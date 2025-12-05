Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.0 комментариев
Лариса Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги Полине Лурье
Эстрадная певица Лариса Долина, ставшая жертвой квартирных мошенников, но сумевшей через суд вернуть недвижимость, пообещала полностью возместить расходы на покупку ее квартиры Полине Лурье, которая в результате судебного решения осталась и без квартиры, и без денег.
О желании вернуть покупательнице своей квартиры деньги артистка заявила в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
«Для меня самое важное – это сохранить честь, достоинство и все-таки восстановить справедливость. Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Она не виновата в этом. Поэтому я приняла единственное решение – вернуть ей деньги за квартиру», – заявила Долина.
Она добавила, что это единственное справедливое решение в ее ситуации. При этом звезда подчеркнула, что вернуть деньги будет непросто, поскольку такой суммы у нее сейчас нет.
«Но я сделаю все возможное, и я говорю сейчас на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме», – подчеркнула Долина.
В августе прошлого года певица рассказала, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине. Полиция возбудила уголовное дело, а на спорную квартиру был наложен арест.
Весной 2025 года суд принял решение вернуть артистке утраченную в результате мошенничества недвижимость. В сентябре Московский городской суд подтвердил законность возврата квартиры певице.
Покупательница квартиры, Полина Лурье, ранее обратилась в Верховный суд России с требованием отменить предыдущие судебные решения и вернуть себе приобретенное жилье.
Проблема возврата жилья приобретает массовый характер: в последние месяцы участились случаи, когда квартиры во вторичном фонде возвращаются продавцам через суд по заявлениям о мошенничестве или давлении при продаже. Эти случаи получили название «схема Долиной».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Полина Лурье отказалась заключать мировое соглашение с Ларисой Долиной, которую обманули мошенники с квартирой. Главарь банды, причастной к обману артистки, скрылся за границей.
Критик Сергей Соседов предложил внести композицию Ларисы Долиной «Погода в доме» в официальный стоп-лист и призвал к бойкоту ее концертов.