Пленный солдат ВСУ признал убийства и изнасилования мирных жителей на Донбассе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пленный солдат Валерий Соколенко, служивший в 43-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, рассказал о преступлениях, совершенных во время так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Он заявил: «Донецкая область, село Водяное. Мы совершили преступление с другом Максимом. Изнасиловали девушку лет 30 в кирпичном доме. А через два дня совершили четыре убийства – две женщины и два деда». Видео признания было опубликовано в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, пишет ТАСС.

Мирошник сообщил, что Соколенко был взят в плен под Купянском Харьковской области в январе 2026 года. По его словам, признание пленного боевика подтверждает факты геноцида, организованного киевскими властями на Донбассе с 2014 года.

Дипломат подчеркнул, что за восемь лет после совершения преступлений Соколенко не понес никакого наказания, а киевские чиновники не проявили интереса к судьбе убитых украинских граждан. По словам Мирошника, подобные действия воспринимаются киевскими властями как предмет гордости и бахвальства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь.

До этого пленный военнослужащий ВСУ Владимир Литкин заявил о массовом объявлении погибших пропавшими без вести для отказа в выплатах компенсаций семьям.

А другой пленный разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне координаты военных объектов украинских военных.