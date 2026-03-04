Tекст: Денис Тельманов

Войска группировки «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В результате решительных действий штурмовые подразделения выбили националистов с занимаемых позиций в селе Бобылевка Глуховского района, освободив населенный пункт.

Противник попытался перебросить в район Коренека группы из 140 центра ССО и иностранных наемников для усиления мотивации мобилизованных бойцов.

На других участках Сумского фронта идут ожесточенные бои, российские войска продвигаются вглубь региона, а армейская авиация, ВКС России и операторы ударных БпЛА нанесли удары по скоплениям противника в районах Катериновки, Никольского, Храповщины, Мирополья, Гудово, Ленинского и села Новая Сечь.

Отмечается продвижение на восьми участках в Сумском районе и на двух – в Глуховском, общее продвижение за сутки составило до 350 метров. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, продолжаются удары по выявленным объектам.

Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ сообщают в социальных сетях, что артиллеристов бригады, даже находящихся в лазарете, массово переводят в штурмовые подразделения, где продолжительность жизни составляет три-четыре дня.

На Харьковском направлении российские штурмовые отряды при поддержке авиации, артиллерии и операторов БпЛА продолжают отодвигать противника от границы. Командование ВСУ перебрасывает в Волчанский район резервы, включая бойцов подразделения ГУР «Кракен».

В результате огневого поражения были уничтожены несколько пунктов временной дислокации противника, а «элита ВСУ» отказывалась выполнять задачи до получения нового вооружения.

Волчанский район стал местом двух контратак отрядов «Кракен», которые были полностью уничтожены. На Липцовском направлении штурмовые группы 11 АК продвинулись на трех участках до 550 метров в сторону села Веселое, поддерживаемые артиллерией, операторами БпЛА и военными химиками. На Великобурлукском направлении отмечено продвижение на четырех участках до 350 метров.

За сутки потери противника превысили 220 человек, из них свыше 130 – в Сумской и более 90 – в Харьковской области. Также уничтожены артиллерийские установки, станции РЭБ, пикапы, беспилотники и склад материальных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются практически на всех участках фронта на Харьковском направлении, отмечая необычные методы ВСУ по воодушевлению солдат.

Они сломили сопротивление националистов и уничтожили палаточный лагерь в центре подготовки ВСУ. Штурмовые подразделения группировки «Север» закрепились на новых позициях, продвигаясь до 900 метров на ряде направлений в Сумской области.

