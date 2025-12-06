Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
На Камчатке при утилизации судна погиб рабочий
На границе бухт Соленое озеро и Щитовая на Камчатке в ходе утилизации судна один человек погиб и еще один получил травмы из-за разрыва пневматического мешка, сообщили в прокуратуре.
Пневматический мешок разорвался при утилизации судна на Камчатке, в результате чего один работник погиб, а второй получил травмы. Инцидент произошел 6 декабря около 14:00 по местному времени ( 5:00 мск) на производственной территории между бухтами Соленое озеро и Щитовая.
По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, судно находилось на пирсе и стояло на пневматическом ролл-мешке. Предположительно, произошёл разрыв мешка, в результате чего осколки попали в рабочих, находившихся рядом. Прокуратура взяла расследование обстоятельств произошедшего под свой контроль и уточняет детали.
Один из пострадавших скончался на месте от полученных травм, второй был экстренно госпитализирован и получает медицинскую помощь. Правоохранительные органы устанавливают причины трагедии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на руднике АО «Быстринская горная компания «Кумроч» произошло обрушение, в результате которого погибли три горняка.
До этого в Хабаровском крае при взрыве катера погиб госинспектор.
А год назад на Камчатке в районе реки Озерная медведь напал на работника горного предприятия, и мужчина погиб от травм.