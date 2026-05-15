Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.
Осужден готовивший теракты в Нижегородской области агент СБУ
Нижегородский областной суд приговорил уроженца Киева к длительному лишению свободы за планирование диверсий с использованием беспилотников, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Завербованный украинскими спецслужбами гражданин России родом из украинской столицы осужден на 21 год колонии строгого режима за подготовку терактов в Нижегородской области, указали в ФСБ, передает РИА «Новости».
Дополнительно суд назначил мужчине штраф в размере 700 тыс. рублей.
Отмечается, что это мужчина 1976 года рождения.
Установлено, что злоумышленник был завербован Службой безопасности Украины в 2024 году. Кураторы обучили его обращению со взрывчаткой и конспиративной связи. Агент получал деньги для проведения подрывной деятельности с использованием дронов. Его задержали с поличным при организации тайника, изъяв взрывчатку, БПЛА и средства связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области агента СБУ с частями беспилотников и взрывчаткой. В апреле этого года Нижегородский областной суд приговорил местного жителя к 17 годам колонии за подготовку диверсии по заданию украинских кураторов.