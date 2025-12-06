Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
FT заявила о рисках падения статуса евро из-за конфискации российских активов
Возможная конфискация российских замороженных активов в Евросоюзе может сказаться на роли евро как мировой резервной валюты, пишет газета Financial Times (FT).
Возможная конфискация замороженных российских активов в Европейском союзе может негативно сказаться на мировой роли евро как резервной валюты, сообщает ТАСС со ссылкой на материал газеты Financial Times. Сейчас активы, номинированные в евро, составляют порядка 20% валютных резервов центробанков мира, уступая лишь американскому доллару с почти 60%. FT отмечает: если Евросоюз пойдет на изъятие российских активов, то у центробанков и частных инвесторов возникнут опасения относительно дальнейших вложений в европейские ценные бумаги.
Представитель инвестиционной компании Union Investment Кристиан Копф заявил: «Конфискация российских активов – это крайне чувствительный вопрос». По его словам, право собственности исторически было преимуществом Европы для привлечения мирового капитала, и ЕС не должен этим рисковать, если хочет сохранить статус «тихой гавани» для инвесторов.
В Carmignac считают, что подобная мера может поставить под вопрос резервный статус евро. Инвесторы могут начать требовать «геополитическую премиальную надбавку» к европейским бумагам, а покупатели из стран Персидского залива и Азии начнут искать другие регионы для вложений.
При этом Европейский центральный банк высказывает опасения по поводу подобных схем, указывая на серьезные риски. Однако FT отмечает, что некоторые страны Евросоюза изменили свою прежнюю позицию и теперь поддерживают идею изъятия, объясняя это работой с крупными инвесторами, готовой юридической схемой и отсутствием альтернатив финансирования Украины.
