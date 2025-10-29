Корея сменила подход к России и Украине

Дмитрий Орехов
Монголия как зеркало России
России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».
Евдокия Шереметьева
Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности
Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.
Сергей Худиев
Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС
Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.