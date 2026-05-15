При ударе дронов ВСУ ранены семь жителей Шахтерска в ДНР

Удар дронов ВСУ по ДК в Шахтерске в ДНР ранил семь мирных жителей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Центр Шахтерска в ДНР обстреляли беспилотники, удар пришелся по зданию Дома культуры. По данным администрации, в результате атаки пострадали мирные жители.

Глава городской администрации Александр Шатов рассказал ТАСС о последствиях обстрела. «Да, ДК разбили беспилотниками, наш центральный ДК. Есть пострадавшие с осколочными ранениями. Погибших пока нет, один раненый находится в тяжелом состоянии, всего семь раненых», – сообщил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при атаках ВСУ в ДНР пострадали двое детей и взрослый. На прошлой неделе в результате обстрелов и взрывов в Горловке в ДНР ранения получили мальчик и двое мужчин, один из них стал жертвой атаки беспилотника.

А 25 апреля в результате ракетного удара и атак БПЛА на территории ДНР погибла женщина и были ранены девять мирных жителей.