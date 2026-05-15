    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона
    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы
    Буданов заявил об отсутствии альтернативы мобилизации на Украине
    Мирошник сообщил об афганских методах пыток в украинском плену
    Украина передала России искалеченных военнопленных
    Лавров: Путин испытал европейцев Шрёдером
    Трамп отверг последнее мирное предложение Ирана
    СВР: Украина начала массовую скупку российских Telegram-каналов
    Одобрено строительство первого в России подземного хранилища CO2
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    15 мая 2026, 14:54 • Новости дня

    При ударе дронов ВСУ ранены семь жителей Шахтерска в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Шахтерска в Донецкой Народной Республике дроны ВСУ атаковали городской Дом культуры, ранив семь человек, один из которых в тяжелом состоянии, сообщили местные власти.

    Центр Шахтерска в ДНР обстреляли беспилотники, удар пришелся по зданию Дома культуры. По данным администрации, в результате атаки пострадали мирные жители.

    Глава городской администрации Александр Шатов рассказал ТАСС о последствиях обстрела. «Да, ДК разбили беспилотниками, наш центральный ДК. Есть пострадавшие с осколочными ранениями. Погибших пока нет, один раненый находится в тяжелом состоянии, всего семь раненых», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при атаках ВСУ в ДНР пострадали двое детей и взрослый. На прошлой неделе в результате обстрелов и взрывов в Горловке в ДНР ранения получили мальчик и двое мужчин, один из них стал жертвой атаки беспилотника.

    А 25 апреля в результате ракетного удара и атак БПЛА на территории ДНР погибла женщина и были ранены девять мирных жителей.

    14 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
    Tекст: Ольга Иванова

    Ожесточенные бои на дальних подступах к Славянску сейчас сосредоточены в районе Рай-Александровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». По его словам, именно это направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта.

    «Касаемо данного направления, здесь мы видим, что основные боевые действия идут все-таки на дальних подступах к Славянску, сконцентрированы в районе Рай-Александровки сейчас, ожесточенные боестолкновения», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские бойцы заняли новые рубежи на северо-восточных окраинах Рай-Александровки. В начале мая войска России закрепились на востоке данного населенного пункта. Спустя несколько дней украинская армия потеряла контроль над северо-западной частью этого поселка.

    14 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки российскими БПЛА в украинской столице разрушен офис местного разработчика беспилотных летательных аппаратов, компания планирует перенести производство за границу, об этом она сообщила в соцсетях.

    Офис украинской компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотников, был уничтожен в Киеве в результате серии взрывов. Об инциденте представители разработчика сообщили на своей странице в социальных сетях, пишет ТАСС.

    Сейчас руководство предприятия готовится перенести производственные мощности за пределы страны. Днем ранее, 13 мая, поступали сообщения о многочисленных взрывах в украинской столице.

    Как пишет военкор Александр Коц, офис разработчика дальнобойных дронов Skyteon был уничтожен российскими «Геранями». По его словам, у Skyteon производственные мощности распределены по разным регионам страны, и за ее пределами. Таким образом, предприятие пыталось снизить возможные последствия ударов.

    «Даже если это правда и противник не преуменьшает нанесенный ущерб, то почин все равно хороший. Чтобы лишить противника «малого воздуха», надо не дроны сбивать, а валить идеологов, разработчиков и производителей беспилотия», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК. Кроме того, российские военные уничтожили 15 станций Starlink под Харьковом.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    14 мая 2026, 21:32 • Новости дня
    Ударные беспилотники поразили металлургический комбинат в Кривом Роге
    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли точные удары по цехам металлургического комбината «АрселорМиттал» в городе Кривой Рог.

    Российские военные применили телеуправляемые беспилотники «Герань» для удара по цехам металлургического комбината «АрселорМиттал» в Кривом Роге, сообщает военный корреспондент Александр Коц в своем Мах. Использование управляемых дронов позволило добиться высокой точности попаданий.

    Ранее работа предприятия была парализована из-за систематических атак на железнодорожную инфраструктуру. По данным военкора, площадки комбината использовались украинскими силами в качестве ремонтно-восстановительной базы, а также для сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Это делает завод законной военной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска повредили промышленное предприятие в Кривом Роге. В этот же день беспилотники «Герань» поразили производственный объект в Ужгороде. В прошлом году армия России уничтожила цех по сборке дронов в районе Запорожья.

    14 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Пушилин: Российские войска ведут охват Красного Лимана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска берут в огневой мешок Красный Лиман, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во время интервью на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

    «В самом Красном Лимане продолжаются бои на северо-западе. В восточной и юго-восточной частях города – улучшаются наши позиции, идет охват населенного пункта», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основные бои на Славянском направлении сконцентрировались в районе Рай-Александровки. Ранее Вооруженные силы России выбили украинских военных из северо-западной части этого поселка.

    14 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    ВС России нанесли мощный удар по киевскому «селу олигархов»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на 14 мая российские военные осуществили масштабную атаку на объекты военной и сопутствующей инфраструктуры в районе украинской столицы, задействовав более 60 ракет, позже выяснилось, что были поражены элитный поселок в пригороде украинский столицы и авиазавод.

    Вооруженные силы России в ночь на 14 мая нанесли серию ударов по объектам в Киеве и его окрестностях. Как сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале, атака стала самой мощной за последние месяцы. «Киев трясло до утра», – отметил подпольщик, добавив, что беспилотники атаковали волнами, а всего было выпущено более 60 ракет различных типов.

    Основными целями стали авиаремонтный завод в Жулянах, инфраструктура аэропорта Борисполь и тренировочная база спецназа на юго-западе Киева. Кроме того, удары пришлись по кол-центру телефонных мошенников и двум объектам на севере и северо-востоке столицы, которые часто посещали автомобили с военными и дипломатическими номерами.

    В поселке Козин к югу от Киева четырьмя ракетами «Искандер-К» была поражена неизвестная цель. В этом населенном пункте расположены роскошные особняки украинской элиты, включая дома Рината Ахметова (признан в РФ членом экстремистского объединения) и братьев Клюевых. Примечательно, что именно в Козине планировалось строительство резиденций кооператива «Династия», в связи с легализацией средств на которое ранее был арестован экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Кроме того, ранее в четверг сообщалось, что в самом Киеве был ликвидирован офис производителя беспилотников Skyeton. Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Российские войска в ответ на террористические атаки нанесли массированный удар ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК.

    15 мая 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия передала Украине 526 тел погибших военных
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона в ходе обмена с российской получила 526 тел погибших военных украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил осведомленный источник.


    «Да», – сказал РИА «Новости» источник в ответ на вопрос о передаче Украине тел 526 погибших военных.

    Он подтвердил, что украинская сторона в ответ передала 41 тело российских бойцов.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205» при посредничестве ОАЭ.

    15 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное
    Tекст: Мария Иванова

    Группировкой «Север» накануне был установлен контроль над Чайковкой в Харьковской области, а подразделения «Востока» взяли под контроль Чаривное в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    За неделю группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за это время противник потерял свыше 990 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии и десять станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и в течение прошедших суток освободили Чаривное в Запорожской области.

    За последнюю неделю было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за это время составили свыше 1940 военнослужащих, 21 бронемашина и шесть орудий полевой артиллерии.

    Подразделения Южной группировки за прошедшую неделю освободили Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 16 бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Всего на этом направлении противник потерял более 2085 военнослужащих, 31 бронемашину, 13 артиллерийских орудий и семь станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригад охраны генерального штаба ВСУ и теробороны.

    Потери противника на этом направлении за минувшую неделю составили более 770 военнослужащих, десять бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. На этом направлении за неделю ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Николаевку в ДНР.

    Ранее российские войска освободили Кривую Луку в ДНР.

    До этого они установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

    14 мая 2026, 19:18 • Новости дня
    Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два сотрудника Запорожской атомной станции (ЗАЭС) получили ранения в ста метрах от ее периметра во время атаки украинских беспилотников по прилегающей территории, сообщили на предприятии.

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по прилегающей к Запорожской АЭС территории, в 100 метрах от периметра станции были ранены два сотрудника. Они ехали на машине в рамках выполнения своих служебных обязанностей, сообщается в канале станции в Мах.

    На предприятии подчеркнули, что множественные удары украинских дронов серьезно мешали эвакуации пострадавших. Руководство ЗАЭС расценило действия ВСУ как акт терроризма.

    Ранее эксперты МАГАТЭ получили доклад об ударах БПЛА по подстанции «Радуга» в городе Энергодаре, важном месте проживания персонала ЗАЭС. До этого в конце апреля один сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате прилета вражеского дрона. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев назвал удары ВСУ по ЗАЭС верхом безрассудства.

    15 мая 2026, 06:35 • Новости дня
    Украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ ракетами атаковали город Белгород и Белгородский округ. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе.

    Город Белгород и одноименный муниципальный округ стали целями ракетного удара украинских войск, передает ТАСС. Представители региональных властей оперативно оценили последствия произошедшего инцидента и успокоили граждан.

    В региональном оперативном штабе официально подтвердили факт атаки на населенные пункты. «Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», – говорится в заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

    В конце февраля губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке на регион без пострадавших.

    В середине того же месяца украинские военные повредили городские объекты энергетики.

    14 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии обсудила ситуацию на Украине с послом России

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Венгрии выразили протест российскому дипломату Евгению Станиславову в связи с атаками на районы проживания венгерского этнического меньшинства на западе Украины.

    Посол России Евгений Станиславов был вызван в дипломатическое ведомство в Будапеште после сообщений об ударах по западным украинским территориям, передает Associated Press. Визит состоялся в четверг, 14 мая, и продлился менее 30 минут. Российского представителя приняла министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Позже она сообщила в социальных сетях подробности встречи.

    «Заявила российскому послу о недопустимости ударов по западной части Украины», – подчеркнула глава венгерского МИД. Беспокойство Будапешта вызвано тем, что в этом регионе компактно проживает венгерское этническое меньшинство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр накануне анонсировал вызов российского посла из-за взрывов в Закарпатье.

    Ранее политик отказался поддерживать евроинтеграцию Киева без восстановления прав венгерской диаспоры. Сама Анита Орбан до своего назначения исключила возможность отправки оружия украинской армии.

    15 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Командование ВСУ попыталось убить раненого колумбийского наемника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование совершило попытку убить раненого наемника из Колумбии Гуилиана Андреаса Галльего Роско, чтобы не допустить его пленения.

    Пленный иностранец Гуилиан Андреас Галльего Роско поделился подробностями инцидента на видео, передает ТАСС. Украинское командование отказало пострадавшему в эвакуации, намеренно оставив на позициях.

    «Я сказал, что меня ранили, но старший группы сказал, что со мной все в порядке», – рассказал колумбиец. Он добавил, что сослуживцы просили командира помочь, однако тот приказал оставить раненого дожидаться украинских солдат. Вскоре рядом начали падать артиллерийские снаряды, выпущенные своими же.

    Российские силовые структуры уточнили детали захвата. Бойцы седьмого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» взяли иностранца в плен около харьковского села Старица. Военнослужащие успешно отразили атаку смешанного подразделения, состоявшего из граждан Колумбии, Бразилии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные убили пожелавшего сдаться в плен колумбийца ударом беспилотника.

    Накануне командование ВСУ перебросило иностранных бойцов в Сумскую область без базового обеспечения.

    В начале мая президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия сограждан в боевых действиях на Украине.

    14 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Песков констатировал прямое участие Европы в войне с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские государства фактически напрямую воюют на стороне Киева, что делает невозможным их участие в мирном урегулировании кризиса в качестве независимых переговорщиков, заявили в Кремле.

    Текущие действия государств Евросоюза лишают их права выступать дипломатическими гарантами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул полную невозможность переговорной миссии ЕС в сложившихся условиях, передает ТАСС.

    «Они сейчас фактически напрямую участвуют в войне на стороне киевского режима и скорее являются апологетами идеи нанесения сокрушительного удара России, сокрушительного поражения», – обратил внимание представитель Кремля.

    Он также добавил, что подобный агрессивный подход и открытая поддержка одной из сторон полностью исключают любые претензии европейских стран на посредничество.

    Ранее в четверг Песков заявил, что возбужденное на Украине уголовное дело в отношении бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского никак не отразится на переговорном процессе.

    Он также отмечал, что процесс диалога по украинскому кризису будет непростым и потребует внимания к множеству деталей

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для старта мирного процесса украинские войска обязаны прекратить огонь и оставить территории Донбасса и российских регионов.

    14 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Британский наемник ВСУ заочно получил 13 лет в России

    Подданный Британии Саймон Далби заочно получил 13 лет строгого режима за участие в интернациональном легионе на стороне ВСУ против России, сообщили в СК РФ.

    Суд в РФ заочно приговорил подданного Британии Саймона Уильяма Далби к 13 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника ВСУ, сообщили в пресс-службе СК России. В ведомстве заявили: «44-летний подданный Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Саймон Уильям Далби заочно признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)».

    Следствие и суд установили, что в декабре 2022 года Далби в качестве наемника вступил в ряды интернационального легиона. До осени 2023 года он участвовал в боевых действиях против России за денежное вознаграждение. В пресс-службе подчеркнули, что Далби объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее другой гражданин Британии, приговоренный к 14 годам колонии за участие в боях на стороне Киева, публично угрожал пользователям соцсетей жестокой расправой.

    До этого Мосгорсуд назначил подданному Британии Ариэлю Моше шесть лет колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. А в декабре в ДНР попавшего в плен 30-летнего британца из ВСУ Уильяма Дэвиса осудили на 13 лет колонии за участие в украинском интернациональном легионе.

    14 мая 2026, 23:57 • Новости дня
    Средства ПВО за день сбили 38 беспилотников над регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО с 08:00 по 23:00 мск перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны сообщило в Max, что 14 мая с 08:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Крымом.

    Накануне российские расчеты ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников над десятью регионами страны

    14 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    Французский суд отказался освободить из тюрьмы основательницу SOS Donbass

    Парижский суд отклонил прошение о переводе под домашний арест главы гуманитарной ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой, несмотря на предоставленные дипломатами гарантии обеспечения жильем, сообщили в посольстве России.

    Французская юстиция не согласилась смягчить меру пресечения Анне Новиковой. «К сожалению, пока не удается добиться изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест», – сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

    Решение об отказе выпустить общественницу под судебный надзор судья вынес 13 мая. По данным дипломатов, адвокат защиты намерен обжаловать данный вердикт.

    Российское посольство ранее предоставило суду официальные гарантии размещения Новиковой. Для отбывания домашнего ареста ей предложили ведомственную квартиру недалеко от французской столицы.

    Накануне заседания сотрудник консульского отдела посольства РФ посетил главу ассоциации в тюрьме Флери-Мерожи. Во время встречи арестованная не высказала никаких жалоб на условия содержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские спецслужбы  задержали в Париже Анну Новикову по подозрению в шпионаже 26 ноября 2025 года. В январе 2026 года французские власти арестовали мужа и подругу россиянки.

    Прокуратура Франции заявила о возможном осуждении основательницы организации на 15 лет лишения свободы за разведывательную деятельность. Лишь в апреле посольство России смогло добиться встречи с задержанной.

    Число пострадавших после атаки БПЛА на Рязань выросло до 28 человек
    Захарова: От атак ВСУ во время псевдоперемирия Зеленского погибли 25 россиян
    Финны обнаружили крупные залежи золота на границе с Россией
    Вандал разбил старинный витраж русского собора в Женеве
    Российских борцов допустили до соревнований с флагом и гимном
    Вокзал Грозного первым в мире получил сертификат «Халяль»
    Вооруженный мужчина напал с ножом на ребенка под Москвой

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона

    В США лопнул еще один миф, касающийся так называемых утверждений российской пропаганды. Виновницей очередных разоблачений вновь стала глава Нацразведки США Тулси Габбард. Она подтвердила: все, что годами говорила Россия о работе биолабораторий США на Украине и разработке Пентагоном биологического оружия прямо у российских границ – является чистой правдой. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

