Tекст: Дмитрий Зубарев

Солдат ВСУ Владимир Парафило приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, пытавшегося ей помочь, передает РИА «Новости». Петренко сообщила о приговоре, вынесенном военнослужащему войсковой части A-0501.

«Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части A-0501 вооруженных формирований Украины солдату Владимиру Парафило. Приговором суда Парафило назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении. Он признан виновным в теракте, изнасиловании группой лиц по предварительному сговору и сексуальном насилии.

Установлено, что 20 декабря 2024 года Парафило вместе с тремя сослуживцами незаконно пересек государственную границу России. Они направились к селу Русское Поречное Курской области, где по приказу командира осматривали территорию. В одном из домовладений они обнаружили 55-летнюю женщину.

Петренко добавила, что злоумышленники пытали женщину электрошокером, изнасиловали, совершили насильственные действия сексуального характера и убили. Кроме того, Парафило застрелил мирного жителя, пытавшегося помочь жертве. Затем украинские военные спустили тела в подвал и подорвали его, чтобы скрыть следы преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в России приговорил грузинского наемника Элисашвили заочно. Российский суд ранее утвердил заочный приговор двум грузинским наемникам за участие во вторжении в Курскую область. Грузинские наемники, воюющие на стороне ВСУ, планировали убийства руководителей Грузии.