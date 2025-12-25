  • Новость часаРоссийские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    25 декабря 2025, 13:24 • В мире

    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма

    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма
    @ Михаил Грачев/РИА Новости

    Tекст: Станислав Лещенко

    Наложить лапу на замороженные активы России внезапно выразили желание и в Польше – под предлогом «репараций» за «преступления» СССР. Откуда в Варшаве возникла это кощунственная идея, как она связана с аналогичными претензиями в адрес Германии – и что в реальности делал с послевоенной Польшей Советский Союз?

    Польский «Институт военного ущерба» (Instytut Strat Wojennych – пропагандистское учреждение, созданное для того, чтобы навязывать специфический взгляд на историю, в соответствии с которым Польша всегда была жертвой злых соседей) занялся подсчетом урона от «нападения СССР на Польшу» и «советской оккупации Польши». Подсчитать «ущерб» предполагается за период от 1939 года, когда некоторые области, занятые прежде поляками, вошли в состав СССР, до начала 90-х, когда советские войска покинули Польшу. По словам замруководителя канцелярии Совета министров Польши Якуба Стефаняка, результаты этих исследований могут служить поводом для выставления претензий, в том числе и за счет замороженных в Европе российских активов.

    Директор «Института военного ущерба» Бартош Гондек сообщил, что в ходе начатых ими «исследований» они оценят «экономические, территориальные, инфраструктурные и культурные потери», понесенные Польшей. Правда, по его словам, соответствующие «исследования» могут затянуться надолго. Он жалуется, что «масштабы разрушений и грабежей, совершенных Советским Союзом», до сих пор и вовсе не оценивались. Мол, «до 1989-го эта тема была подвергнута цензуре, а в последующие годы интерес к ней постепенно уменьшался».

    По словам Гондека, они намерены вести свои подсчеты по нескольким основным направлениям: инфраструктура, промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и произведения искусства. В ближайшее время институт планирует опубликовать первый исходный документ, посвященный «механизмам сокрытия ущерба, нанесенного Польше СССР». Гондек утверждает, что, по его предварительным прикидкам, потери, понесенные Польшей от «советского вторжения» 1939 года, эквивалентны «шестистам миллиардам» (он не уточнил валюту).

    Эти заявления родились не на голом месте. Представители польских властей давно говорили о своем желании выкатить России как правопреемнице СССР счет за «советскую оккупацию». Например, в 2017 году депутаты польского Сейма от правящей тогда партии «Право и справедливость» сообщили о намерении потребовать от РФ «военных репараций». Депутат Станислав Пента сказал, что хочет, чтобы Москва заплатила за «преступления» СССР «триллионы злотых». Пента отметил, что «должна быть высчитана точная сумма репараций», нужно «оценить потери и возможные претензии».

    «Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов», – заявлял в 2022 году польский МИД.

    В сентябре 2023 года тогдашний замминистра иностранных дел страны Аркадиуш Мулярчик пообещал, что уже «совсем скоро» начнет свою деятельность группа по оценке ущерба, нанесенного Польше СССР во время Второй мировой войны. Мулярчик посулил, что в эту группу войдут «десятки польских ученых, а также из других стран, в том числе из Украины и Литвы», которые «работают уже несколько месяцев, собирая данные в архивах, библиотеках».

    Странно, однако, что он не пригласил для обмена опытом представителей Латвии, где «ущерб от советской оккупации» считают уже в течение почти двадцати лет. Недавно, например, сотрудник Видземского университета Гатис Круминьш заявил, что «Москва вывела из Латвии в советскую эпоху ресурсы на 800 млрд евро».

    Нужно понимать, что в МИД Польши Мулярчик стал своеобразным специалистом по репарациям. Именно он курировал тему компенсации, которую республика рассчитывает получить от Германии. 1 сентября 2022 года был представлен трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около 1,5 трлн долларов). В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

    Мулярчик посетовал, что подготовка доклада о «понесенном ущербе» затруднена «из-за того, что Польша после Второй мировой войны стала страной, зависимой от Советского Союза». Поэтому в течение десятилетий «об оценке потерь абсолютно никто не задумывался» и «практически не было никакой работы, никаких отчетов». Мулярчик подчеркнул, что потери были «гигантскими»: речь идет о «похищенных произведениях искусства», «хищении средств страховых компаний и банков страны». Замминистра пообещал, что будет проведена «солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже – эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты».

    Вообще тогда, два года назад, создавалось впечатление, что в Польше взялись за это дело всерьез. «Работы по выставлению россиянам счета за ущерб продолжаются, отчет будет через два-три года. Мы все время работаем, собираем информацию, находим источники, фотографируем их, сопоставляем запросы», – сообщал осенью 2023-го тогдашний директор «Института военного ущерба» Конрад Вненк.

    Тогдашний же президент страны Анджей Дуда тоже заявлял, что Польша должна получить репарации от Москвы. По его словам, «тогда конфликт начала Германия, а Россия позже к нему присоединилась» – и теперь должна за это ответить.

    Однако вскоре после этого в Польше состоялись выборы, по результатам которых в стране сменилась парламентская коалиция: консерваторов из «Права и Справедливости» заменили леволибералы, объединившиеся вокруг «Гражданской платформы». Тема «репараций от России» выпала из информационного пространства. Свежие же заявления о том, что «Институт военного ущерба» взялся за подсчет ущерба, воспринимаются с недоумением. Судя по словам его нынешнего главы Бартоша Гондека, они взялись за дело с нуля. А где же прежние наработки?

    Похоже, слова Мулярчика о том, что в институте уже вовсю действует комиссия по подсчету, оказались предвыборным враньем.

    Не стоит и говорить о кощунственности этой инициативы – сравнении действий нацистского режима и советских освободителей. «Неоспоримые доказательства геноцида со стороны немецких нацистов в отношении польского народа – это архивные снимки, на которых запечатлены кадры концлагерей, в том числе детских, расстрел немцами польских заложников в Быдгоще. За шесть лет нацистской оккупации Польши погибло 6 миллионов ее граждан, это 20% населения страны», – отмечают в научно-методическом отделе российского Музея Победы. Сотрудник отдела Валерий Куличков напоминает, что в июле 1944 года, когда Красная Армия вступила на оккупированную территорию Польши, на ее улицах советские солдаты видели трамваи с табличками «Полякам вход воспрещен».

    Куличков подчеркивает: «Именно советские воины вернули полякам права на их землю, освободили их от оккупации, вызволили из плена малолетних узников детского концлагеря "Киндер КЦ" в польском городе Лодзь. Красная Армия прекратила работу конвейеров смерти, которые запустила нацистская германия в концлагерях Освенцим, Собибор, Треблинка, Майданек и других, где было замучено и убито около 1,5 миллиона поляков».

    На самом деле, говорит газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский, тема истребования «репараций» с России среди польского населения не особенно популярна.

    «Вот получение компенсации с Германии – совсем другое дело! Однако, когда в свое время правящая тогда партия "Право и Справедливость" впервые подняла вопрос о репарациях с Германии, возмутились сидевшие тогда в оппозиции либералы из "Гражданской платформы" во главе с Дональдом Туском. Мол, как же так: вы собираетесь требовать денег от Германии, ближайшего нашего ныне друга и союзника? Не правильнее ли будет предъявить счет России, которая нам не друг? В "ПиС" же, напротив, настаивали: мол, тема компенсации от РФ, конечно, имеет право на существование, но давайте сначала стрясем денег с немцев. Недавно на фоне очередного отказа Германии в правительстве Туска прозвучало заявление о том, что, мол, ну ладно, мы заплатим семьям жертв нацистов из польского бюджета. Это заявление вызвало возмущение избирателей – и, чтобы перебить негативный эффект, власти вновь извлекли тему предъявления счета России», – объясняет Стремидловский.

    В свою очередь, доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина подчеркивает, что польским властям никогда не удастся доказать факт «оккупации» Польши Советским Союзом.

    «На самом деле СССР не только не грабил Польшу, а проводил в жизнь программу обширной экономической поддержки, помогая полякам скорее подняться на ноги после Второй мировой войны. Советский Союз начал оказывать Польше помощь еще тогда, когда его собственные города лежали в руинах.

    Разговоры о том, что Польша в социалистические времена была жертвой грабежа, абсолютно лживы: наоборот, Польская Народная Республика получала от СССР энергоносители по льготным ценам. Эта страна имела в ту пору мощное, развивающееся производство. Более того, Варшава требовала и получала от Москвы все новые и новые льготы. Пусть они сначала подсчитают, сколько СССР в них вложил».

    Да, СССР вернул некоторые исторические украинские и белорусские территории, занятые Польшей после развала Российской империи. Но не стоит забывать и о том, что после Великой Отечественной войны СССР отдал Польше территории германской Силезии, Пруссии и Померании, и поляки выдворили оттуда все немецкое население – 2,3 млн человек.

    Но конечно, территориями и деньгами этот сюжет не исчерпывается. «СССР жизнями собственных солдат оплатил освобождение Польши от нацистского ига. Нацисты не видели поляков в завоеванном ими мире, они приговорили этот народ к ликвидации. То, что Польша и поляки существуют сейчас – заслуга советских людей», – резюмировала Еремина.

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма

    Наложить лапу на замороженные активы России внезапно выразили желание и в Польше – под предлогом «репараций» за «преступления» СССР. Откуда в Варшаве возникла это кощунственная идея, как она связана с аналогичными претензиями в адрес Германии – и что в реальности делал с послевоенной Польшей Советский Союз? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

