Осужден готовивший теракты в Нижегородской области агент СБУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Завербованный украинскими спецслужбами гражданин России родом из украинской столицы осужден на 21 год колонии строгого режима за подготовку терактов в Нижегородской области, указали в ФСБ, передает РИА «Новости».

Дополнительно суд назначил мужчине штраф в размере 700 тыс. рублей.

Отмечается, что это мужчина 1976 года рождения.

Установлено, что злоумышленник был завербован Службой безопасности Украины в 2024 году. Кураторы обучили его обращению со взрывчаткой и конспиративной связи. Агент получал деньги для проведения подрывной деятельности с использованием дронов. Его задержали с поличным при организации тайника, изъяв взрывчатку, БПЛА и средства связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области агента СБУ с частями беспилотников и взрывчаткой. В апреле этого года Нижегородский областной суд приговорил местного жителя к 17 годам колонии за подготовку диверсии по заданию украинских кураторов.