Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.5 комментариев
На Камчатке из-за обрушения породы погибли трое горняков
На руднике АО «Быстринская горная компания «Кумроч» произошло обрушение, в результате которого погибли трое горняков, сообщил глава регионального МЧС Сергей Лебедев.
Инцидент произошел в штреке №3 на место выдвинулась нештатная военизированная горноспасательная команда с необходимой экипировкой, сообщил Лебедев, передает ТАСС.
Тела погибших горняков были обнаружены под завалами и подняты на поверхность. Причины обрушения породы в настоящее время выясняются.
В сентябре 2021 года в результате аварии на шахте «Красный партизан» в ЛНР погибли девять горняков, а 19 человек были травмированы. В ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. В том же году во время плановых взрывных работ на руднике «Владимирский» в Бурятии погиб рабочий.