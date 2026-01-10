Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.15 комментариев
Пленный солдат ВСУ признал убийства и изнасилования мирных жителей на Донбассе
Пленный солдат ВСУ Валерий Соколенко рассказал о совершенном им изнасиловании и убийстве мирных жителей в селе Водяное Донецкой народной республики, сообщили власти ДНР.
Пленный солдат Валерий Соколенко, служивший в 43-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, рассказал о преступлениях, совершенных во время так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Он заявил: «Донецкая область, село Водяное. Мы совершили преступление с другом Максимом. Изнасиловали девушку лет 30 в кирпичном доме. А через два дня совершили четыре убийства – две женщины и два деда». Видео признания было опубликовано в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, пишет ТАСС.
Мирошник сообщил, что Соколенко был взят в плен под Купянском Харьковской области в январе 2026 года. По его словам, признание пленного боевика подтверждает факты геноцида, организованного киевскими властями на Донбассе с 2014 года.
Дипломат подчеркнул, что за восемь лет после совершения преступлений Соколенко не понес никакого наказания, а киевские чиновники не проявили интереса к судьбе убитых украинских граждан. По словам Мирошника, подобные действия воспринимаются киевскими властями как предмет гордости и бахвальства.
