалась партия Юрия Бойко, ранее представлявшего запрещенную «Оппозиционную платформу – за жизнь», с показателем 16,8%. «Европейская солидарность» Петра Порошенко получила 14,2%, а «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 11,4%.

    Исследование проводилось методом телефонного интервью с 12 по 18 марта во всех регионах Украины, подконтрольных Киеву. В опросе приняли участие 1204 человека, при этом статистическая погрешность составляет 2,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, фракция правящей партии «Слуга народа» утратила парламентское большинство, что лишает Владимира Зеленского возможности проталкивать нужные ему решения через Раду.

    Также сообщалось, что в парламенте Украины идет тихий «дворцовый переворот» против Зеленского. Сам Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт.

    Между тем на выборах 2019 года «Слуга народа» провела в Раду 254 депутата из 450, однако сейчас во фракции осталось только 228 депутатов при минимуме для монобольшинства в 226, и среди них есть «мертвые души». В итоге потеря минимально необходимого числа мандатов может обрушить существующую конструкцию власти на Украине.


    26 марта 2026, 22:11 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты два БПЛА в Ленинградской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области силами ПВО сбиты два беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Силами ПВО над Ленобластью сбито два БПЛА», – сообщил Дрозденко в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина на этой неделе провела серию атак с использованием дронов по объектам в Ленинградской области. Так, средства ПВО в ночь на четверг уничтожили 21 беспилотник ВСУ над Ленинградской областью.

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Комментарии (0)

    27 марта 2026, 01:31 • Новости дня
    Лавров отметил невозможность обсуждения снятия незаконных санкций против России

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не рассматривает обсуждение вопроса о снятии незаконных антироссийских санкций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Не можем даже обсуждать вопросы, касающиеся снятия незаконных санкций», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    По его словам, Москва исходит из того, что введенные Западом санкции не имеют для России легитимного значения и не признаются ею: «Они не существуют для нас, как и для наших добросовестных, добропорядочных партнеров».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что зарубежные активы компаний «Лукойл» и «Роснефть» столкнулись с попытками рейдерского захвата. Также он заявил, что Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине у российских границ.

    Главное
    Израиль объявил о планах усилить и расширить атаки на Иран
    Bloomberg назвал условие роста цен на нефть до 200 долларов
    Неизвестные забросали «Русский дом» в Праге «коктейлями Молотова»
    Болгария выдала США россиян, обвиненных в нарушении санкций
    ФСБ задержала заммэра Сочи и двух чиновников мэрии
    Установлен предок современных обезъян
    ВЦИОМ: Каждый третий россиянин верит в леших

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки

    «Мы могли бы захватить Тегеран за 72 часа», провозглашает главнокомандующий армией Уганды и предлагает Израилю помощь «угандийских братьев» в войне против Ирана. Чем еще знаменит этот экстравагантный военно-политический лидер и почему даже его анекдотические высказывания все же стоит иметь в виду? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации