На Камчатке при утилизации судна погиб рабочий

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пневматический мешок разорвался при утилизации судна на Камчатке, в результате чего один работник погиб, а второй получил травмы. Инцидент произошел 6 декабря около 14:00 по местному времени ( 5:00 мск) на производственной территории между бухтами Соленое озеро и Щитовая.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, судно находилось на пирсе и стояло на пневматическом ролл-мешке. Предположительно, произошёл разрыв мешка, в результате чего осколки попали в рабочих, находившихся рядом. Прокуратура взяла расследование обстоятельств произошедшего под свой контроль и уточняет детали.

Один из пострадавших скончался на месте от полученных травм, второй был экстренно госпитализирован и получает медицинскую помощь. Правоохранительные органы устанавливают причины трагедии.

