Российской активистке SOS Donbass во Франции пригрозили 15 годами тюрьмы

Tекст: Алексей Дегтярев

Посольство России во Франции внимательно отслеживает ситуацию и поддерживает контакт с семьей задержанной гражданки, заявили в дипмиссии ТАСС.

Французские власти до сих пор официально не уведомили российское диппредставительство о причинах ареста.

Прокуратура Парижа разъяснила, что задержанной предъявлены четыре обвинения, среди которых «соучастие в нанесении ущерба охраняемому имуществу в интересах иностранного государства» и «разведывательная деятельность».

За самое серьезное из них предусмотрено до 15 лет лишения свободы и до 150 тыс. евро штрафа, по другим статьям – наказание до 10 лет тюрьмы и аналогичный штраф.

Дело связано с размещением плакатов с лозунгом на Триумфальной арке и в другом месте Парижа. Хотя прямое участие россиянки в этом не подтверждено, прокуратура уточнила: ее связывали с человеком, отвечавшим за расклейку, который также был задержан.

Обвинения ему включают порчу охраняемого имущества и участие в преступном сообществе.

В рамках дела были задержаны также двое французов. Руководителя ассоциации SOS Donbass обвинили по тем же статьям, за исключением порчи имущества, ему также грозит до 10 лет лишения свободы.

Второй француз был отпущен под судебный контроль.

Ранее СМИ сообщили, что французские спецслужбы задержали в Париже двух активистов ассоциации SOS Donbass, среди которых была россиянка. Их подозревали якобы в шпионаже в пользу России.