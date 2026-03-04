  • Новость часаСпецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана в Москву
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    4 марта 2026, 06:37 • Новости дня

    Группировка «Север» продвинулась на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовые подразделения освободили село Бобылевка и продвинулись вглубь Сумской и Харьковской областей, уничтожив технику и живую силу противника.

    Войска группировки «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

    В результате решительных действий штурмовые подразделения выбили националистов с занимаемых позиций в селе Бобылевка Глуховского района, освободив населенный пункт.

    Противник попытался перебросить в район Коренека группы из 140 центра ССО и иностранных наемников для усиления мотивации мобилизованных бойцов.

    На других участках Сумского фронта идут ожесточенные бои, российские войска продвигаются вглубь региона, а армейская авиация, ВКС России и операторы ударных БпЛА нанесли удары по скоплениям противника в районах Катериновки, Никольского, Храповщины, Мирополья, Гудово, Ленинского и села Новая Сечь.

    Отмечается продвижение на восьми участках в Сумском районе и на двух – в Глуховском, общее продвижение за сутки составило до 350 метров. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, продолжаются удары по выявленным объектам.

    Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ сообщают в социальных сетях, что артиллеристов бригады, даже находящихся в лазарете, массово переводят в штурмовые подразделения, где продолжительность жизни составляет три-четыре дня.

    На Харьковском направлении российские штурмовые отряды при поддержке авиации, артиллерии и операторов БпЛА продолжают отодвигать противника от границы. Командование ВСУ перебрасывает в Волчанский район резервы, включая бойцов подразделения ГУР «Кракен».

    В результате огневого поражения были уничтожены несколько пунктов временной дислокации противника, а «элита ВСУ» отказывалась выполнять задачи до получения нового вооружения.

    Волчанский район стал местом двух контратак отрядов «Кракен», которые были полностью уничтожены. На Липцовском направлении штурмовые группы 11 АК продвинулись на трех участках до 550 метров в сторону села Веселое, поддерживаемые артиллерией, операторами БпЛА и военными химиками. На Великобурлукском направлении отмечено продвижение на четырех участках до 350 метров.

    За сутки потери противника превысили 220 человек, из них свыше 130 – в Сумской и более 90 – в Харьковской области. Также уничтожены артиллерийские установки, станции РЭБ, пикапы, беспилотники и склад материальных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются практически на всех участках фронта на Харьковском направлении, отмечая необычные методы ВСУ по воодушевлению солдат.

    Они сломили сопротивление националистов и уничтожили палаточный лагерь в центре подготовки ВСУ. Штурмовые подразделения группировки «Север» закрепились на новых позициях, продвигаясь до 900 метров на ряде направлений в Сумской области.

    3 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    МИД Эстонии вручил ноту российскому дипломату из-за ледокола в Финском заливе
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту, касающуюся процедурных вопросов передвижения российских ледоколов в эстонских территориальных водах.

    В заявлении ведомства отмечается, что речь идет о ледоколе «Мурманск», который 28 февраля отправился в Финский залив для оказания помощи танкеру Olympic Friendship, застрявшему во льдах, передает РИА «Новости».

    «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему ноту касательно процедурных правил передвижения российских ледоколов в территориальных водах Эстонии», – заявили в МИД Эстонии.

    В сентябре МИД Эстонии сообщил о вызове временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ноту протеста из-за российских самолетов на границе с прибалтийской страной.

    3 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля по Ирану.

    Вадефуль заявил, что МИД Германии не может сказать, нарушают ли действия США и Израиля международное право, поскольку у ведомства «нет всей полноты информации», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии», – отметила в ответ дипломат.

    Ранее Кремль указал на несоответствие действий США международному праву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    3 марта 2026, 16:13 • Новости дня
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд проукраинских правительств стран Евросоюза и Еврокомиссия обратились к Киеву с просьбой предоставить доступ к трубопроводу «Дружба» для оценки ущерба и проверки хода его восстановления, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

    По информации FT, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта озвучили эту просьбу во время визита в Киев 24 февраля, однако получили отказ, передает ТАСС.

    Отмечается, что просьба была направлена на фоне растущей напряженности в Евросоюзе по вопросу нефтепровода. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова направила соответствующее обращение через офис Владимира Зеленского, однако украинская сторона отклонила его, ссылаясь на вопросы безопасности.

    «Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они прилагают все усилия для его устранения. Они этого не делали», – заявил изданию один из высокопоставленных европейских чиновников.

    Ранее Владимир Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    3 марта 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия ударов по иранской территории ощущаются во всем регионе, где фактически развернулись полноценные боевые действия, по сути, война, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток находится в состоянии войны из-за агрессии против Ирана. По его словам, последствия этого конфликта охватили весь регион, включая арабские страны, где уже имеются экономические потери и человеческие жертвы, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны», – заявил глава МИД.

    Лавров отметил, что односторонних санкций против США по поводу ситуации вокруг Ирана со стороны других государств не ожидается. По его словам, никто не станет вводить подобные ограничения в одностороннем порядке, и ждать этого не стоит.

    Лавров также подчеркнул необходимость прекращения любых действий, ведущих к жертвам среди мирного населения на Ближнем Востоке. Он заявил, что для стабилизации ситуации важно сделать все возможное, чтобы не допускать гибели гражданских, будь то в Иране, где жертвами удара по школе стали более 150 девочек, или в других странах региона, где страдает гражданская инфраструктура.

    Число жертв массированных бомбардировок исламской республики со стороны Вашингтона и Тель-Авива достигло 787 человек.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей иранского руководства в ходе спецоперации.

    Напомним, Иран в ответ на агрессию США и Израиля начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4».

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником на Ближнем Востоке, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    3 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского украинским основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в Соединенных Штатах Финеасом Тейлором Барнумом.

    Дональд Трамп во вторник назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, передает РИА «Новости».

    Барнум был основателем бродячего цирка в Соединенных Штатах в XIX веке и прославился как шоумен и предприниматель.

    Трамп отметил, что экс-президент Джо Байден «тратил все свое время и деньги страны, отдавая их украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому)». Он также подчеркнул, что Байден предоставил сотни миллиардов долларов и оружие высшего качества бесплатно, но не позаботился о замене этой техники.

    Ранее Трамп называл Барнума человеком, который мог «продать что угодно и когда угодно» независимо от того, работает это или нет. Барнум в США считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой «публике нужно зрелище».

    Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского «лучшим продавцом» в истории. Президент США заявил о предоставлении Киеву 350 млрд долларов через «глупого президента» Джо Байдена. Глава Белого дома сравнил легкость получения этой помощи с «конфетой, отобранной у ребенка».

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

    3 марта 2026, 17:29 • Новости дня
    Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России по блокировке активов регулятора

    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России, поданный 27 февраля 2026 года, об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

    На сайте суда опубликована информация о поступлении заявления российского Центробанка, передает ТАСС. Регулятор ранее подчеркивал, что документ был принят не единогласно всеми государствами – членами ЕС, а большинством голосов, что противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центробанк России направил заявление в общий суд Евросоюза с требованием отменить регламент о бессрочной блокировке его активов.

    Ожидается, что 4 марта суд Евросоюза проведет заседание по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировка российских активов возможна только при специальном решении саммита Евросоюза и после выплаты Россией всего ущерба Украине.


    3 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    В Раду повторно внесли проект «дня украинской женщины» вместо 8 Марта

    В Раду повторно внесли проект закона об отмене праздника 8 Марта
    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховная рада рассмотрит идею создания особого дня украинской женщины вместо традиционного Международного женского дня.

    Проект постановления об учреждении нового праздника – дня украинской женщины – был зарегистрирован в Верховной раде. Карточка законопроекта уже размещена на официальном сайте украинского парламента, однако сам текст и пояснительная записка пока отсутствуют в открытом доступе, отмечает ТАСС.

    На данный момент неизвестно, на какую дату приходился бы этот новый праздник и какие мероприятия планируются в его рамках. Ранее в 2017 году на Украине уже поднимался вопрос об отмене празднования 8 Марта как якобы наследия советской эпохи, но тогда эта инициатива не получила поддержки среди депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2023 года в Верховной раде уже регистрировали законопроект об отмене 8 Марта, предлагая вместо этого отмечать 25 февраля как День украинской женщины. Однако впоследствии Рада не стала рассматривать  данный документ.

    3 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    АЕБ: Продажи новых авто в России обновили антирекорд десятилетия

    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России во втором месяце 2026 года достигли одного из самых низких уровней за десятилетие, сообщил председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

    По его словам, сокращение продаж составило 6% по сравнению с февралем 2025 года, передает ТАСС. «В феврале рынок продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы видим наихудший результат за последние 10 лет, если не учитывать февраль 2023 года», – заявил Калицев.

    Также Калицев отметил, что объемы реализации практически не изменились по сравнению с январем текущего года, что может свидетельствовать о стагнации рынка.

    Согласно данным АО «ППК» (Паспорт промышленный консалтинг), которые приводит АЕБ, в феврале 2026 года в России было реализовано 77 163 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 4% меньше, чем в феврале 2025 года.

    Ранее продажи б/у автомобилей сегмента Luxury в России обновили исторический максимум.

    3 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Ивановская предложила в три раза поднять штрафы за русский язык

    На Украине предложили втрое увеличить штрафы за русский язык
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Языковой омбудсмен Украины выступила с инициативой кратного увеличения штрафов за использование русского языка, в том числе в музыке и книге.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка, прослушивание русскоязычной музыки и продажу книг на русском, передает ТАСС.

    Ивановская обратилась с соответствующей инициативой к Кабинету министров Украины. В ее заявлении в социальных сетях говорится: «Предлагается повысить размер штрафов ориентировочно в два-три раза».

    Сейчас штрафы за подобные нарушения составляют от 3 400 до 11 900 гривен, что эквивалентно примерно от 78 до 275 долларов, в зависимости от типа правонарушения и его повторности.

    Ранее Служба безопасности Украины приняла решение о блокировке украинского интернет-магазина, который торгует книгами российских издательств. Также сообщалось, что власти Украины разрабатывают юридические механизмы для полного прекращения распространения любой печатной продукции на русском языке на территории страны.

    При этом, сама Ивановская еще полгода назад признала Киев русскоязычным городом. Как писала газета ВЗГЛЯД, борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру.


    3 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области, а группировка «Днепр» освободила Веселянку в Запорожской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ около Рогозного, Храповщины, Мирополья и Покровки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Голубовкой, Малиновкой и Круглым.

    Потери ВСУ при этом составили более 205 военнослужащих, бронетранспортер и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Уничтожены пять складов боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Веселянку в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Камышевахи и Малокатериновки Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, бронемашина, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Моначиновки, Новоосиново, Волчьего Яра, Боровой Харьковской области и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Кондратовки, Константиновки, Шабельковки, Никифоровки, Рай-Александровки Дружковки ДНР.

    Противник потерял свыше 120 военнослужащих, танк, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Новоалександровки, Белицкого, Новопавловки, Новониколаевки ДНР и Новогригоровки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Добропасово, Гавриловки Днепропетровской области, Зеленой Дибровы, Бойково, Любицкого, Барвиновки и Верхней Терсы Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник сообщалось, что группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА.

    Днем ранее российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР

    Военный эксперт Андрей Марочко накануне сообщил, что за зимний период российские военные взяли под контроль более 1400 кв. км территории и освободили свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО.

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    Reuters сообщил о пожаре на российском СПГ-танкере в Средиземном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    3 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    В Сочи произошло второе землетрясение с магнитудой 4,7
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе Сочи во вторник произошло второе за день землетрясение, эпицентр которого, по предварительным данным, расположен рядом с первым.

    Магнитуда нового сейсмического события составила 4,7, сообщил старший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус» Артем Крылов, передает ТАСС.

    «Предварительно, эпицентр второго события находится рядом с первым и имеет магнитуду больше. Предварительная оценка магнитуды – 4,7», – сказал Крылов.

    Ранее землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали недалеко от Сочи.

    В январе в Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.

    3 марта 2026, 18:46 • Новости дня
    Лавров поблагодарил главу МИД Омана за помощь в возвращении россиян из ОАЭ

    Лавров поблагодарил Оман за помощь в возвращении россиян из ОАЭ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В телефонном разговоре Лавров поблагодарил главу МИД Омана за содействие в организации возвращения россиян, находившихся в ОАЭ, на родину.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, сообщает МИД России.

    В ходе беседы министры обсудили ситуацию вокруг Ирана и высказались за скорейшее прекращение любых военных действий, а также возвращение к политико-дипломатическим способам урегулирования. Особое внимание было уделено необходимости учитывать законные интересы всех арабских государств Персидского залива.

    Собеседники подчеркнули готовность России и Омана, в том числе в рамках ООН, содействовать поиску компромиссных и мирных решений на основе уважения базовых норм международного права.

    Лавров отдельно поблагодарил руководство Омана за помощь в организации возвращения российских граждан, находившихся в ОАЭ, на родину через территорию султаната.

    Дипломаты подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие по актуальным вопросам международной повестки и укреплять двусторонние отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минтранс сообщил, что российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнить 24 рейса из ОАЭ и Омана для вывоза около 4,5 тыс. пассажиров в Россию.

    Напомним, что тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной ситуации стали ограничения, связанные с закрытием воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.


    3 марта 2026, 08:37 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

    Зеленский заявил, что Украина может столкнуться с трудностями при получении ракет и вооружения, передает РИА «Новости».

    По его словам, теперь эти средства могут понадобиться самим Соединенным Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке для самообороны.

    В интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский отметил: «У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны».

    Зеленский также поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США. «Думаю, что нанесение ударов по иранским военным целям было правильным решением», – сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона. Украина объявила о разработке баллистической ракеты FP-7 с дальностью 200 км. Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot.

    3 марта 2026, 11:57 • Новости дня
    Зеленский назвал прекращение огня условием работы нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский увязал возобновление нефтяного транзита по «Дружбе» с остановкой боевых действий, также он усомнился в своем участии в будущих выборах.

    Владимир Зеленский в интервью итальянской прессе заявил, что для ремонта трубопровода, по которому сырье идет в Словакию и Венгрию, необходимо остановить боевые действия, передает РИА «Новости».

    «Я объяснил это Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня», – сказал он.

    Также политик признался, что не уверен в выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах, проведение которых возможно только после завершения конфликта. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако голосование откладывается из-за военного положения.

    Киев остановил прокачку российской нефти через свою территорию 27 января, неоднократно сдвигая сроки возобновления транзита. Власти Словакии считают, что «Дружба» функционирует исправно, а действия украинской стороны являются политическим шантажом ради сближения с Евросоюзом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно повреждения нефтепровода «Дружба».

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о блокировке пакета санкций ЕС до возобновления поставок нефти.

    Власти Венгрии установили по космическим снимкам, что трубопровод «Дружба» технически исправен и нет причин для остановки прокачки сырья.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

