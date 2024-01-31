Проверявшему «Листвяжную» экс-инспектору Ростехнадзора вынесли приговор

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судья огласила решение признать Винокурова виновным в совершении преступления, подпадающего под статью о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет, передает ТАСС.

Она добавила, что путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно было решено назначить Винокурову наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет исправительной колонии общего режима и лишением права занимать должности на государственной службе на 2,5 года.

Ранее СК предъявил обвинения главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину по ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Напомним, задымление на шахте «Листвяжная» в Кемеровской произошло утром 25 ноября 2021 года. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ, погибли 51 человек, включая пятерых горноспасателей.