Рабочий погиб на руднике в Бурятии

Немецкий политолог: Новому канцлеру Австрии будет не до России

Главным испытанием нового канцлера Австрии Карла Нехаммера станет тяжелая борьба на выборах против социалистов и зеленых, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Нехаммер станет канцлером республики после объявления об уходе Себастьяна Курца.

«Новому канцлеру Карлу Нехаммеру будет не до внешней политики, и в частности – не до России, по крайней мере в первое время. Он должен будет консолидировать власть внутри самой Австрии», – сказал немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, с Австрийской народной партией (АНП) может случиться то же самое, что и с Христианско-демократическим союзом (ХДС) на недавних выборах в Германии, то есть – разгромное поражение. «АНП может с треском проиграть на выборах в апреле следующего года и утратить позиции в Национальном совете. Рейтинги партии падают катастрофически. Думаю, Нехаммеру предстоит вообще практически заново создать АНП, и сделать это будет очень нелегко», – отметил аналитик.

Эксперт допускает, что на будущих выборах АНП уступит власть в Австрии социал-демократам и зеленым. «К тому же сильные СМИ активно муссируют последние скандалы, связанные с партией. АНП может спасти то, что Австрия более консервативная страна, чем Германия, да и позиции зеленых там не столь сильны», – добавил собеседник.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер после объявления об уходе из политики лидера правящей Австрийской народной партии Себастьяна Курца возглавит эту структуру, также он станет канцлером республики.

Нехаммер возглавит АНП после окончательного ухода Курца из политики и станет следующим канцлером республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокорпорацию ORF. Решение было принято на заседании правления АНП в пятницу.

Напомним, Курц заявил, что складывает свои полномочия. Это произошло после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования. Политик отметил, что в пятницу передаст свои полномочия главы АНП.

Вслед за ним нынешний канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности сложить полномочия. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца.

Прокуратура Австрии ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Подкуп якобы совершался с 2016 по 2018 год.